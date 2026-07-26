नई टेक्नोलॉजी से गर्मी होगी छूमंतर! ये गैजेट कमाल
Human Refrigerator: यह गैजेट कुछ ही समय में शरीर को ठंड़क पहुचाने में सक्षम है. यह एक तरह का छोटा कूलिंग चैंबर है जिसे खासतौर पर गर्म मौसम में काम करने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है.
- जापान ने भीषण गर्मी से लड़ने को 'कूलिंग चैंबर' बनाया।
- नाम 'डू हाइमोन बॉक्स', SDRS द्वारा विकसित है।
- यह शरीर के गर्म हिस्सों को लक्षित कर ठंडा करता।
- 5 मिनट में ठंडक, 20 मिनट बाद स्वतः बंद।
Human Refrigerator: भारत में इस समय उमस भरी गर्मी से लोग काफी परेशान है. लेकिन इस परेशानी से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और भी देश झूझ रहे हैं. इसी कड़ी में जापान ने भीषण गर्मी से बचने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी की खोज की है जिसकी मदद से अब इंसान को गर्मी में भी ठंड़क का एहसास होगा. आइए जानते हैं कि क्या है ये टेक्नोलॉजी और कैसे काम करता है ये गैजेट.
क्या है Human Refrigerator
जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये गैजेट कुछ ही समय में शरीर को ठंड़क पहुचाने में सक्षम है. बता दें कि ये एक व्यक्ति के बैठने वाला छोटा कूलिंग चैंबर है जिसे खासतौर पर गर्म मौसम में काम करने वाले लोगों के लिए डिजाइन किया गया है.
क्या है Do Hiemon Box
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अनोखे कूलिंग बूथ का नाम Do Hiemon Box है. इसे जापान की रेफ्रिजरेशन और वेंडिंग मशीन बनाने वाली कंपनी SDRS ने तैयार किया है जबकि इसे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लायर Trusco Nakayama के जरिए बेचा जा रहा है. बता दें कि इस मशीन में एक व्यक्ति के बैठने के लिए कुर्सी लगी होती है. जैसे ही कोई व्यक्ति इसके अंदर बैठता है, ठंडी हवा शरीर के उन हिस्सों पर डाली जाती है जहां से गर्मी का असर ज्यादा महसूस होता है.
किन लोगों के लिए है ये कूलिंग बूथ?
ये टेक्नोलॉजी खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिन्हें तेज गर्मी में लंबे समय तक काम करना पड़ता है. इसके अलावा ये मशीन ऐसी जगहों पर भी काफी काम आ सकती है जहां पर एयर कंडिशनर लगाना संभव नहीं है.
इसके साथ ही Do Hiemon Box में तीन अलग-अलग एयरफ्लो और कूलिंग मोड दिए गए हैं. सेफ्टी के लिए ये मशीन 20 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाती है ताकि शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा न हो.
मात्र 5 मिनट में ठंड़क का एहसास
बता दें कि Do Hiemon Box के अंदर का टेंपरेचर करीब 15 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है. इसमें करीब 5 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर वाली ठंडी हवा सिर, गर्दन, कंधों और पीठ की ओर भेजी जाती है. कंपनी के मुताबिक, इस बूथ में बैठने के लगभग 5 मिनट बाद ही व्यक्ति को ठंडक महसूस होने लगती है. वहीं, करीब 10 मिनट तक इसका इस्तेमाल करने से शरीर का टेंपरेचर तेजी से कम करने में मदद मिल सकती है और गर्मी से होने वाली थकान या हीट एक्सॉशन से भी राहत मिल सकती है.
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