Facebook में आने वाला है सबसे बड़ा बदलाव! मिलेगा TikTok वाला फीचर

Facebook: मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सारे अपडेट देता रहता है. इसी कड़ी में अब फेसबुक में भी मेटा जल्द ही एक नया बदलाव करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एक नया फीचर टेस्ट कर रही है जिसके आने के बाद यूजर जब भी ऐप खोलेगा तो उसे फुल-स्क्रीन वीडियो फीड दिखाई देगा. बता दें कि ये फीचर टिक-टॉक को सीधी टक्कर देगा. आइए जानते हैं कि कैसे काम करेगा ये फीचर.

ऐप खुलते ही मिलेगा वीडियो का नया इंटरफेस

Meta के मुताबिक, नए इंटरफेस का मकसद उन लोगों को बेहतर एक्सपीरिएंस देना है जो Facebook पर ज्यादा समय वीडियो देखने में बिताते हैं. ऐसे यूजर्स के लिए ऐप सीधे इमर्सिव फुल-स्क्रीन वीडियो मोड में खुलेग जिससे कंटेंट देखने का एक्सपीरिएंस पहले से ज्यादा आकर्षक हो जाएगा. हालांकि, कंपनी ने साफ कर दिया है कि ये फीचर सभी यूजर्स पर जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा.

फेसबुक बदलने का क्या है कारण

जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ सालों में Facebook पर लोग कम एक्टिव रहने लगे हैं. अब बहुत कम यूजर्स समय-समय पर पोस्ट शेयर करते हैं, प्रोफाइल अपडेट करते हैं या दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं.

दूसरी ओर, शॉर्ट वीडियो देखने का ट्रेंड काफी तेजी से बढ़ा है. इसी को देखते हुए Meta का मानना है कि आज बड़ी संख्या में लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ कंटेंट देखने आते हैं, इसलिए उन्हें उनकी पसंद के हिसाब से वीडियो दिखाना ज्यादा बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है.

पुराना फेसबुक का भी रहेगा ऑप्शन

जानकारी के लिए बता दें कि Facebook के मुताबिक, ये फीचर टेस्टिंग फेज में है और यूजर को वापस फेसबुक का पुराना वर्जन भी इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिलेगा. अगर यूजर को ये नया फीचर नहीं पसंद आता है तो वो वापस पुराने वाले फेसबुक वर्जन पर लौट सकेगा. इससे साफ है कि Meta फिलहाल यूजर्स के रिएक्शन को समझने के बाद ही अंतिम फैसला लेगी.

AI से ली जाएगी मदद

Instagram के प्रमुख एडम मोसेरी के अनुसार, केवल दोस्तों और फॉलो किए गए अकाउंट्स की पोस्ट दिखाने से यूजर्स को सीमित कंटेंट मिलता है. लेकिन अगर AI और रिकमेंडेशन सिस्टम की मदद से करोड़ों नई पोस्ट में से यूजर के इंट्रेस्ट के अनुसार वीडियो चुने जाएं तो उनका एक्सपीरिएंस कहीं बेहतर हो सकता है. यही वजह है कि Meta अब Facebook पर भी वीडियो रिकमेंडेशन को पहले से ज्यादा महत्व देने की दिशा में काम कर रही है.

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