Exit Polls में चौंकाने वाले खुलासे, हिमंता से विजय तक! CM रेस में किसको बढ़त? जानें

पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल 2026 को दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के साथ ही विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया भी पूरी हो गई. इसके बाद अलग-अलग सर्वे एजेंसियों ने बंगाल समेत असम, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के एग्जिट पोल जारी करने शुरू कर दिए हैं. इन सभी राज्यों के चुनाव नतीजे 4 मई को एक साथ घोषित किए जाएंगे.

एग्जिट पोल दरअसल वोटिंग के तुरंत बाद किया जाने वाला एक सर्वे होता है. इसमें वोट डालकर बाहर निकलने वाले लोगों से पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया. फिर इन जवाबों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी की सरकार बन सकती है. हालांकि ये सिर्फ अंदाजा होता है, असली नतीजे मतगणना के बाद ही सामने आते हैं

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असम में कौन हो सकता है अगला सीएम?

एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल में अलग-अलग राज्यों की तस्वीर सामने आई है. असम की बात करें तो यहां मुख्यमंत्री पद के लिए हिमंता बिस्वा सरमा सबसे आगे दिख रहे हैं. सर्वे के अनुसार 42 प्रतिशत लोग उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस के गौरव गोगोई को 32 प्रतिशत लोगों ने अपनी पसंद बताया है. सीटों के अनुमान में भी बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए आगे दिख रहा है. एनडीए को 88 से 100 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 24 से 36 सीटों पर सिमटने का अनुमान है. अन्य को 0 से 3 सीटें मिल सकती हैं. असम में कुल 126 सीटों पर चुनाव हुआ था.

केरल में CM के लिए कौन है पहली पसंद?

केरल में तस्वीर थोड़ी अलग नजर आ रही है. यहां पिनाराई विजयन को 33 प्रतिशत लोग मुख्यमंत्री के रूप में पसंद कर रहे हैं, जबकि वी.डी. सतीशन को 22 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला है, लेकिन सीटों के अनुमान में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ आगे दिख रहा है. यूडीएफ को 78 से 90 सीटें मिल सकती हैं, जबकि वाम मोर्चे के एलडीएफ को 49 से 62 सीटें मिलने का अनुमान है. केरल में कुल 140 सीटें हैं.

तमिलनाडु में सीएम फेस कौन?

तमिलनाडु में इस बार चुनाव काफी दिलचस्प नजर आ रहा है. यहां अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) पहली बार चुनाव लड़ रही है और उसे अच्छा समर्थन मिलता दिख रहा है. एक्सिस माय इंडिया के अनुसार TVK को 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं. वहीं डीएमके को 92 से 110 सीटें और एआईएडीएमके को 22 से 32 सीटें मिलने का अनुमान है. मुख्यमंत्री पद की पसंद में भी विजय 37 प्रतिशत के साथ आगे हैं, जबकि एमके स्टालिन को 35 प्रतिशत लोगों ने पसंद किया है. पलानीस्वामी को 22 प्रतिशत समर्थन मिला है. तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं.

पुडुचेरी में एनडीए को बढ़त

पुडुचेरी में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है. सर्वे के मुताबिक ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाला एनडीए 16 से 20 सीटें जीत सकता है. डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं. यहां मुख्यमंत्री पद के लिए एन. रंगास्वामी 42 प्रतिशत लोगों की पहली पसंद हैं, जबकि विजय को 17 प्रतिशत लोगों का समर्थन मिला है.

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