क्या WhatsApp नहीं है सेफ? Elon Musk और सिग्नल के सीईओ ने कह दी यह बड़ी बात, सुनकर चौंक जाएंगे आप
इन दिनों व्हाट्सऐप विवादों से घिरी हुई है. कंपनी पर आरोप लगे हैं कि उनसे मैसेज एनक्रिप्शन को लेकर झूठे दावे किए हैं. इसे लेकर अब एलन मस्क और टेलीग्राम के सीईओ ने भी प्रतिक्रिया दी है.
पिछले कुछ दिनों से WhatsApp मैसेज एनक्रिप्शन और प्राइवेसी के दावों को लेकर चर्चा में है. दरअसल, व्हाट्सऐप की पैरेंट कंपनी मेटा के खिलाफ एक मुकदमा दायर हुआ है, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि कंपनी ने प्राइवेसी को लेकर झूठे दावे किए हैं. अब इस विवाद में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क और टेलीग्राम के सीईओ पावेर दुरोव भी कूद पड़े हैं. मस्क ने कहा है कि व्हाट्सऐप सिक्योर नहीं है, वहीं दुरोव ने व्हाट्सऐप को सुरक्षित मानने वाले लोगों को 'ब्रेनडेड' करार दिया है.
क्या है मामला?
अमेरिका में एक ग्रुप ने मेटा के खिलाफ मुकदमा दायर किया है. इसमें दावा किया गया है कि मेटा और व्हाट्सऐप सभी यूजर्स के प्राइवेट कम्यूनिकेशन को स्टोर, एनालाइज और वर्चुअली एक्सेस कर सकती हैं. मुकदमा करने वाले ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, भारत, ब्राजील, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के याचिकाकर्ता शामिल हैं. इनका आरोप है कि मेटा यूजर कम्यूनिकेशन को स्टोर करती है और इसके कर्मचारी चैट्स को एक्सेस कर सकते हैं. हालांकि, मेटा ने इन आरोपों का खंडन किया है.
एलन मस्क ने दी वार्निंग
मुकदमे पर प्रतिक्रिया देते हुए एलन मस्क ने एक्स पर लिखा कि व्हाट्सऐप सिक्योर नहीं है. सिग्नल पर भी सवाल उठते हैं. उन्होंने यूजर्स से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के एक्स चैट प्लेटफॉर्म यूज करने की अपील की है. बता दें कि प्राइवेसी के सवालों को लेकर मस्क हमेशा मुखर रहे हैं
दुरोव ने दी कड़ी प्रतिक्रिया
व्हाट्सऐप पर जारी डिबेट के बीच टेलीग्राम के सीईओ और फाउंडर पावेल दुरोव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि जो लोग 2026 में व्हाट्सऐप को सिक्योर मानते हैं, वे ब्रेनडेड हैं. दुरोव ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि टेलीग्राम ने व्हाट्सऐप के एनक्रिप्शन का एनलासिसस किया है और इसमें कई अटैक वेक्टर्स मिले हैं. यह सिस्टम कभी इतना मजबूत नहीं था, जितना यूजर्स को बताया गया.
