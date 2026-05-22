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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसैमसंग के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, इस मामले में ऐप्पल को छोड़ दिया पीछे

सैमसंग के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, इस मामले में ऐप्पल को छोड़ दिया पीछे

Samsung Overtakes Apple: मोबाइल कस्टमर सेटिस्फेकशन के मामले में सैमसंग सबसे आगे निकल गई है. पिछले साल ऐप्पल और सैमसंग को एक जैसा स्कोर मिला था, लेकिन इस बार ऐप्पल पीछे रह गई.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 22 May 2026 07:01 AM (IST)
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  • नई गैलेक्सी एस26 सीरीज के यूजर्स सबसे अधिक संतुष्ट पाए गए।

Samsung Overtakes Apple: इस साल की शुरुआत में सैमसंग को पीछे छोड़कर ऐप्पल दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी बनी थी. अब दक्षिण कोरियाई दिग्गज सैमसंग ने एक अलग मामले में ऐप्पल को पछाड़ दिया है. अमेरिकन कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स की नई स्टडी के मुताबिक, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में सैमसंग ऐप्पल से आगे निकल गई है. मोबाइल फोन को लेकर सैमसंग के यूजर ऐप्पल यूजर्स से ज्यादा सेटिस्फाई हैं. हालांकि, अमेरिकी टेक दिग्गज भी इस लिस्ट में ज्यादा पीछे नहीं है.

दोनों कंपनियों के बीच मामूली अंतर

इंडेक्स की नई सेलफोन रैंकिंग में 81 अंकों के साथ सैमसंग सबसे आगे बनी हुई है, जबकि 80 अंकों के साथ ऐप्पल दूसरे स्थान पर है. पिछले साल दोनों कंपनियों के बीच मुकाबला टाई रहा था. अगर ओवरऑल फोन इंडस्ट्री का स्कोर देखें तो यह एक प्रतिशत बढ़कर 79 प्रतिशत हो गया है. 2025 में इसमें 4 प्रतिशत की बड़ी गिरावट देखी गई थी और यह एक दशक में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था.

यूजर सेटिस्फेक्शन का क्या मतलब?

रिपोर्ट के मुताबिक, जब फोन में मिलने वाले नए फीचर बिना किसी दिकक्त के यूजर्स की डेली लाइफ में काम आने लगे तो सेटिस्फेक्शन बढ़ती है. इस बार रैंकिंग में पहली बार एआई फीचर्स को भी शामिल किया गया है और इसे 85 स्कोर मिला है. इसका मतलब है कि यूजर्स को न सिर्फ एआई फीचर्स के बारे में जानकारी है बल्कि वो उन्हें अपने कामों के लिए यूज भी कर रहे हैं.

इन मॉडल्स से यूजर्स सबसे ज्यादा खुश

नए मॉडल्स की बात करें तो सैमसंग की लेटेस्ट गैलेक्सी एस26 सीरीज मॉडल्स के ऑनर 84 अंकों के साथ सबसे ज्यादा संतुष्ट पाए गए. इसके बाद 82 अंकों के साथ नए आईफोन यूजर दूसरे और गूगल के फ्लैगशिप मॉडल यूज करने वाले लोग 80 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे. रैंकिंग के अनुसार, लोग पुराने और फोल्डेबल फोन की तुलना में नए फ्लैगशिप मॉडल्स से ज्यादा खुश हैं.

फोल्डेबल सेगमेंट में सैमसंग आगे, लेकिन ऐप्पल पर भी नजर

इस रिपोर्ट के मुताबिक, फोल्डेबल फोन सेगमेंट में भी सैमसंग सबसे आगे है और उसे रैंकिंग में 80 नंबर मिले हैं. इसके बाद 72 प्वाइंट के साथ गूगल दूसरे और मोटोरोला 70 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है. रिपोर्ट के मुताबिक, ऐप्पल की इस सेगमेंट में एंट्री के बाद डायनामिक्स पूरी तरह बदल सकते हैं. बता दें कि ऐप्पल इस साल सितंबर में iPhone Ultra नाम से अपना पहला फोल्डेबल आईफोन लॉन्च करने जा रही है.

ये भी पढ़ें- पूरा दिन गेमिंग करने से भी डिस्चार्ज नहीं होगी बैटरी, इस सेटिंग के ऑन करते ही हो जाएगा कमाल

Published at : 22 May 2026 07:01 AM (IST)
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