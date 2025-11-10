हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्या कोई चुपके से इस्तेमाल कर रहा आपका PAN कार्ड? जानिए कैसे लगाएं पता और क्या करना चाहिए

PAN Card: भारत में PAN कार्ड (Permanent Account Number) न सिर्फ पहचान पत्र है बल्कि यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज भी है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 10 Nov 2025 01:14 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

PAN Card: भारत में PAN कार्ड (Permanent Account Number) न सिर्फ पहचान पत्र है बल्कि यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज भी है. बैंक खाता खोलने से लेकर टैक्स फाइल करने, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से लेकर लोन लेने तक हर सरकारी और निजी प्रक्रिया में PAN की ज़रूरत होती है. लेकिन जितनी इसकी अहमियत बढ़ी है उतना ही बढ़ गया है इसका गलत इस्तेमाल. आजकल साइबर ठग PAN कार्ड की मदद से नकली बैंक अकाउंट खोल रहे हैं फर्जी लोन ले रहे हैं और टैक्स धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं.

PAN कार्ड के दुरुपयोग से कैसे बचें

अगर आपको शक है कि आपका PAN कार्ड किसी और के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है तो इसका पता लगाना बहुत आसान है. आपको बस यह देखना होगा कि आपके नाम पर कोई अनजान लोन या क्रेडिट अकाउंट तो नहीं चल रहा. इसके लिए सबसे कारगर तरीका है अपने क्रेडिट स्कोर की जांच करना.

ऐसे करें जांच

आज के समय में कई ऐप्स जैसे PhonePe, Google Pay और Paytm पर आप आसानी से अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं. बस ऐप खोलें, “Credit Score” सर्च करें और अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज करें. कुछ ही सेकंड में आपके सामने आपके PAN से जुड़े सभी वित्तीय रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे. अगर यहां आपको किसी अनजान लोन या खाते की जानकारी मिले तो समझ लीजिए कि आपका PAN कार्ड गलत हाथों में चला गया है.

अगला कदम क्या होना चाहिए

अगर जांच के दौरान आपको कोई संदिग्ध ट्रांजैक्शन दिखे तो तुरंत बैंक और क्रेडिट ब्यूरो (जैसे CIBIL) को सूचित करें. इसके साथ ही आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें और PAN कार्ड के दुरुपयोग की रिपोर्ट बनाएं. अगर रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिलती, तो निश्चिंत रहें आपका PAN कार्ड फिलहाल सुरक्षित है. PAN कार्ड आपकी पहचान और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा अहम दस्तावेज़ है. इसलिए इसे केवल सुरक्षित रखना ही काफी नहीं, बल्कि समय-समय पर इसकी जांच करते रहना भी ज़रूरी है.

Published at : 10 Nov 2025 01:08 PM (IST)
Online Scam PAN CARD TECH NEWS HINDI
