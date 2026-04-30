हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सबैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला

बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला

Pakistan Super League 2026: स्टीव स्मिथ PSL मैच में अपनी खराब शॉट के करण आउट होगए जिसके बाद उन्होंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपना बल्ला जोर से पटका. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 30 Apr 2026 09:45 AM (IST)
Preferred Sources

Pakistan Super League 2026: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें स्टीव स्मिथ PSL मैच में अपनी खराब शॉट के करण आउट होने से नाराज दिख रहे हैं. वो इतने नाराज हैं कि उन्होंने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपना बल्ला जोर से पटक दिया. अब उनके गुस्से भरे अंदाज का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

दरअसल, सात दिन पहले जिस स्टीव स्मिथ ने हैदराबाद किंग्समेन के खिलाफ 106 रनों की शानदार पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी थीं, आज उसी टीम के खिलाफ उनकी एक छोटी सी चूक मुल्तान सुल्तांस पर भारी पड़ गई.  मात्र 7 रन पर आउट होकर पवेलियन लौटने का दुख स्मिथ बर्दाश्त नहीं कर सके और उनका गुस्सा ड्रेसिंग रूम में साफ दिखाई दिया. 

किस्मत साथ, फिर भी स्मिथ ने गंवाया मौका

मुल्तान सुल्तान PSL की सबसे पॉपुलर टीमों में से एक है. उन्होंने 1 बार इस लीग को अपने नाम किया हैं जबकि, हैदराबाद की टीम पहली बार हिस्सा ले रही है. मुल्तान सुल्तांस को 29 अप्रैल को मैच में पहले बल्लेबाजी का मौका मिला था. पारी के तीसरे ओवर में माज सदाकत से स्मिथ का एक बेहद आसान कैच छूट गय था. किसी भी महान बल्लेबाज के लिए यह एक अच्छा अवसर था अपनी गेम को बदलने के लिए, लेकिन स्मिथ उस लय में नहीं दिखे.

यह भी पढ़ें- क्या हार्दिक पांड्या ने गर्लफेंड माहिका संग रहने के लिए मुंबई में खरीदा करोड़ों का फ्लैट? जानें असल हकीकत

 
उसी ओवर की अंतिम गेंद पर मोहम्मद अली ने एक सटीक 'हार्ड लेंथ' गेंद फेंकी. स्मिथ ने इसे स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन इस बार सदाकत ने कोई गलती नहीं की और दौड़ते हुए एक बेहतरीन कैच लिया. स्मिथ के जाते ही मुल्तान की पारी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और पावरप्ले खत्म होने तक स्कोर 47/3 हो गया. 

यह भी पढ़ें- IPL में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले 5 खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी समेत लिस्ट में चार भारतीय

बल्ला पटक कर स्मिथ ने निकाला अपना गुस्सा

मैदान से बाहर जाते वक्त स्मिथ के चेहरे पर अपनी गलती का मलाल साफ दिख रहा था. अपनी बल्लेबाजी और तकनीक को लेकर बेहद संजीदा रहने वाले स्मिथ जब ड्रेसिंग रूम पहुंचे, तो ब्रॉडकास्टर के कैमरों ने एक दुर्लभ नजारा कैद किया. खुद के खराब शॉट चयन से तिलमिलाए स्मिथ ने अपना आपा खो दिया और गुस्से में अपना बल्ला जोर से जमीन पर पटके. सोशल मीडिया पर अब उनकी ये तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. टीम की हार के डर और अपनी विफलता के कारण ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का यह रूप देख हर कोई हैरान रह गया. 

मुल्तान सुल्तांस: शानदार शुरुआत, निराशाजनक अंत

मुल्तान के लिए यह हार किसी बुरे सपने से कम नहीं है. टूर्नामेंट के पहले हाफ में उन्होंने 5 में से 4 मैच जीतकर अपनी बादशाहत कायम की थी. लेकिन लीग के दूसरे चरण में टीम की लय ऐसी बिगड़ी कि वे सीधे तीसरे पायदान पर आ गिरे. इस हार के कारण उनकी टीम को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा है। भले ही इस अहम मैच में स्मिथ नाकाम रहे, लेकिन उनका ओवरऑल सीजन शानदार रहा है. उन्होंने 11 पारियों में 380 रन, 161.70 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. 

Published at : 30 Apr 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Steve Smith PAKISTAN SUPER LEAGUE PSL 2026 Hyderabad Kingsmen
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला
बैट पटका और चिल्लाए! स्टीव स्मिथ का मैच में गुस्सा देख दर्शकों के उड़े होश, जानिए पूरा मामला
स्पोर्ट्स
कौन हैं सलिल अरोड़ा, जिसने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मारा 'नो लुक शॉट'; वीडियो हुआ वायरल
कौन हैं सलिल अरोड़ा, जिसने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मारा 'नो लुक शॉट'; वीडियो हुआ वायरल
स्पोर्ट्स
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
स्पोर्ट्स
Hardik Pandya Statement: 'मुझे अपने गेंदबाजों पर भरोसा था, लेकिन आज...', MI की शर्मनाक हार के बाद बोले हार्दिक पांड्या
'मुझे अपने गेंदबाजों पर भरोसा था, लेकिन आज...', MI की शर्मनाक हार के बाद बोले हार्दिक पांड्या
Advertisement

वीडियोज

Sansani: हिजबुल्लाह के सीक्रेट ठिकानों की अनदेखी पिक्चर ! | Crime News | America
Sandeep Chaudhary On Exit Poll: कहां किसकी जीत..किसका सूपड़ा साफ | BJP | TMC | Poll of Polls on ABP
West Bengal Exit Poll 2026: क्या हार रही हैं दीदी ? | PM Vs Mamata | Chanakya Exit Poll
West Bengal Exit Poll 2026: ममता बनर्जी की सत्ता पर संकट? जानिए पूरा गणित | BJP Vs TMC | Mamata
West Bengal 2026 Phase 2 Voting: बंगाल में एक्शन मोड पर प्रशासन... | BJP | TMC | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
अमेरिका-ईरान युद्ध ने डुबोई पाकिस्तान की लुटिया, शहबाज शरीफ का कबूलनामा, बोले - 'बीते दो साल में...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
दिल्ली में दिन की शुरुआत ठंडक के साथ, आज हल्की बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं
चुनाव 2026
West Bengal Exit Poll 2026 Live: फिर बंगाल में 100 सीटों तक सिमट जाएगी BJP, TMC चौथी बार बनाएगी सरकार, इस एग्जिट पोल ने सबको चौंकाया
Bengal Exit Poll 2026 Live: फिर बंगाल में 100 सीटों तक सिमट जाएगी BJP, TMC चौथी बार बनाएगी सरकार, इस एग्जिट पोल ने सबको चौंकाया
बॉलीवुड
'अगर इतनी चिंता है तो काम देने में मदद करो', कंटेंट क्रिएटर संग वायरल रील पर हुई ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी
कंटेंट क्रिएटर संग वायरल रील पर हुई ट्रोलिंग के बाद राहुल रॉय ने तोड़ी चुप्पी, कह दी ये बात
चुनाव 2026
Tamil Nadu Exit Poll 2026: तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
तमिलनाडु के एग्जिट पोल में ट्विस्ट! स्टालिन नहीं इन्हें CM बनाना चाहती है जनता, जानें नाम
क्रिकेट
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई मुंबई इंडियंस? MI vs SRH मैच के बाद अंक तालिका में क्या बदला, जानिए
टेक्नोलॉजी
Smart TV बार-बार हो रहा हैंग? बस ये एक सीक्रेट ट्रिक अपनाओ, पुराना टीवी भी चलेगा नए जैसा
Smart TV बार-बार हो रहा हैंग? बस ये एक सीक्रेट ट्रिक अपनाओ, पुराना टीवी भी चलेगा नए जैसा
हेल्थ
Pesticides Exposure Cancer Risk : पेस्टिसाइड्स के लगातार संपर्क से बढ़ सकता है 150% तक कैंसर का खतरा, नई स्टडी का दावा, जानें क्या है वजह
पेस्टिसाइड्स के लगातार संपर्क से बढ़ सकता है 150% तक कैंसर का खतरा, नई स्टडी का दावा, जानें क्या है वजह
ENT LIVE
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
यश की 'Toxic' फिर हुई postpone
ENT LIVE
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
8 साल तक ठुकराया प्रपोजल, प्रेग्नेंसी के बाद नेहा धूपिया ने अंगद बेदी से की गुपचुप शादी!
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Embed widget