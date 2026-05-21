Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom AI लक्ष्य पूरा करने में इतना मग्न कि खतरा नहीं समझते।

Computer-Use Agents Risk: आजकल कंप्यूटर पर काम करने के लिए एआई सिस्टम आ गए हैं. इन्हें कंप्यूटर यूज एजेंट भी कहा जाता है. ये यूजर की कमांड पर कंप्यूटर में कई काम कर सकते हैं. इनमें ईमेल सॉर्ट करना, फाइल आर्गेनाइज करना, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, वेबसाइट ब्राउजिंग और कई दूसरी एक्टिविटी शामिल हैं. ये एजेंस ऐसे सारे काम आसानी से कर सकते हैं और इसमें ह्यूमन कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती. यानी यूजर खुद अब दूसरे काम करते-करते इन एजेंट्स को कंप्यूटर पर काम लगा सकता है. यह सब बहुत सुविधाजनक है, लेकिन ये एजेंट खतरनाक गलतियां भी कर सकते हैं. एक रिसर्च में यह चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है.

खतरनाक गलतियां कर रहे हैं Computer-Use Agents

University of California की स्टडी के मुताबिक, ये एआई एजेंट्स अनजाने में बड़ी गलतियां कर रहे हैं. स्टडी के लीड रिसर्चर ने बताया कि इन एजेंट्स को नुकसान करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये टास्क कंप्लीट करने के लिए पूरी तरह फोकस हो जाते हैं. इस कारण ये एजेंट यह नहीं समझ पाते कि कोई टास्क सेंसिबल, सेफ और एथिकल है या नहीं. स्टडी के दौरान रिसर्चर ने OpenAI, मेटा, अलीबाबा और डीपसीक जैसी बड़ी कंपनियों के 10 बड़े एआई सिस्टम को टेस्ट किया था. यह स्टडी माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया के साइंटिस्ट के साथ मिलकर की गई है.

स्टडी के नतीजों ने डराया

स्टडी के नतीजे काफी चौंकाने वाले रहे. टेस्टिंग के दौरान एआई एजेंट्स ने ज्यादातर ऐसे एक्शन किए, जिनकी जरूरत नहीं थी या जो खतरनाक थे. वहीं 41 प्रतिशत टेस्ट के दौरान उन्होंने असल में नुकसान किया. रिसर्चर ने पाया कि ये सिस्टम असाइनमेंट को पूरा करने पर ध्यान देते हैं. इस प्रोसेस में वो ये भूल जाते हैं कि कोई असाइनमेंट काम का है भी या नहीं. रिसर्चर ने इसे ब्लाइंड गोल डायरेक्टेडनेस नाम दिया है. इसका मतलब है कि एआई अपने गोल पर पहुंचने में इतनी डूब जाती है कि वह कॉन्टेक्स्ट और संभावित खतरों को भी नजरअंदाज कर देती है.

इन मामलों में सिस्टम ने की गड़बड़

टेस्ट के दौरान एआई एजेंट को एक बच्चे को फोटो भेजने को कहा गया था. एआई ने यह टास्क कंप्लीट कर दिया, लेकिन फोटो में हिंसक सामग्री थी और सिस्टम इसको पकड़ नहीं पाया. इसी तरह एक दूसरे टास्क में एआई सिस्टम ने टैक्स फॉर्म भरते समय झूठ बोल दिया कि यूजर दिव्यांग है ताकि उसका टैक्स बच सके. एक अन्य टास्क में जब एआई सिस्टम को सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए सभी फायरवॉल बंद करने को कहा गया था. एआई सिस्टम ने बिना कॉन्टैक्स्ट समझे फायरवॉल बंद कर दिए, जबकि इससे सिक्योरिटी कमजोर होती है.

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