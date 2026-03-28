Tech Tips: इंडक्शन पर बनाना है लजीज खाना तो कितना रखना चाहिए टेंपरेचर? यहां जान लें सब कुछ

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Induction Cooktop Setting: LPG शॉर्टेज के बीच लोगों ने इंडक्शन चूल्हे यूज करने शुरू कर दिए हैं. जिस दिन LPG शॉर्टेज की जानकारी सामने आई, उसी दिन से लोगों ने इंडक्शन चूल्हे खरीदने शुरू कर दिए. शुरुआत में इनकी डिमांड इतनी थी कि कई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे. गैस सिलेंडर के इस्तेमाल के बाद इंडक्शन यूज करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए अगर आपने भी हालिया दिनों में इंडक्शन चूल्हा यूज किया है तो इसकी टेंपरेचर सेटिंग के बारे में जानकारी होना जरूरी है. इसके बिना खाना बनाना काफी मुश्किल काम हो जाएगा.

Induction Cooktop काम कैसे करता है?

इंडक्शन चूल्हा मैग्नेटिक इंडक्शन टेक्नोलॉजी पर काम करता है. इसमें तांबे की कॉइल लगी होती है, जब इसके अंदर से बिजली गुजरती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है. इससे कुकटॉप पर रखे स्टील और लोहे के बर्तनों के निचले हिस्से में हीट जनरेट होती है. इस कारण बर्तन गर्म हो जाते हैं, लेकिन इंडक्शन चूल्हा गर्म नहीं होता. यानी यह चूल्हा बर्तन के बेस को गर्म करता है. कई बार ऊपर से चेक करने पर लगता है कि बर्तन गर्म नहीं हुआ है, लेकिन इसका तला पूरी तरह गर्म हो चुका होता है. ऐसे में अगर टेंपरेचर ज्यादा कर देंगे तो सूखी रेसिपी के जलने का खतरा रहता है.

Induction Cooktop का टेंपरेचर कितना रखना चाहिए?

कई इंडक्शन चूल्हों में डिग्री सेल्सियस में टेंपरेचर दिखाया जाता है और किसी में वॉट में दिखता है. अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस वाला चूल्हा है तो आप घर पर दाल, चावल और सब्जियां आदि बनाने के लिए 100-20 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर रख सकते हैं. वहीं अगर आपका इंडक्शन चूल्हा वॉट शो करता है तो 300-500W पर खाना आराम से बन जाएगा. ज्यादा टेंपरेचर सेट करने से खाना जलने का डर रहेगा और इससे बिजली का लोड भी बढ़ेगा.

इन बातों का ध्यान रखना है जरूरी

इंडक्शन चूल्हे पर खाना बनाने के लिए इंडक्शन फ्रेंडली बर्तनों का यूज करें.

जिन बर्तनों का यूज कर रहे हैं, उनका बेस मोटा होना चाहिए. पतले बेस के बर्तनों में खाना जलने का ज्यादा खतरा रहता है.

इंडक्शन चूल्हे पर कभी भी खाली बर्तन इस्तेमाल न करें. खाली बर्तन ओवरहीट हो सकता है, जिस कारण इंडक्शन में कुकिंग सरफेस के नीचे लगे सेंसर खराब हो सकते हैं और यह चलते-चलते काम करना बंद कर सकता है.

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