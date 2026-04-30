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विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRबंगाल में बंपर वोटिंग के क्या हैं मायने, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने अभी से बता दिया रिजल्ट?

बंगाल में बंपर वोटिंग के क्या हैं मायने, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने अभी से बता दिया रिजल्ट?

Bengal Election Result Prediction: पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने बंगाल के चुनाव परिणाम पर अपनी प्रिडिक्शन कर दी है. इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका लगेगा.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 30 Apr 2026 10:07 AM (IST)
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है. बंगाल की जनता ने इस बार के चुनाव में बंपर वोटिंग की है. आजादी के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सर्वाधिक मतदान 91.66 फीसदी दर्ज की गई है. वहीं राज्य में हुई इस बंपर वोटिंग को लेकर राजनीति गरमा गई है.

बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं. वहीं इस बंपर वोटिंग के क्या मायने हैं इस पर पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने अभी से रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और अमित शाह को ऐसा झटका लगने वाला है. जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं है.

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'200 का आंकड़ा पार कर सकती हैं ममता'

पूर्व सांसद ने कहा कि ममता बनर्जी 200 का आंकड़ा पार कर सकती हैं. उन्होंने कहा कि ममता ज्यादा नहीं लेकिन कम सीटों से सरकार बना सकती हैं. यह अमित शाह और पीएम मोदी के लिए बड़ा झटका होगा. उन्होंने कहा कि पहले लोग तय करते थे कि पार्टी कौन सी आएगी, लेकिन अब चुनाव आयोग तय कर रहा है.

मोहम्मद अदीब ने आगे कहा कि 4 मई को तारीख कुछ ऐसे करवट लेगी या जिसमें या तो पीएम मोदी की विदाई का ऐलान होगा या इस देश से लोकतंत्र का खात्मा होगा. उन्होंने आगे कहा कि इस देश में एक खास कौम को बुरा-भला कहकर चुनाव जीता जाता है और सरकारें बनती हैं.

बंगाल में बंपर वोटिंग पर क्या बोले पूर्व सांसद?

पूर्व सांसद ने कहा कि यह जो चुनाव हो रहा है कि अनुमान मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग तो है ही नहीं यहां मोदी कमीशन है. उन्होंने कहा कि जो पर्यवेक्षक रखे वह भी उन राज्यों से बुलाए गए जो बीजेपी के खास और दागदार अधिकारी थे. उन पर्यवेक्षकों द्वारा किसी एक पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना और दहशत पैदा करना देखा गया.

पूर्व सांसद ने कहा कि इस सबके बावजूद अगर 90 फीसदी पोलिंग हो रही है तो मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं. मुझे अंदाजा नहीं हो रहा है कि यह हो क्या रहा है. अगर इसके बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बनाई पाई तो मैं समझता हूं कि मोदी सरकार को इतना बड़ा झटका लगेगा जो 2024 के चुनाव से कहीं बड़ा होगा. 

यह मोदी कमीशन है- मोहम्मद अदीब

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के लोगों ने यह तय कर लिया था कि हमें यह चुनाव जीतना है. इन लोगों द्वारा जीतने के लिए जिस तरह के बयान और अनदेखी की जा रही है इसलिए मैं चुनाव आयोग को आयोग कहता ही नहीं हूं. यह मोदी कमीशन है जिसके एक मेंबर अमित शाह और मोदी हैं. इन दोनों ने एक ऐसा आदमी नियुक्त किया है और कहा है कि इन पर कोई क्रिमिनल केस नहीं होगा. 

एसआईआर को लेकर क्या बोले?

बंगाल में बंपर वोटिंग पर उन्होंने कहा कि एसआईआर जो हुआ है उससे बंगालियों को यह भी एहसास हुआ है कि अगर वोट नहीं डाला तो नाम न कट जाए. अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी की पिछली बार 77 सीटें थीं अबकी बार कम हो जाएंगी. अगर यह कहा जाए कि बीजेपी जीत जाएगी तो यह चमत्कार होगा. 

उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता समझ चुकी है कि यह चुनाव केंद्र सरकार का बल अपने ही कमीशन के जरिए वोटिंग करा रहा है. उन्होंने कहा कि मैंने 2024 के इलेक्शन में भी अनुमान लगाया था और कहा था कि 49-50 सीटें विपक्ष की आएंगी और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था. 

उन्होंने कहा कि इस चुनाव के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि लोकतंत्र का जो मजाक उड़ा रहा है वह आखिरी सतह पर पहुंच गया है. क्योंकि बीजेपी ने ममता को मिलने वाले मुस्लिम वोटों को तोड़ने के लिए हुमायूं कबीर को लेकर आए थे. उसका वीडियो सच साबित हो गया लेकिन चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 30 Apr 2026 10:07 AM (IST)
Tags :
West Bengal Election UP NEWS LUCKNOW NEWS WEST BENGAL NEWS Mohammad Adeeb
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