ऑस्ट्रेलिया की राह चला यह देश, सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे 15 साल से छोटे बच्चे, लगेगा बैन
दुनियाभर में बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने के ट्रेंड जोर पकड़ता जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस भी कानून लाने वाला है. कई और देश भी इस पर विचार कर रहे हैं.
बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाले देशों की लिस्ट में एक और नाम शामिल होने वाला है. फ्रांस की नेशनल असेंबली से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाले बिल को हरी झंडी मिल गई है. इस बिल में बच्चों के लिए सोशल नेटवर्क्स और सोशल नेटवर्किंग फंक्शनलिटीज को बैन करने का प्रस्ताव है. अब इसे सीनेट में भेजा जाएगा और कानून बनने के बाद फ्रांस में 15 साल से छोटे बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे.
ऑस्ट्रेलिया के कदमों पर चलेगा फ्रांस
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर पाबंदी लगी हुई है. अब फ्रांस भी उसी रास्ते पर चलने की तैयारी कर रही है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी अकसर युवाओं के बीच हिंसा के पीछे सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते आए हैं. अपने नए साल के संबोधन में भी उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को सोशल मीडिया और स्क्रीन से बचाने की अपील की थी. मैक्रों चाहते हैं कि यह इस साल सितंबर में नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत से पहले फ्रांस में यह कानून लागू हो जाए. इस बिल को पेश करते Laure Miller ने कहा कि हम क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहते हैं. हमारे बच्चे पढ़ कम रहे हैं, सो कम रहे हैं, लेकिन खुद को एक-दूसरे से कंपेयर ज्यादा कर रहे हैं. यह फ्री माइंड के लिए लड़ाई है.
बाकी देशों में भी चल रहा है विचार
फ्रांस की तरह दुनिया के कई अन्य देश भी सोशल मीडिया बैन के मामले में ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करने का विचार कर रहे हैं. फ्रांस के अलावा ब्रिटेन, डेनमार्क, स्पेन और ग्रीस में भी बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर पाबंदी लग रही है. यूरोपीय संसद ने भी संघ से बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस करने की मिनिमम उम्र सेट करने की मांग की है.
ये भी पढ़ें-
ऐप्पल ने कस ली कमर, 2-4 नहीं, इस साल लॉन्च करेगी 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, देखें पूरी लिस्ट
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL