Smart Bulb या Smart Switch... कैसे काम करते हैं दोनों, आपके घर के लिए कौन ज्यादा बेहतर?

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Smart Bulb Vs Smart Switch: स्मार्ट डिवाइस आज मार्केट में काफी तेजी से चर्चा में आ रहे हैं. लोग अपने घरों में स्मार्ट डिवाइसेज का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका घर एडवांस लगे और काम भी आसान हो सके. इसी कड़ी में बता दें कि आज के समय में स्मार्ट होम डिवाइसेज में स्मार्ट बल्ब और स्मार्ट स्विच जैसे दोनों डिवाइस मार्केट में काफी फेमश हैं. आइए जानते हैं कि आपके घर के लिए दोनों डिवाइस में कौन सा ज्यादा बेहतर रहेगा.

क्या है Smart Bulb?

जानकारी के अनुसार, Smart Bulb एक ऐसा LED बल्ब होता है जिसे Wi-Fi या Bluetooth के जरिए स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकता है. इसे ऐप या Google Assistant और Alexa जैसे वॉयस असिस्टेंट की मदद से ऑन-ऑफ किया जा सकता है. आपको बता दें कि कई स्मार्ट बल्ब में रंग बदलने, ब्राइटनेस एडजस्ट करने और टाइमर सेट करने जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं. अगर आप सिर्फ एक-दो कमरों की लाइट को स्मार्ट बनाना चाहते है तो Smart Bulb एक आसान और किफायती विकल्प साबित हो सकता है.

कैसे काम करता है Smart Switch?

अब Smart Switch की बात करें तो ये पुराने स्विच की जगह लगाया जाता है. इस डिवाइस की सबसे खास बात ये है कि इससे सिर्फ लाइट ही नहीं बल्कि पंखा, एग्जॉस्ट, गीजर या दूसरे इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी स्मार्ट बन सकते हैं. इन्हें मोबाइल ऐप या वॉयस कमांड से कंट्रोल किया जा सकता है.

अगर घर में पहले से कई लाइट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगे हैं तो Smart Switch आपके लिए एक ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है क्योंकि एक ही स्विच कई डिवाइसेज को कंट्रोल कर सकता है.

क्या है दोनों में अंतर?

Smart Bulb केवल उसी बल्ब को स्मार्ट बनाता है जिसे आपने खरीदा है. अगर घर में कई बल्ब हैं तो हर बल्ब के लिए अलग Smart Bulb खरीदना पड़ेगा. वहीं Smart Switch पूरे सर्किट को कंट्रोल करता है. यानी एक स्विच से जुड़े सभी बल्ब या डिवाइस स्मार्ट तरीके से ऑपरेट किए जा सकते हैं. हालांकि, इसे लगाने के लिए इलेक्ट्रिशियन की जरूरत पड़ सकती है.

आपके घर के लिए कौन सा बेहतर?

अगर आप किराए के घर में रहते हैं या बिना किसी वायरिंग बदलाव के स्मार्ट फीचर चाहते हैं तो Smart Bulb आपके लिए बेहतर रहेगा. इतना ही नहीं, इस डिवाइस को लगाना भी काफी आसान है और इसे किसी भी घर में इस्तेमाल किया जा सकता है.

वहीं, दूसरी ओर, अगर आप अपने घर में स्थायी स्मार्ट होम सेटअप बनाना चाहते हैं और लाइट के साथ दूसरे डिवाइसों को भी स्मार्ट कंट्रोल देना चाहते हैं तो Smart Switch भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है.

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