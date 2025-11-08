आपका सिम हुआ हैक? अगर फोन में दिखें ये संकेत तो समझिए आप भी हो गए Sim Swap Scam के शिकार

इस स्कैम में साइबर अपराधी पहले आपकी निजी जानकारी जुटाते हैं जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, या आधार जैसी जानकारी. ये डाटा उन्हें फिशिंग ईमेल, फेक वेबसाइट या लीक डेटाबेस से मिल जाता है. फिर वे आपके मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से संपर्क कर खुद को आप बताकर नई सिम कार्ड की मांग करते हैं. कंपनी जब नई सिम एक्टिव करती है तो आपकी पुरानी सिम अपने आप बंद हो जाती है. बस, यहीं से ठगों के हाथ लग जाता है आपका मोबाइल नंबर.