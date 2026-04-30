हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExit Polls में चौंकाने वाले खुलासे, हिमंता से विजय तक! CM रेस में किसको बढ़त? जानें

Exit Polls में चौंकाने वाले खुलासे, हिमंता से विजय तक! CM रेस में किसको बढ़त? जानें

Elections Exit Polls: देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ चुके हैं. इसके बाद असम, WB पुडुचेरी, तमिलनाडु समेत केरल में CM फेस की चर्चा तेज हो गई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 30 Apr 2026 09:18 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल 2026 को  दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी पूरी हो गई. इसके बाद अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने बंगाल समेत असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के एग्जिट पोल जारी करने शुरू कर दिए हैं. इन सभी राज्यों के चुनाव नतीजे 4 मई को एक साथ घोषित किए जाएंगे.

एग्जिट पोल दरअसल वोटिंग के तुरंत बाद किया जाने वाला एक सर्वे होता है. इसमें वोट डालकर बाहर निकलने वाले लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया. फिर इन जवाबों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी की सरकार बन सकती है. हालांकि ये सिर्फ अंदाजा होता है, असली नतीजे मतगणना के बाद ही सामने आते हैं

ये भी पढ़ें: भदोही में गरजे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, विपक्ष को बताया 'नारी विरोधी', बोले- जो बिल रोकते थे, जनता उनका वजूद मिटा देगी

असम में कौन हो सकता है अगला सीएम?

एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग-अलग राज्यों की तस्वीर सामने आई है. असम की बात करें तो यहां मुख्यमंत्री पद के लिए हिमंता बिस्वा सरमा सबसे आगे दिख रहे हैं. सर्वे के अनुसार 42 प्रतिशत लोग उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस के गौरव गोगोई को 32 प्रतिशत लोगों ने अपनी पसंद बताया है. सीटों के अनुमान में भी बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए आगे दिख रहा है. एनडीए को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 24 से 36 सीटों पर सिमटने का अनुमान है. अन्य को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं. असम में कुल 126 सीटों पर चुनाव हुआ था.

केरल में CM के लिए कौन है पहली पसंद?

केरल में तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है. यहां पिनाराई विजयन को 33 प्रतिशत लोग मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं, जबकि वी.डी. सतीशन को 22 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला है, लेकिन सीटों के अनुमान में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ आगे दिख रहा है. यूडीएफ को 78 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वाम मोर्चे के एलडीएफ को 49 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है. केरल में कुल 140 सीटें हैं.

तमिलनाडु में सीएम फेस कौन?

तमिलनाडु में इस बार चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है. यहां अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) पहली बार चुनाव लड़ रही है और उसे अच्छा समर्थन मिलता दिख रहा है. एक्सिस माय इंडिया के अनुसार TVK को 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं. वहीं डीएमके को 92 से 110 सीटें और एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है. मुख्यमंत्री पद की पसंद में भी विजय 37 प्रतिशत के साथ आगे हैं, जबकि एमके स्टालिन को 35 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया है. पलानीस्वामी को 22 प्रतिशत समर्थन मिला है. तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं.

पुडुचेरी में एनडीए को बढ़त

पुडुचेरी में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है. सर्वे के मुताबिक ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाला एनडीए 16 से 20 सीटें जीत सकता है. डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं. यहां मुख्यमंत्री पद के लिए एन. रंगास्वामी 42 प्रतिशत लोगों की पहली पसंद हैं, जबकि विजय को 17 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला है.

ये भी पढ़ें: Exit Poll 2026 Result: बंगाल से लेकर असम-केरल और तमिलनाडु तक, कौन से एग्जिट पोल में किसकी सरकार, जानें

Published at : 30 Apr 2026 09:18 AM (IST)
Tags :
Assam Kerala Puducherry Tamil Nadu Assembly Elections Exit Polls
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Exit Polls में चौंकाने वाले खुलासे, हिमंता से विजय तक! CM रेस में किसको बढ़त? जानें
Exit Polls में चौंकाने वाले खुलासे, हिमंता से विजय तक! CM रेस में किसको बढ़त? जानें
इंडिया
West Bengal Exit Poll 2026: डेरेक ओ ब्रायन ने एग्जिट पोल नतीजों के बाद 2021 के बंगाल चुनाव की याद दिलाई, बताया कैसे फेल हुए सारे आंकड़े
डेरेक ओ ब्रायन ने एग्जिट पोल नतीजों के बाद 2021 के बंगाल चुनाव की याद दिलाई, बताया कैसे फेल हुए सारे आंकड़े
इंडिया
भदोही में गरजे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, विपक्ष को बताया 'नारी विरोधी', बोले- जो बिल रोकते थे, जनता उनका वजूद मिटा देगी
भदोही में गरजे भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, विपक्ष को बताया 'नारी विरोधी', बोले- जो बिल रोकते थे, जनता उनका वजूद मिटा देगी
इंडिया
Exit Poll 2026 Result: बंगाल से लेकर असम-केरल और तमिलनाडु तक, कौन से एग्जिट पोल में किसकी सरकार, जानें
बंगाल से लेकर असम-केरल और तमिलनाडु तक, कौन से एग्जिट पोल में किसकी सरकार, जानें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Sandeep Chaudhary On Exit Poll: कहां किसकी जीत..किसका सूपड़ा साफ | BJP | TMC | Poll of Polls on ABP
West Bengal Exit Poll 2026: क्या हार रही हैं दीदी ? | PM Vs Mamata | Chanakya Exit Poll
West Bengal Exit Poll 2026: ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट? जानिए पूरा गणित | BJP Vs TMC | Mamata
West Bengal 2026 Phase 2 Voting: बंगाल में एक्शन मोड पर प्रशासन... | BJP | TMC | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
चुनाव 2026
West Bengal Exit Poll 2026 Live: फिर बंगाल में 100 सीटों तक सिमट जाएगी BJP, TMC चौथी बार बनाएगी सरकार, इस एग्जिट पोल ने सबको चौंकाया
Bengal Exit Poll 2026 Live: फिर बंगाल में 100 सीटों तक सिमट जाएगी BJP, TMC चौथी बार बनाएगी सरकार, इस एग्जिट पोल ने सबको चौंकाया
बॉलीवुड
'अगर इतनी चिंता है तो काम देने में मदद करो', कंटेंट क्रिएटर संग वायरल रील पर हुई ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी
कंटेंट क्रिएटर संग वायरल रील पर हुई ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ये बात
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
क्रिकेट
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
टेक्नोलॉजी
Smart TV बार-बार हो रहा हैंग? बस ये एक सीक्रेट ट्रिक अपनाओ, पुराना टीवी भी चलेगा नए जैसा
Smart TV बार-बार हो रहा हैंग? बस ये एक सीक्रेट ट्रिक अपनाओ, पुराना टीवी भी चलेगा नए जैसा
हेल्थ
Pesticides Exposure Cancer Risk : पेस्टिसाइड्स के लगातार संपर्क से बढ़ सकता है 150% तक कैंसर का खतरा, नई स्टडी का दावा, जानें क्या है वजह
पेस्टिसाइड्स के लगातार संपर्क से बढ़ सकता है 150% तक कैंसर का खतरा, नई स्टडी का दावा, जानें क्या है वजह
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget