बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला

Pakistan Super League 2026: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्टीव स्मिथ PSL मैच में अपनी खराब शॉट के करण आउट होने से नाराज दिख रहे हैं. वो इतने नाराज हैं कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपना बल्ला जोर से पटक दिया. अब उनके गुस्से भरे अंदाज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, सात दिन पहले जिस स्टीव स्मिथ ने हैदराबाद किंग्समेन के खिलाफ 106 रनों की शानदार पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी थीं, आज उसी टीम के खिलाफ उनकी एक छोटी सी चूक मुल्तान सुल्तांस पर भारी पड़ गई. मात्र 7 रन पर आउट होकर पवेलियन लौटने का दुख स्मिथ बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका गुस्सा ड्रेसिंग रूम में साफ दिखाई दिया.

किस्मत साथ, फिर भी स्मिथ ने गंवाया मौका

मुल्तान सुल्तान PSL की सबसे पॉपुलर टीमों में से एक है. उन्होंने 1 बार इस लीग को अपने नाम किया हैं जबकि, हैदराबाद की टीम पहली बार हिस्सा ले रही है. मुल्तान सुल्तांस को 29 अप्रैल को मैच में पहले बल्लेबाजी का मौका मिला था. पारी के तीसरे ओवर में माज सदाकत से स्मिथ का एक बेहद आसान कैच छूट गय था. किसी भी महान बल्लेबाज के लिए यह एक अच्छा अवसर था अपनी गेम को बदलने के लिए, लेकिन स्मिथ उस लय में नहीं दिखे.

🚨 STEVE SMITH IN FULL ANGRY MODE. 😳



- Steve Smith lost his control while he was going to the dressing room.



- He threw his bat in anger because Maaz Sadaqat showed him aggression after dismissing him. 👀 pic.twitter.com/noT2WYkVGR — Abdullah. (@Abdullahh_56) April 29, 2026

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उसी ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद अली ने एक सटीक 'हार्ड लेंथ' गेंद फेंकी. स्मिथ ने इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सदाकत ने कोई गलती नहीं की और दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच लिया. स्मिथ के जाते ही मुल्तान की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और पावरप्ले खत्म होने तक स्कोर 47/3 हो गया.

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बल्ला पटक कर स्मिथ ने निकाला अपना गुस्सा

मैदान से बाहर जाते वक्त स्मिथ के चेहरे पर अपनी गलती का मलाल साफ दिख रहा था. अपनी बल्लेबाजी और तकनीक को लेकर बेहद संजीदा रहने वाले स्मिथ जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे, तो ब्रॉडकास्टर के कैमरों ने एक दुर्लभ नजारा कैद किया. खुद के खराब शॉट चयन से तिलमिलाए स्मिथ ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपना बल्ला जोर से जमीन पर पटके. सोशल मीडिया पर अब उनकी ये तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. टीम की हार के डर और अपनी विफलता के कारण ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का यह रूप देख हर कोई हैरान रह गया.

मुल्तान सुल्तांस: शानदार शुरुआत, निराशाजनक अंत

मुल्तान के लिए यह हार किसी बुरे सपने से कम नहीं है. टूर्नामेंट के पहले हाफ में उन्होंने 5 में से 4 मैच जीतकर अपनी बादशाहत कायम की थी. लेकिन लीग के दूसरे चरण में टीम की लय ऐसी बिगड़ी कि वे सीधे तीसरे पायदान पर आ गिरे. इस हार के कारण उनकी टीम को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। भले ही इस अहम मैच में स्मिथ नाकाम रहे, लेकिन उनका ओवरऑल सीजन शानदार रहा है. उन्होंने 11 पारियों में 380 रन, 161.70 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं.