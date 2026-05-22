पुलवामा के गुनहगार हमजा का PoK में हुआ 'द एंड', पिता बोले- अच्छा हुआ वह मारा गया

Hamza Burhan Killed: पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड माने जाने वाले हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में हत्या कर दी गई है. मुजफ्फराबाद में अज्ञात बंदूकधारियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हमजा बुरहान अल-बदर आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था और सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थीं. उसकी मौत को पाकिस्तान आधारित आतंकी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने बरसाईं गोलियां

जानकारी के अनुसार, पीओके के मुजफ्फराबाद इलाके में हमजा बुरहान पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने उस पर कई राउंड फायरिंग की. गोलियों से छलनी होने के बाद उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

बेटे की मौत पर पिता का बड़ा बयान

हमजा बुरहान की मौत के बाद उसके पिता का बयान भी सामने आया है. उन्होंने कहा कि हमजा ने खुद आतंक का रास्ता चुना था और परिवार को उसकी वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ीं. पिता के मुताबिक, हमजा पढ़ाई के नाम पर पाकिस्तान गया था और उसने एमबीबीएस करने की बात कही थी, लेकिन वहां जाकर वह आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा. उन्होंने कहा कि “अच्छा हुआ वह मारा गया.”

2022 में भारत सरकार ने घोषित किया था आतंकी

हमजा बुरहान का नाम जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों और हमलों से जुड़ा रहा है. भारत सरकार ने साल 2022 में उसे आतंकवादी घोषित किया था. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक उसका पूरा नाम अरजुमंद गुलजार डार उर्फ हमजा बुरहान उर्फ डॉक्टर था. वह पुलवामा के रत्नीपोरा इलाके का रहने वाला था और अल-बदर आतंकी संगठन का सक्रिय सदस्य था. उस समय उसकी उम्र करीब 23 से 24 साल बताई गई थी.

एमबीबीएस की पढ़ाई के बहाने गया था पाकिस्तान

हमजा बुरहान पुलवामा जिले के रत्नीपोरा क्षेत्र में पैदा हुआ था. उसे “डॉक्टर” के नाम से भी जाना जाता था. साल 2017 में वह उच्च शिक्षा और एमबीबीएस की पढ़ाई के बहाने पाकिस्तान गया था, लेकिन बाद में वह आतंकी संगठन अल-बदर में शामिल हो गया. कुछ ही समय में उसने संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बना ली और कमांडर बन गया.

दक्षिण कश्मीर में फैलाया था आतंकी नेटवर्क

आतंकी संगठन से जुड़ने के बाद हमजा बुरहान कश्मीर लौटा और दक्षिण कश्मीर में अपना नेटवर्क खड़ा किया. उस पर युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने और उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती कराने के आरोप थे. पुलवामा से लेकर शोपियां तक उसका नेटवर्क सक्रिय बताया जाता था.

पुलवामा हमला भारत के सबसे बड़े आतंकी हमलों में शामिल

14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था. जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेथपोरा इलाके में विस्फोटकों से भरे वाहन से आत्मघाती हमला किया गया था. इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे. इस हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी और आत्मघाती हमलावर की पहचान आदिल अहमद डार के रूप में हुई थी.



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बालाकोट एयरस्ट्राइक से भारत ने दिया था जवाब

पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर एयरस्ट्राइक की थी. इस कार्रवाई को भारत की बड़ी जवाबी कार्रवाई माना गया था.





