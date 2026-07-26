बिना क्वालिटी खराब किए फोटो भेजने के काम आएंगे ये तरीके

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्लाउड स्टोरेज से उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें दोस्तों को साझा करें।

ईमेल द्वारा तस्वीरें भेजते समय उनकी गुणवत्ता बनी रहती है।

एयरड्रॉप या क्विक शेयर से फाइलें बिना गुणवत्ता खोए भेजें।

वॉट्सऐप पर डॉक्यूमेंट के रूप में फोटो भेजने से क्वालिटी नहीं घटेगी।

Photo Sharing Tips: आप किसी जगह घूमने गए, आपके दोस्त ने फोटो क्लिक की, लेकिन आपके आपके पास पहुंचते-पहुंचते उस फोटो की क्वालिटी एकदम खराब हो गई. यकीनन कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा. फोटो शेयर करते समय अगर सही तरीका न अपनाया जाए तो क्वालिटी खराब होना लाजिमी है. दरअसल, व्हाट्सऐप जैसी ऐप्स फोटोज को कंप्रैस कर देती है, जिससे फोटो का साइज और क्वालिटी दोनों कम हो जाते हैं. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्वालिटी खराब किए बिना फोटो कैसे शेयर कर सकते हैं.

क्लाउड स्टोरेज आएगी काम

फोटो स्टोर और शेयर करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बड़े काम की चीज है. एंड्रॉयड के लिए गूगल और आईफोन यूजर के लिए ऐप्पल की फोटोज ऐप आपको फोटो और वीडियो को डिजिटल सर्वर पर बैक अप करने का ऑप्शन देती हैं. आप आईडी पासवर्ड लेकर इन्हें एक्सेस कर सकते हैं. आप अपने फोन में फोटो लेकर इन्हें क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं. फिर क्लाउड की एक्सेस अपने दोस्तों को देकर उन्हें भी एकदम हाई क्वालिटी फोटो डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा.

ईमेल से भेजें फोटोज

ज्यादातर लोग ईमेल को ऑफिस के कामों के लिए यूज करते हैं. आप इसके जरिए फोटो भी भेज सकते हैं और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. हालांकि, इसके लिए आपको साइज लिमिट का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप साइज लिमिट के हिसाब से फोटो शेयर करते हैं तो इसकी क्वालिटी कम नहीं होती.

Airdrop और Quick Share की लें मदद

फोटो और दूसरी फाइल को शेयर करने की बात हो और एयरड्रॉप और क्विक शेयर का जिक्र न आए, ऐसा नहीं हो सकता. ऐप्पल यूजर्स Airdrop के जरिए क्वालिटी को कम किए बिना फाइल्स और फोटो शेयर कर सकते हैं. इसी तरह एंड्रॉयड यूजर्स क्विक शेयर का यूज कर फोटो ट्रांसफर कर सकते हैं. कुछ समय पहले तक एयरड्रॉप केवल आईफोन पर काम करता था, लेकिन अब यह बंदिश हट चुकी है. अब एयरड्रॉप आईफोन और एंड्रॉयड दोनों पर काम करता है.

व्हाट्सऐप पर यह जुगाड़ आएगा काम

अगर आप व्हाट्सऐप से डायरेक्ट फोटो या वीडियो शेयर करते हैं तो इनका साइज और क्वालिटी दोनों ही कम हो जाती है. इससे बचने के लिए आप एक जुगाड़ लगा सकते हैं. जब आपको किसी फोटो या वीडियो को शेयर करना होता है तो फोटो ऑप्शन के जरिए भेजने की बजाय डॉक्यूमेंट का ऑप्शन चुनें. इसमें फोटो और वीडियो अपने ऑरिजनल साइज और क्वालिटी में शेयर हो पाएंगे. यह तरीका व्हाट्सऐप के साथ-साथ दूसरी मैसेजिंग ऐप्स पर भी काम करेगा.

ये भी पढ़ें-

iPhone 18 Pro को सस्ता रखने की कोशिश, क्या डिस्प्ले क्वालिटी होगी कम?