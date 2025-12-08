हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीआज रिचार्ज किया तो 2026 के आखिर तक चलेंगे ये प्लान, जानें जियो और एयरटेल के एनुअल प्लान्स

आज रिचार्ज किया तो 2026 के आखिर तक चलेंगे ये प्लान, जानें जियो और एयरटेल के एनुअल प्लान्स

जियो और एयरटेल दोनों ही अपने एनुअल रिचार्ज प्लान में कई बेनेफिट दे रही हैं. डेटा और कॉलिंग के अलावा दोनों कंपनियां जियोहॉटस्टार और एआई सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 08 Dec 2025 09:30 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

2025 समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है. कुछ ही दिनों बाद दुनिया 2026 में प्रवेश कर जाएगी. नए साल के मौके पर अगर आप बार-बार रिचार्ज कराने के झंझट से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो एनुअल प्लान से फोन रिचार्ज किया जा सकता है. एनुअल प्लान के कारण आपको एक बार ही फोन रिचार्ज करना पड़ेगा और सालभर कॉलिंग, SMS और इंटरनेट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी. आज हम आपके लिए जियो और एयरटेल के एनुअल प्लान्स की जानकारी लेकर आए हैं.

ये हैं जियो के एनुअल प्लान

3999 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में यूजर को पूरे साल यानी 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2.5GB के हिसाब से 912.5GB डेटा मिलता है. यह प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉल और रोजाना 100 फ्री SMS भी ऑफर करता है. इसके साथ यूजर को फैनकोड, 3 महीने के लिए जियोहॉटस्टार और 18 महीने के लिए गूगल जेमिनी प्रो का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है. साथ ही एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा फ्री मिलता रहेगा.

3599 रुपये वाला प्लान

अगर आपको फैनकोड का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए तो 3599 रुपये वाला रिचार्ज प्लान आपके लिए बेस्ट है. इस प्लान में फैनकोड सब्सक्रिप्शन को छोड़कर 3999 रुपये वाले प्लान की सारी सुविधाएं मिलती है. यह प्लान भी डेली 2.5GB डेटा, फ्री कॉलिंग, जियोहॉटस्टार और गूगल जेमिनी प्रो का फ्री सब्सक्रिप्शन आदि ऑफर कर रहा है. 

एयरटेल के एनुअल प्लान

3999 रुपये वाला प्लान

एयरटेल भी जियो की तरह 3999 रुपये में एनुअल प्लान ऑफर करती है. इस प्लान में यूजर को अनलिमिटेड 5G और डेली 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग, डेली 100 SMS और स्पैम अलर्ट दिए जा रहे हैं. फ्री सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इस प्लान के साथ एयरटेल यूजर्स बिना कोई अतिरिक्त पैसा दिए एक साल के लिए जियोहॉटस्टार और इतने ही समय के लिए परप्लेक्सिटी प्रो का फायदा उठा सकते हैं.

3599 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में एयरटेल एक साल के जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन को छोड़कर 3999 रुपये वाले प्लान के सारे बेनेफिट दे रही है. इसमें यूजर को डेली 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड 5G डेटा और कॉलिंग, रोजाना 100 SMS और परप्लेक्सिटी प्रो का सालभर का फ्री सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं.

Published at : 08 Dec 2025 09:30 AM (IST)
