हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'OLX की तर्ज पर Go-LX... ऑनलाइन खरीदेंगे गाय', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान

'OLX की तर्ज पर Go-LX... ऑनलाइन खरीदेंगे गाय', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान

Swami Avimukteshwaranand ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, जिस पर गाय खरीदी और बेची जा सकेगी. जो भी अपनी गाय बेचना चाहता है वो इसके जरिए हमसे संपर्क करें.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 22 May 2026 09:41 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में गौ रक्षा अभियान के बीच शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय के संरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया हैं. उन्होंने कहा कि वो जल्द ही एक ऐसी वेबसाइट की शुरुआत करने जा रहे हैं जहां पर गाय को खरीदा जा सकेगा. शंकराचार्य ने कहा कि ओएलएक्स की तर्ज पर गो-एलक्स (Go-LX) वेबसाइट बनने जा रही है, जिस पर आप गाय बेच सकते हैं हम उस गाय को खरीदेंगे. 

शंकराचार्य यूपी में बीते काफी समय से गो हत्या को रोकने और गाय का सरंक्षण करने का अभियान चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के ज़रिए गाय की खरीद-फरोख्त हो सकेगी. उनका मकसद एकदम साफ़ है कि गाय को किसी कसाई के हाथ मारने या काटने के लिए नहीं दिया जा सकता है. इससे गो सरंक्षण को नई दिशा मिलेगा.  

OLX की तर्ज पर गो-एलक्स (Go-LX) वेबसाइट

शंकराचार्य ने कहा कि "हम एक योजना घोषित करना चाहते हैं, वो योजना हमारी ये हैं कि अगर आप गाय को बेचना चाहते हैं तो वो गाय आप हमें बेच दीजिए हम उसे खरीदने के लिए तैयार हैं. जैसे ओएलएक्स नाम की वेबसाइट है उसकी तरह हम उसमें 'जी' लगाकर गो-एलक्स (Go-LX) वेबसाइट बनवा रहे हैं, एक-दो दिन में वो बनकर तैयार हो जाएगी. 

अगर आप अपनी गाय बेचना चाहते हैं तो विज्ञापन देकर हमसे संपर्क करिए हम आपकी गाय खरीदेंगे. मारने के लिए काटने के लिए हम गाय को नहीं देना चाहेंगे.  बहुत जल्द यह वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी." 

हरिद्वार में 48 घंटे में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, नदी किनारे पड़ा मिला था शव, पुलिस ने ऐसे सुलझाई गुत्थी

शंकराचार्य ने किया गायों को खरीदने का ऐलान

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया कि इस जो भी व्यक्ति अगर वो गो माता को रखने में सामर्थ्य नहीं है तो वह इस वेबसाइट पर गाय को बेच सकता है, हम उस गाय को खरीद लेंगे. उन्होंने ये भी कहा कि वो ख़ासतौर पर ऐसी गायों को खरीदेंगे जो दूध देना बंद कर चुकी हैं या जिन्हें पशुपालक कसाई के हाथों में बेच रहे हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसी गायों को वो आश्रय देंगे. 

अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आज बड़ी संख्या में मुसलमान भी गाय की हत्या के विरोध में हैं. इस्लाम में भी गो मांस खाना कोई अनिवार्य धार्मिक कार्य नहीं है. उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुसलमान ने कहा है कि हमारे धर्म में कहीं भी गो मांस के सेवन का जिक्र नहीं है और अब वो गाय का मांस नहीं खाएंगे. उन्होंने मुसलमानों की इस पहल की भी सराहना की. 

UP Weather: यूपी में भीषण गर्मी से झुलसे लोग, अगले 5 दिन राहत के आसार नहीं, इन जिलों में लू का रेड अलर्ट

Published at : 22 May 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती UP NEWS Shankaracharya Avimukteshwaranand
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'OLX की तर्ज पर Go-LX... ऑनलाइन खरीदेंगे गाय', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान
'OLX की तर्ज पर Go-LX... ऑनलाइन खरीदेंगे गाय', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मुजफ्फरनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, भीड़ ने पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले
मुजफ्फरनगर में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, भीड़ ने पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर MMMUT को मिली पहली महिला कुलपति, प्रो अनुपमा कौशिक शर्मा संभालेंगी कमान
गोरखपुर MMMUT को मिली पहली महिला कुलपति, प्रो अनुपमा कौशिक शर्मा संभालेंगी कमान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: अस्पताल के डॉक्टर पर बड़ा आरोप, छात्रा को इंजेक्शन देकर किया रेप! परिजनों ने किया हंगामा
लखनऊ: अस्पताल के डॉक्टर पर बड़ा आरोप, छात्रा को इंजेक्शन देकर किया रेप! परिजनों ने किया हंगामा
Advertisement

वीडियोज

Suvendu Adhikari Vs Humayun Kabir | Chaar Ki Chaal: बंगाल में बकरीद से पहले सियासी भूचाल,बढ़ेगा तनाव?
Sansani:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस Twisha Sharma की मौत एक रहस्य ...! | Sansani
Sansani | Crime News:मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत एक रहस्य बन गई है...!
“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत रवाना होने से पहले रूबियो की ईरान को परमाणु हथियारों पर चेतावनी, बोले- 'जरूरत पड़ी तो...'
भारत रवाना होने से पहले रूबियो की ईरान को परमाणु हथियारों पर चेतावनी, बोले- 'जरूरत पड़ी तो...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'OLX की तर्ज पर Go-LX... ऑनलाइन खरीदेंगे गाय', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान
'OLX की तर्ज पर Go-LX... ऑनलाइन खरीदेंगे गाय', शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऐलान
विश्व
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
ईरान संग फंसा अमेरिका भारत को अपनी तरफ खींच रहा, अब ट्रंप के दूत बोले- 'आने वाले हफ्तों में...'
क्रिकेट
CSK के खिलाफ विस्फोटक पारी, शुभमन गिल ने कर दिए ये 4 बड़े कमाल; पूरे किए 6 हजार रन
CSK के खिलाफ विस्फोटक पारी, शुभमन गिल ने कर दिए ये 4 बड़े कमाल; पूरे किए 6 हजार रन
मूवी रिव्यू
Chand Mera Dil Review: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोरी, लक्ष्य और अनन्या पांडे की कमाल की परफॉर्मेंस
चांद मेरा दिल रिव्यू: दिल को छू लेगी ये प्यारी सी इंटेंस लव स्टोर, लक्ष्य-अनन्या की कमाल की परफॉर्मेंस
इंडिया
पुलवामा के गुनहगार हमजा का PoK में हुआ 'द एंड', पिता बोले- अच्छा हुआ वह मारा गया
पुलवामा के गुनहगार हमजा का PoK में हुआ 'द एंड', पिता बोले- अच्छा हुआ वह मारा गया
विश्व
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान
हरियाणा
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला
हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget