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Overthinking At Night: रात में शरीर थका हुआ है लेकिन दिमाग रहता है एक्टिव? जानिए क्यों बढ़ती है ओवरथिंकिंग और नींद न आने की समस्या
एक्सपर्ट्स के अनुसार रात के समय दिमाग का एक हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जिससे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते है. ये हिस्सा आत्मविश्लेषण और बीती या आने वाली बातों के बारे में सोचने के लिए जिम्मेदार है.
Overthinking at Night: दिनभर की भागदौड़ के बाद जब शाम के समय में व्यक्ति बिस्तर पर जाता है, तो शरीर थका हुआ महसूस करता है. लेकिन दिमाग शांत होने के बजाय और ज्यादा एक्टिव हो जाता है. पुराने थॉट्स, फ्यूचर की टेंशन और बिना वजह के ख्याल मन में घूमते रहते हैं, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है. एक्सपर्ट के अनुसार रात में होने वाली ओवरथिंकिंग और नींद न आने की समस्या कोई नार्मल या अचानक होने वाली परेशानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे दिमाग, शरीर और तनाव से जुड़े कई फेक्टर्स काम करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रात में शरीर थका हुआ है लेकिन दिमाग एक्टिव रहता है, जानिए ओवर थिंकिंग और नींद न आने की क्यों बढ़ने लगती है दिक्कत.
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Published at : 30 Apr 2026 09:54 AM (IST)
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