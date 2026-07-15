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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीपावर कट होते ही बंद हो जाता है On-Grid Solar सिस्टम, क्यों होता है ऐसा और क्या है इसका उपाय?

पावर कट होते ही बंद हो जाता है On-Grid Solar सिस्टम, क्यों होता है ऐसा और क्या है इसका उपाय?

On-Grid Solar And Power cut: पावर कट होते ही आपके ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम से भी ग्रिड में बिजली जाना बंद हो जाता है. सुरक्षा के लिहाज से सोलर इन्वर्टर में यह फीचर होना अनिवार्य किया गया है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 15 Jul 2026 03:53 PM (IST)
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  • ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम पावर कट में बिजली देना बंद कर देते हैं।
  • यह इन्वर्टर का एंटी-आइलैंडिंग फीचर कर्मियों की सुरक्षा के लिए होता है।
  • हाइब्रिड, होम यूपीएस या ऑफ-ग्रिड सिस्टम इसके उपाय हैं।

On-Grid Solar And Power cut: कई लोगों को ऐसा लगता है कि सोलर पैनल सनलाइट रहने तक हर समय काम रहते हैं. अगर आपने ऑन-ग्रिड सिस्टम लगवाया है तो ऐसा नहीं होता. ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम केवल तभी काम करते हैं, जब ग्रिड से पावर सप्लाई आ रही होती है. जैसे ही ग्रिड में सप्लाई बंद होती है, ऑन-ग्रिड सिस्टम भी ग्रिड में पावर सप्लाई करना बंद कर देता है. आज हम आपको बताएंगे कि पावर कट होते ही सोलर सिस्टम से ग्रिड में पावर जानी बंद क्यों हो जाती है और ऐसी स्थिति में आपके पास क्या उपाय रहते हैं. 

कैसे काम करता है ऑन-ग्रिड सिस्टम?

दिन के समय जब ग्रिड से पावर सप्लाई आ रही होती है तो आपका ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम सनलाइट को बिजली में बदल रहा होता है. सोलर पैनल से बनी DC पावर इन्वर्टर के पास जाती है, जो इसे AC इलेक्ट्रिसिटी में बदलकर ग्रिड में भेज देता है. अब जैसे ही ग्रिड बंद होता है, इन्वर्टर उसी समय इसे डिटेक्ट कर लेता है और वह भी AC सप्लाई को बंद कर देता है. इसका मतलब यह नहीं है कि पैनल बिजली बनाना बंद कर देंगे. पैनल से बिजली जनरेट होती रहेगी, लेकिन इन्वर्टर इसे ग्रिड में पुश नहीं करता.

पावर कट होते ही सोलर की सप्लाई भी क्यों बंद हो जाती है?

ग्रिड बंद होते ही आपके सोलर पैनल से भी ग्रिड में बिजली जाना क्यों बंद हो जाता है. इसका जवाब anti-islanding protection में छिपा हुआ है. यह सोलर इन्वर्टर के लिए एक अनिवार्य फीचर है. दरअसल, ऐसा इसलिए किया गया है कि पावर ग्रिड बंद होने की सूरत में कोई कर्मचारी उस रिपेयरिंग या नए कनेक्शन कर रहा होगा. ऐसे में अगर पैनल से बिजली लाइन में जाती है तो इससे कर्मचारी को करंट लगने और उसकी मौत तक होने का खतरा रहता है. अगर बारिश आदि के मौसम में बिजली की तार कहीं टूटकर गिरती है तो पावर सप्लाई बंद करने के बाद भी आपके पैनल से जा रही सप्लाई जानलेवा साबित हो सकती है. इसलिए सोलर इन्वर्टर में ऐसा फीचर होना जरूरी है तो ग्रिड बंद होते ही पैनल से हो रही सप्लाई को भी बंद कर दें.

इसका क्या उपाय है?

अगर आप ऑन-ग्रिड सिस्टम बंद होने के बाद बिजली की किल्लत से जूझते हैं तो इसके तीन उपाय हो सकते हैं-
 

  • आप चाहें तो बैटरी बैकअप के साथ हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं, जो पावर कट के समय भी आपके घर की जरूरतों के लिए बिजली देता रहेगा.
  • अगला उपाय होम UPS या इन्वर्टर का है. सप्लाई चालू होने के दौरान यह चार्ज हो जाएगा और पावर कट के समय इसका बैकअप काम आ जाएगा.
  • तीसरा उपाय ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम का है. इसमें न तो पावर कट का झंझट रहेगा और न ही इन्वर्टर का. यह बैटरी में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, जिसे पावर कट के दौरान यूज किया जा सकता है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 15 Jul 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Solar Panel TECH NEWS Solar Energy System
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