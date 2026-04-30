अब WhatsApp बैकअप करना होगा और भी आसान! यूजर्स को मिलेगा नया कंट्रोल, जानिए कब आएगा नया फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom WhatsApp अपने सर्वर पर अपना क्लाउड बैकअप ला रहा है।

यह फीचर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित रहेगा।

यूजर्स को Google Drive या WhatsApp क्लाउड का विकल्प मिलेगा।

लगभग 2GB फ्री स्टोरेज या पेड प्लान उपलब्ध होगा।

Whatsapp New Feature: आज के समय में WhatsApp हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. चैट्स, फोटो, वीडियो और जरूरी फाइल्स सब कुछ इसी ऐप में जमा रहता है. लेकिन जब इन्हें बैकअप करने की बात आती है तो कई यूजर्स को स्टोरेज की समस्या का सामना करना पड़ता है.

Google Drive और iCloud पर बढ़ता बोझ

फिलहाल एंड्रॉयड यूजर्स अपने डेटा का बैकअप Google Drive पर रखते हैं जबकि iPhone यूजर्स iCloud का इस्तेमाल करते हैं. समस्या यह है कि इन क्लाउड सर्विसेज का स्टोरेज सिर्फ WhatsApp के लिए नहीं होता बल्कि इसमें फोटो, वीडियो और दूसरे ऐप्स का डेटा भी शामिल होता है. ऐसे में जब फ्री स्टोरेज भर जाता है तो या तो यूजर्स को पुराना डेटा हटाना पड़ता है या फिर अतिरिक्त स्टोरेज के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं.

WhatsApp ला रहा है अपना क्लाउड बैकअप सिस्टम

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Meta के स्वामित्व वाला WhatsApp अब एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. कंपनी अपने खुद के क्लाउड बैकअप सिस्टम पर काम कर रही है जहां यूजर्स अपने चैट्स और डेटा को सीधे WhatsApp के सर्वर पर स्टोर कर सकेंगे. इस नए फीचर की खास बात यह होगी कि इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन डिफॉल्ट रूप से चालू रहेगा जिससे डेटा की सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगी.

यूजर्स को मिलेगा बैकअप का विकल्प

आने वाले समय में यूजर्स के पास यह विकल्प होगा कि वे अपना बैकअप कहां स्टोर करना चाहते हैं Google Drive पर या WhatsApp के खुद के क्लाउड पर. इससे बैकअप मैनेजमेंट में ज्यादा लचीलापन और कंट्रोल मिलेगा. नई अपडेट के तहत WhatsApp करीब 2GB तक फ्री क्लाउड स्टोरेज दे सकता है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यह सुविधा सभी यूजर्स को मिलेगी या सिर्फ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वालों को.

इसके अलावा, कंपनी एक पेड प्लान पर भी काम कर रही है जिसमें लगभग $0.99 की कीमत पर 50GB तक स्टोरेज मिलने की संभावना है. यह उन यूजर्स के लिए फायदेमंद होगा जिनके पास ज्यादा मीडिया फाइल्स होती हैं.

सुरक्षा के लिए एडवांस एन्क्रिप्शन ऑप्शन

WhatsApp अपने नए बैकअप सिस्टम में सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है. यूजर्स को पासकी (Passkey), पासवर्ड या 64-अंकों की एन्क्रिप्शन की के जरिए अपने डेटा को सुरक्षित रखने का विकल्प मिलेगा. हर स्थिति में डेटा एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहेगा जिससे किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इसे एक्सेस करना लगभग असंभव होगा.

कब मिलेगा यह नया फीचर?

फिलहाल यह फीचर डेवलपमेंट स्टेज में है और सबसे पहले बीटा यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा. टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा. अगर यह फीचर लॉन्च होता है तो WhatsApp बैकअप पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित और किफायती हो जाएगा. साथ ही यूजर्स को अपने डेटा पर पहले से ज्यादा कंट्रोल मिलेगा जो आज के डिजिटल दौर में बेहद जरूरी है.

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