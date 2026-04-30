एक्सपर्ट्स बताते हैं की रात के समय दिमाग का एक हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जिससे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है. यह हिस्सा आत्म विश्लेषण और बीती या आने वाली बातों के बारे में सोचने के लिए जिम्मेदार होता है. जिन लोगों को तनाव या चिंता की समस्या होती है, उनमें यह प्रक्रिया ज्यादा तेज हो जाती है और बार-बार नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं. यही वजह है कि दिमाग सोने के समय भी शांत नहीं हो पाता है.