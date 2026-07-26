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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीFacebook में आने वाला है सबसे बड़ा बदलाव! मिलेगा TikTok वाला फीचर

Facebook में आने वाला है सबसे बड़ा बदलाव! मिलेगा TikTok वाला फीचर

Facebook: नए इंटरफेस का मकसद उन लोगों को बेहतर एक्सपीरिएंस देना है जो Facebook पर ज्यादा समय वीडियो देखने में बिताते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 26 Jul 2026 03:36 PM (IST)
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Facebook: मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे अपडेट देता रहता है. इसी कड़ी में अब फेसबुक में भी मेटा जल्द ही एक नया बदलाव करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एक नया फीचर टेस्ट कर रही है जिसके आने के बाद यूजर जब भी ऐप खोलेगा तो उसे फुल-स्क्रीन वीडियो फीड दिखाई देगा. बता दें कि ये फीचर टिक-टॉक को सीधी टक्कर देगा. आइए जानते हैं कि कैसे काम करेगा ये फीचर.

ऐप खुलते ही मिलेगा वीडियो का नया इंटरफेस

Meta के मुताबिक, नए इंटरफेस का मकसद उन लोगों को बेहतर एक्सपीरिएंस देना है जो Facebook पर ज्यादा समय वीडियो देखने में बिताते हैं. ऐसे यूजर्स के लिए ऐप सीधे इमर्सिव फुल-स्क्रीन वीडियो मोड में खुलेग जिससे कंटेंट देखने का एक्सपीरिएंस पहले से ज्यादा आकर्षक हो जाएगा. हालांकि, कंपनी ने साफ कर दिया है कि ये फीचर सभी यूजर्स पर जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा.

फेसबुक बदलने का क्या है कारण

जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ सालों में Facebook पर लोग कम एक्टिव रहने लगे हैं. अब बहुत कम यूजर्स समय-समय पर पोस्ट शेयर करते हैं, प्रोफाइल अपडेट करते हैं या दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं.

दूसरी ओर, शॉर्ट वीडियो देखने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है. इसी को देखते हुए Meta का मानना है कि आज बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ कंटेंट देखने आते हैं, इसलिए उन्हें उनकी पसंद के हिसाब से वीडियो दिखाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

पुराना फेसबुक का भी रहेगा ऑप्शन

जानकारी के लिए बता दें कि Facebook के मुताबिक, ये फीचर टेस्टिंग फेज में है और यूजर को वापस फेसबुक का पुराना वर्जन भी इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलेगा. अगर यूजर को ये नया फीचर नहीं पसंद आता है तो वो वापस पुराने वाले फेसबुक वर्जन पर लौट सकेगा. इससे साफ है कि Meta फिलहाल यूजर्स के रिएक्शन को समझने के बाद ही अंतिम फैसला लेगी.

AI से ली जाएगी मदद

Instagram के प्रमुख एडम मोसेरी के अनुसार, केवल दोस्तों और फॉलो किए गए अकाउंट्स की पोस्ट दिखाने से यूजर्स को सीमित कंटेंट मिलता है. लेकिन अगर AI और रिकमेंडेशन सिस्टम की मदद से करोड़ों नई पोस्ट में से यूजर के इंट्रेस्ट के अनुसार वीडियो चुने जाएं तो उनका एक्सपीरिएंस कहीं बेहतर हो सकता है. यही वजह है कि Meta अब Facebook पर भी वीडियो रिकमेंडेशन को पहले से ज्यादा महत्व देने की दिशा में काम कर रही है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 26 Jul 2026 03:34 PM (IST)
Tags :
Meta FACEBOOK TECH NEWS HINDI
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