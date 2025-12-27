ये टिप्स अपनाएंगे तो लंबी चलेगी लैपटॉप की बैटरी, बार-बार चार्ज करने से मिलेगा छुटकारा
कुछ समय तक लैपटॉप को यूज करने के बाद उसकी बैटरी कम चलने लगती है. ऐसी स्थिति में आप कुछ टिप्स फॉलो कर बैटरी को लंबा चला सकते हैं.
आजकल स्टूडेंट्स से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स तक के लिए लैपटॉप जरूरी हो गया है. कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि उन्हें हर जगह लैपटॉप अपने साथ ही रखना पड़ता है. लंबे समय तक यूज करने के बाद लैपटॉप की बैटरी लाइफ कम होने लगती है और उसे बार-बार चार्ज करना पड़ता है. ऐसी स्थिति में आप कुछ टिप्स फॉलो कर लैपटॉप की बैटरी को लंबा चला सकते हैं. आज हम आपको ऐसी ही कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं.
पावर सेटिंग करें एडजस्ट
आप लैपटॉप या पीसी पर पावर सेटिंग को ऑप्टिमाइज कर लंबी बैटरी लाइफ पा सकते हैं. लैपटॉप के पावर ऑप्शन में जाकर आप बैलेंस्ड, हाई परफॉर्मेंस और पावर सेवर मोड में अपनी जरूरत के हिसाब से प्लान चुन सकते हैं. पावर सेवर में आपके लैपटॉप की बैटरी लंबी चलेगी.
स्क्रीन ब्राइटनेस रखें कम
स्क्रीन ब्राइटनेस से भी लैपटॉप की बैटरी पर खूब असर पड़ता है. कई लोगों को तेज ब्राइटनेस पर काम करने की आदत होती है, लेकिन इससे बैटरी कम चलती है. इसलिए ब्राइटनेस को इस तरह सेट करें कि आपका काम भी आसानी से हो जाए और बैटरी पर भी ज्यादा लोड न पड़े.
बैकग्राउंड प्रोसेस को करें लिमिट
लैपटॉप में कई बैकग्राउंड ऐप्स और प्रोसेस इनेबल रहती हैं. ये चुपके से आपकी बैटरी को ड्रेन कर सकती हैं. इससे बचने के लिए टास्क मैनेजर में जाकर यह देखें कि बैकग्राउंड में क्या-क्या प्रोसेस और सर्विसेस चल रही हैं. इस लिस्ट में से उन प्रोसेस को बंद कर दें, जिनकी आपको जरूरत नहीं है.
बैटरी सेवर मोड
जैसा नाम से ही जाहिर है, लैपटॉप का बैटरी सेवर मोड बैटरी बचाने का काम आता है. यह डिवाइस की पावर कंजप्शन को मैनेज कर सकता है, जिससे बैटरी लंबी चलती है.
ड्राइवर्स और फर्मवेयर को रखें अपडेटेड
कई लोग लैपटॉप लेने के बाद ड्राइवर्स और फर्मवेयर को अपडेट नहीं करते. भले ही लोगों को इनका डायरेक्ट कनेक्शन समझ नहीं आता, लेकिन इन्हें अपडेट न करने से बैटरी पर ज्यादा लोड पड़ता है. इसलिए बैटरी को लंबा चलाने के लिए ड्राइवर्स और फर्मवेयर को अपडेट करते रहें.
