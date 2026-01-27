हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऑस्ट्रेलिया की राह चला यह देश, सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे 15 साल से छोटे बच्चे, लगेगा बैन

ऑस्ट्रेलिया की राह चला यह देश, सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे 15 साल से छोटे बच्चे, लगेगा बैन

दुनियाभर में बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन करने के ट्रेंड जोर पकड़ता जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के बाद अब फ्रांस भी कानून लाने वाला है. कई और देश भी इस पर विचार कर रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 27 Jan 2026 01:21 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाले देशों की लिस्ट में एक और नाम शामिल होने वाला है. फ्रांस की नेशनल असेंबली से 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाले बिल को हरी झंडी मिल गई है. इस बिल में बच्चों के लिए सोशल नेटवर्क्स और सोशल नेटवर्किंग फंक्शनलिटीज को बैन करने का प्रस्ताव है. अब इसे सीनेट में भेजा जाएगा और कानून बनने के बाद फ्रांस में 15 साल से छोटे बच्चे सोशल मीडिया यूज नहीं कर पाएंगे.

ऑस्ट्रेलिया के कदमों पर चलेगा फ्रांस

ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर पाबंदी लगी हुई है. अब फ्रांस भी उसी रास्ते पर चलने की तैयारी कर रही है. फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी अकसर युवाओं के बीच हिंसा के पीछे सोशल मीडिया को जिम्मेदार मानते आए हैं. अपने नए साल के संबोधन में भी उन्होंने लोगों से अपने बच्चों को सोशल मीडिया और स्क्रीन से बचाने की अपील की थी. मैक्रों चाहते हैं कि यह इस साल सितंबर में नए एकेडमिक सेशन की शुरुआत से पहले फ्रांस में यह कानून लागू हो जाए. इस बिल को पेश करते Laure Miller ने कहा कि हम क्लियर बाउंड्री सेट करना चाहते हैं. हमारे बच्चे पढ़ कम रहे हैं, सो कम रहे हैं, लेकिन खुद को एक-दूसरे से कंपेयर ज्यादा कर रहे हैं. यह फ्री माइंड के लिए लड़ाई है.

बाकी देशों में भी चल रहा है विचार

फ्रांस की तरह दुनिया के कई अन्य देश भी सोशल मीडिया बैन के मामले में ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करने का विचार कर रहे हैं. फ्रांस के अलावा ब्रिटेन, डेनमार्क, स्पेन और ग्रीस में भी बच्चों के सोशल मीडिया यूज करने पर पाबंदी लग रही है. यूरोपीय संसद ने भी संघ से बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस करने की मिनिमम उम्र सेट करने की मांग की है.

ये भी पढ़ें-

ऐप्पल ने कस ली कमर, 2-4 नहीं, इस साल लॉन्च करेगी 20 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, देखें पूरी लिस्ट

Published at : 27 Jan 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
France Social Media Social Media Ban TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
विश्व
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
Advertisement

वीडियोज

Bareilly City Magistrate: बरेली डीएम ने भेजा नोटिस, दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे Alankar Agnihotri
Bank Strike: बैंक कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर क्या प्रभावित होंगी ATM सेवाएं
Alankar Agnihotri को बरेली के DM ने दिया नोटिस | CM yogi | Avimukteshwaranand | Bareilly | Breaking
UGC New Rules 2026: UGC के नए नियमों पर विवाद को लेकर सबसे बड़ी खबर |
Energy Security Conference: ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन में PM Modi ने किन बातों पर की चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
धमकी दी फिर गिड़गिड़ाया PAK, अब UN में भारत ने बताया- पाकिस्तान को कब देंगे सिंधु का पानी
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
विश्व
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
दावोस में दहाड़े पर ट्रंप के सामने कुछ नहीं बोल पाए मार्क कार्नी, US वित्त सचिव का दावा- बयानों से मुकर गया कनाडा, जानें अब क्या कहा?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
Border 2 Box Office Collection Day 4: चौथे दिन भी सनी देओल ने तोड़ा 'गदर 2' का रिकॉर्ड, किया इतना ज्यादा कलेक्शन
चौथे दिन भी सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने तोड़ा 'गदर 2' का रिकॉर्ड, किया इतना ज्यादा कलेक्शन
ट्रेंडिंग
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
हेल्थ
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
जनरल नॉलेज
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget