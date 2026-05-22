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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला

हरियाणा में समय से पहले शुरू हुए Summer Vacations, भयंकर हीटवेव को देख सरकार ने लिया फैसला

Haryana Summer Vacations: भयंकर गर्मी और बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए नायब सैनी सरकार ने समय से पहले गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. वेकेशन 25 मई से शुरू हो रहे हैं.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 22 May 2026 08:19 AM (IST)
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हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने सभी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है. भीषण गर्मी और लू को देखते हुए बच्चों की छुट्टियां 25 मई से शुरू हो जाएंगी और 30 जून तक चलेंगी. आमतौर पर हरियाणा में छुट्टियां 1 जून से शुरू होती हैं.

जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा में गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है. यहां का औसतन अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गय है. इससे पहले साल 2024 में भी ऐसी ही गर्मी पड़ने की वजह से सरकार ने छुट्टियां 28 मई से 30 जून तक कर दी थीं. ये ऐलान सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए किया गया है.

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स्कूलों के समय में बदलाव भी

वहीं, शनिवार (23 मई) तक स्कूलों में क्लासेस चल रही हैं. हालांकि, गर्मी को देखते हुए क्लास के समय में बदलाव किया गया है. कक्षाएं सुबह 7.00 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक चलेंगी. 23 मई के बाद सभी स्कूल जून तक बंद हो जाएंगे. 

हरियाणा में कैसा है मौसम

बता दें, पंजाब और हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी का असर गुरुवार (21 मई) को भी बरकरार रहा. हरियाणा के सिरसा में पारा 45.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. कई अन्य हिस्सों में भी लू का प्रकोप जारी रहा और तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया गया. हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी भीषण गर्मी का दौर जारी रहा और अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से चार डिग्री अधिक था.

हरियाणा में रोहतक का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से पांच डिग्री अधिक रहा. अंबाला में तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस, हिसार में 44.3 डिग्री सेल्सियस और करनाल में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भिवानी में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि गुरुग्राम में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया. 

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 22 May 2026 08:12 AM (IST)
Tags :
Heat Wave Summer Vacation HARYANA NEWS NAYAB SINGH SAINI
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