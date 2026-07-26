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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीनई टेक्नोलॉजी से गर्मी होगी छूमंतर! ये गैजेट कमाल

नई टेक्नोलॉजी से गर्मी होगी छूमंतर! ये गैजेट कमाल

Human Refrigerator: यह गैजेट कुछ ही समय में शरीर को ठंड़क पहुचाने में सक्षम है. यह एक तरह का छोटा कूलिंग चैंबर है जिसे खासतौर पर गर्म मौसम में काम करने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jul 2026 07:12 AM (IST)
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  • जापान ने भीषण गर्मी से लड़ने को 'कूलिंग चैंबर' बनाया।
  • नाम 'डू हाइमोन बॉक्स', SDRS द्वारा विकसित है।
  • यह शरीर के गर्म हिस्सों को लक्षित कर ठंडा करता।
  • 5 मिनट में ठंडक, 20 मिनट बाद स्वतः बंद।

Human Refrigerator: भारत में इस समय उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान है. लेकिन इस परेशानी से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और भी देश झूझ रहे हैं. इसी कड़ी में जापान ने भीषण गर्मी से बचने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की खोज की है जिसकी मदद से अब इंसान को गर्मी में भी ठंड़क का एहसास होगा. आइए जानते हैं कि क्या है ये टेक्नोलॉजी और कैसे काम करता है ये गैजेट.

क्या है Human Refrigerator

जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये गैजेट कुछ ही समय में शरीर को ठंड़क पहुचाने में सक्षम है. बता दें कि ये एक व्यक्ति के बैठने वाला छोटा कूलिंग चैंबर है जिसे खासतौर पर गर्म मौसम में काम करने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है.

क्या है Do Hiemon Box

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अनोखे कूलिंग बूथ का नाम Do Hiemon Box है. इसे जापान की रेफ्रिजरेशन और वेंडिंग मशीन बनाने वाली कंपनी SDRS ने तैयार किया है जबकि इसे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लायर Trusco Nakayama के जरिए बेचा जा रहा है. बता दें कि इस मशीन में एक व्यक्ति के बैठने के लिए कुर्सी लगी होती है. जैसे ही कोई व्यक्ति इसके अंदर बैठता है, ठंडी हवा शरीर के उन हिस्सों पर डाली जाती है जहां से गर्मी का असर ज्यादा महसूस होता है.

किन लोगों के लिए है ये कूलिंग बूथ?

ये टेक्नोलॉजी खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिन्हें तेज गर्मी में लंबे समय तक काम करना पड़ता है. इसके अलावा ये मशीन ऐसी जगहों पर भी काफी काम आ सकती है जहां पर एयर कंडिशनर लगाना संभव नहीं है.

इसके साथ ही Do Hiemon Box में तीन अलग-अलग एयरफ्लो और कूलिंग मोड दिए गए हैं. सेफ्टी के लिए ये मशीन 20 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाती है ताकि शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा न हो.

मात्र 5 मिनट में ठंड़क का एहसास

बता दें कि Do Hiemon Box के अंदर का टेंपरेचर करीब 15 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है. इसमें करीब 5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर वाली ठंडी हवा सिर, गर्दन, कंधों और पीठ की ओर भेजी जाती है. कंपनी के मुताबिक, इस बूथ में बैठने के लगभग 5 मिनट बाद ही व्यक्ति को ठंडक महसूस होने लगती है. वहीं, करीब 10 मिनट तक इसका इस्तेमाल करने से शरीर का टेंपरेचर तेजी से कम करने में मदद मिल सकती है और गर्मी से होने वाली थकान या हीट एक्सॉशन से भी राहत मिल सकती है.

यह भी पढ़ें: Inverter Backup: घट गया है इनवर्टर का बैकअप, मैकेनिक के पास जाने से पहले चेक करें ये चीजें

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Jul 2026 07:12 AM (IST)
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