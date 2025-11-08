एक्सप्लोरर
आपका सिम हुआ हैक? अगर फोन में दिखें ये संकेत तो समझिए आप भी हो गए Sim Swap Scam के शिकार
Sim Swap Scam: डिजिटल युग में साइबर अपराधियों के तरीके दिन-ब-दिन और चालाक होते जा रहे हैं.
डिजिटल युग में साइबर अपराधियों के तरीके दिन-ब-दिन और चालाक होते जा रहे हैं. हाल ही में सिम स्वैप स्कैम नाम की एक खतरनाक ठगी का मामला तेजी से सामने आ रहा है जिसमें ठग आपके मोबाइल नंबर पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं. सोचिए, एक सुबह आप उठें और फोन में न कॉल आए, न मैसेज नेटवर्क गायब! फिर अचानक बैंक से ईमेल आए कि आपके खाते से पैसे निकल गए हैं. इसका मतलब साफ है आप सिम स्वैप स्कैम के शिकार बन चुके हैं.
Published at : 08 Nov 2025 09:30 AM (IST)
आपका सिम हुआ हैक? अगर फोन में दिखें ये संकेत तो समझिए आप भी हो गए Sim Swap Scam के शिकार
