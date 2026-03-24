Trump-Iran Talk: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट (जो युद्ध और संघर्ष के कारण लगभग बंद है) बातचीत सफल होने पर जल्द ही खोला जाएगा. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि इसका नियंत्रण शायद वे और आयतुल्लाह मिलकर करेंगे.

ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान के ऊर्जा नेटवर्क पर हमले पांच दिन के लिए टाल रहा है क्योंकि उन्होंने ईरान के साथ अच्छी बातचीत की. हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि बातचीत में कौन शामिल था और समझौते की शर्तें क्या होंगी. ट्रंप के बयान के बाद बाजारों में तुरंत असर देखने को मिला. ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें गिर गईं, डॉलर कमजोर हुआ, शेयर बाजार बढ़े और सरकारी उधार की लागत कम हुई.

ईरान ने ट्रंप के दावे को नकारा



ईरान की फ़ार्स न्यूज एजेंसी ने कहा कि अमेरिका के साथ कोई सीधी या अप्रत्यक्ष बातचीत नहीं हुई है. ट्रंप का यह बयान उस सप्ताह आया है जिसमें ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रहे. 18 मार्च को इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, जिस पर ईरान ने कतर के रास लफ्फान LNG प्लांट को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की. ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका उनके पावर प्लांट्स पर हमला करता है, तो वह गल्फ क्षेत्र में अमेरिकी बेसों को बिजली देने वाले पावर प्लांट्स पर हमला करेगा.

होर्मुज स्ट्रेट का महत्व

होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के 20 प्रतिशत तेल और LNG का मुख्य मार्ग है और 28 फरवरी के US इजरायल हमलों के बाद यह लगभग बंद हो गया था. इन हमलों में तत्कालीन ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई मारे गए थे.

ट्रंप ने कही ये बात

फ्लोरिडा में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "होर्मुज स्ट्रेट जल्द ही खुलेगा अगर तेहरान के साथ बातचीत सफल रही. शायद मैं और आयतुल्लाह मिलकर नियंत्रण करेंगे." उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "शायद मैं. शायद मैं और आयतुल्लाह, जो भी अगले आयतुल्लाह होंगे."