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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थOverthinking At Night: रात में शरीर थका हुआ है लेकिन दिमाग रहता है एक्टिव? जानिए क्यों बढ़ती है ओवरथिंकिंग और नींद न आने की समस्या

Overthinking At Night: रात में शरीर थका हुआ है लेकिन दिमाग रहता है एक्टिव? जानिए क्यों बढ़ती है ओवरथिंकिंग और नींद न आने की समस्या

एक्सपर्ट्स के अनुसार रात के समय दिमाग का एक हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जिससे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते है. ये हिस्सा आत्मविश्लेषण और बीती या आने वाली बातों के बारे में सोचने के लिए जिम्मेदार है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 30 Apr 2026 09:54 AM (IST)
एक्सपर्ट्स के अनुसार रात के समय दिमाग का एक हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जिससे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते है. ये हिस्सा आत्मविश्लेषण और बीती या आने वाली बातों के बारे में सोचने के लिए जिम्मेदार है.

Overthinking at Night: दिनभर की भागदौड़ के बाद जब शाम के समय में व्यक्ति बिस्तर पर जाता है, तो शरीर थका हुआ महसूस करता है. लेकिन दिमाग शांत होने के बजाय और ज्यादा एक्टिव हो जाता है. पुराने थॉट्स, फ्यूचर की टेंशन और बिना वजह के ख्याल मन में घूमते रहते हैं, जिससे नींद आने में दिक्कत होती है. एक्सपर्ट के अनुसार रात में होने वाली ओवरथिंकिंग और नींद न आने की समस्या कोई नार्मल या अचानक होने वाली परेशानी नहीं है, बल्कि इसके पीछे दिमाग, शरीर और तनाव से जुड़े कई फेक्टर्स काम करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि रात में शरीर थका हुआ है लेकिन दिमाग एक्टिव रहता है, जानिए ओवर थिंकिंग और नींद न आने की क्यों बढ़ने लगती है दिक्कत.

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एक्सपर्ट्स बताते हैं की रात के समय दिमाग का एक हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जिससे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है. यह हिस्सा आत्म विश्लेषण और बीती या आने वाली बातों के बारे में सोचने के लिए जिम्मेदार होता है. जिन लोगों को तनाव या चिंता की समस्या होती है, उनमें यह प्रक्रिया ज्यादा तेज हो जाती है और बार-बार नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं. यही वजह है कि दिमाग सोने के समय भी शांत नहीं हो पाता है.
एक्सपर्ट्स बताते हैं की रात के समय दिमाग का एक हिस्सा ज्यादा सक्रिय हो जाता है, जिससे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है. यह हिस्सा आत्म विश्लेषण और बीती या आने वाली बातों के बारे में सोचने के लिए जिम्मेदार होता है. जिन लोगों को तनाव या चिंता की समस्या होती है, उनमें यह प्रक्रिया ज्यादा तेज हो जाती है और बार-बार नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं. यही वजह है कि दिमाग सोने के समय भी शांत नहीं हो पाता है.
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आमतौर पर रात में शरीर धीरे-धीरे रिलैक्स होने लगता है, लेकिन नींद न आने की समस्या से जूझ रहे लोगों में तनाव से जुड़ा सिस्टम एक्टिव बना रहता है. इस दौरान शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ा रहता है, जिससे शरीर को लगता है कि अभी भी वह किसी दबाव या खतरे की स्थिति में है. ऐसे में सोना मुश्किल हो जाता है.
आमतौर पर रात में शरीर धीरे-धीरे रिलैक्स होने लगता है, लेकिन नींद न आने की समस्या से जूझ रहे लोगों में तनाव से जुड़ा सिस्टम एक्टिव बना रहता है. इस दौरान शरीर में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ा रहता है, जिससे शरीर को लगता है कि अभी भी वह किसी दबाव या खतरे की स्थिति में है. ऐसे में सोना मुश्किल हो जाता है.
Published at : 30 Apr 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Overthinking At Night Insomnia Causes Why Mind Active At Night Sleep Problems Reasons

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