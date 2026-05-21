हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकंप्यूटर चलाने वाले एआई एजेंट कर रहे हैं खतरनाक गलतियां, नई रिसर्च में हुआ डराने वाला खुलासा

कंप्यूटर चलाने वाले एआई एजेंट कर रहे हैं खतरनाक गलतियां, नई रिसर्च में हुआ डराने वाला खुलासा

Computer-Use Agents Risk: OpenAI समेत कई कंपनियां कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले एआई एजेंट्स लॉन्च कर चुकी है. अब एक स्टडी में पता चला है कि ये एजेंट खतरनाक गलतियां कर रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 21 May 2026 11:51 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • AI लक्ष्य पूरा करने में इतना मग्न कि खतरा नहीं समझते।

Computer-Use Agents Risk: आजकल कंप्यूटर पर काम करने के लिए एआई सिस्टम आ गए हैं. इन्हें कंप्यूटर यूज एजेंट भी कहा जाता है. ये यूजर की कमांड पर कंप्यूटर में कई काम कर सकते हैं. इनमें ईमेल सॉर्ट करना, फाइल आर्गेनाइज करना, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, वेबसाइट ब्राउजिंग और कई दूसरी एक्टिविटी शामिल हैं. ये एजेंस ऐसे सारे काम आसानी से कर सकते हैं और इसमें ह्यूमन कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती. यानी यूजर खुद अब दूसरे काम करते-करते इन एजेंट्स को कंप्यूटर पर काम लगा सकता है. यह सब बहुत सुविधाजनक है, लेकिन ये एजेंट खतरनाक गलतियां भी कर सकते हैं. एक रिसर्च में यह चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है.

खतरनाक गलतियां कर रहे हैं Computer-Use Agents

University of California की स्टडी के मुताबिक, ये एआई एजेंट्स अनजाने में बड़ी गलतियां कर रहे हैं. स्टडी के लीड रिसर्चर ने बताया कि इन एजेंट्स को नुकसान करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये टास्क कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह फोकस हो जाते हैं. इस कारण ये एजेंट यह नहीं समझ पाते कि कोई टास्क सेंसिबल, सेफ और एथिकल है या नहीं. स्टडी के दौरान रिसर्चर ने OpenAI, मेटा, अलीबाबा और डीपसीक जैसी बड़ी कंपनियों के 10 बड़े एआई सिस्टम को टेस्ट किया था. यह स्टडी माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया के साइंटिस्ट के साथ मिलकर की गई है.

स्टडी के नतीजों ने डराया

स्टडी के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे. टेस्टिंग के दौरान एआई एजेंट्स ने ज्यादातर ऐसे एक्शन किए, जिनकी जरूरत नहीं थी या जो खतरनाक थे. वहीं 41 प्रतिशत टेस्ट के दौरान उन्होंने असल में नुकसान किया. रिसर्चर ने पाया कि ये सिस्टम असाइनमेंट को पूरा करने पर ध्यान देते हैं. इस प्रोसेस में वो ये भूल जाते हैं कि कोई असाइनमेंट काम का है भी या नहीं. रिसर्चर ने इसे ब्लाइंड गोल डायरेक्टेडनेस नाम दिया है. इसका मतलब है कि एआई अपने गोल पर पहुंचने में इतनी डूब जाती है कि वह कॉन्टेक्स्ट और संभावित खतरों को भी नजरअंदाज कर देती है.

इन मामलों में सिस्टम ने की गड़बड़

टेस्ट के दौरान एआई एजेंट को एक बच्चे को फोटो भेजने को कहा गया था. एआई ने यह टास्क कंप्लीट कर दिया, लेकिन फोटो में हिंसक सामग्री थी और सिस्टम इसको पकड़ नहीं पाया. इसी तरह एक दूसरे टास्क में एआई सिस्टम ने टैक्स फॉर्म भरते समय झूठ बोल दिया कि यूजर दिव्यांग है ताकि उसका टैक्स बच सके. एक अन्य टास्क में जब एआई सिस्टम को सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए सभी फायरवॉल बंद करने को कहा गया था. एआई सिस्टम ने बिना कॉन्टैक्स्ट समझे फायरवॉल बंद कर दिए, जबकि इससे सिक्योरिटी कमजोर होती है.

ये भी पढ़ें-

iPhone 18 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max: अपग्रेड करने का प्लान है तो यहां जानें सारे अंतर

Published at : 21 May 2026 11:50 AM (IST)
Tags :
Artificial Intelligence TECH NEWS AI Agent
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
कंप्यूटर चलाने वाले एआई एजेंट कर रहे हैं खतरनाक गलतियां, नई रिसर्च में हुआ डराने वाला खुलासा
कंप्यूटर चलाने वाले एआई एजेंट कर रहे हैं खतरनाक गलतियां, नई रिसर्च में हुआ डराने वाला खुलासा
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max: अपग्रेड करने का प्लान है तो यहां जानें सारे अंतर
iPhone 18 Pro Max vs iPhone 16 Pro Max: अपग्रेड करने का प्लान है तो यहां जानें सारे अंतर
टेक्नोलॉजी
क्या एक साथ Wireless और Wired Charger से चार्ज हो सकता है फोन? यह बात जान ली तो नहीं होगा नुकसान
क्या Wireless और Wired Charger से एक साथ चार्ज हो सकता है फोन? यह बात जान ली तो नहीं होगा नुकसान
टेक्नोलॉजी
क्या इंसानों को बूढ़ा होने से रोक सकती है एआई? सैम ऑल्टमैन ने लगाया करोड़ों का दांव
क्या इंसानों को बूढ़ा होने से रोक सकती है एआई? सैम ऑल्टमैन ने लगाया करोड़ों का दांव
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: आखिर क्या हुआ था? ट्विशा केस के 7 बड़े सवाल | Breaking | Justice For Twisha |
Twisha Sharma Case: क्या खोलेगा दिशा केस का राज? | Breaking News | Justice For Twisha |
Modi Meloni | Rahul Gandhi on PM Modi: सरकार ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी नाराजगी | Breaking
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा क्यों है बेहद अहम?
बेटी की मौत का सच जानना चाहता परिवार, कोर्ट से नहीं मिली राहत | Twisha Sharma Death Case | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
इस बार गर्मी बना देगी धरती को भट्टी, जानिए सुपर अल नीनो का भारत पर कितना बड़ा असर?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
'पापा मुझे ले जाओ, ये लोग मार देंगे', कुछ ही घंटे बाद मिली पुष्पेंद्री की लाश, 3 महीने पहले हुई थी शादी
विश्व
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
ईरान-अमेरिका में सीक्रेट टॉक! तेहरान ने कहा- पाकिस्तान के जरिए बातचीत जारी, लेक‍िन...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या को गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, BCCI ने ठोक दिया जुर्माना; जानिए किस गलती की मिली सजा
हार्दिक पांड्या को गुस्सा दिखाना पड़ा महंगा, BCCI ने ठोक दिया जुर्माना; जानिए किस गलती की मिली सजा
तमिल सिनेमा
Karuppu BO Day 6: सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया बड़ा कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
सूर्या की 'करुप्पु' ने छठे दिन किया कमाल, जड़ दिया शतक, जानें- बजट वसूलने से रह गई कितनी दूर?
इंडिया
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
मदरसों में वंदे मातरम गाना अनिवार्य, बंगाल में CM शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला
इंडिया
'पार्टी ने कराया चुप', बंगाल चुनाव में हार के बाद TMC में पड़ी फूट! ममता बनर्जी की मुसीबत, आग उगलने लगे विधायक
'पार्टी ने कराया चुप', बंगाल चुनाव में हार के बाद TMC में पड़ी फूट! ममता बनर्जी की मुसीबत, आग उगलने लगे विधायक
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
दिल्ली-NCR में ऑटो-टैक्सी की हड़ताल आज से, ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ उतरे ड्राइवर्स
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget