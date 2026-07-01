अब आईफोन खरीदना भी हुआ महंगा, यहां हो चुकी है कीमत बढ़ने की शुरुआत

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ऐप्पल आईपैड-मैकबुक के बाद जल्द आईफोन के दाम बढ़ाएगा।

बढ़ती लागत, डेटा सेंटर विस्तार के कारण मूल्य वृद्धि होगी।

जापान में रिटेलर्स ने आईफोन 17 के दाम 10% बढ़ाए।

कुछ बाजारों में छूट; 18 प्रो सीरीज सितंबर में आएगी।

iPhone Price Hike: ऐप्पल ने हाल ही में आईपैड और मैकबुक समेत अपने कई प्रोडक्ट्स महंगे किए हैं और अब आईफोन की बारी है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही कंपनी कई मार्केट्स के लिए आईफोन के दाम बढ़ा सकती है. प्रोडक्शन लागत बढ़ने के कारण कंपनी आईफोन 18 प्रो मॉडल्स की लॉन्चिंग से पहले मौजूदा आईफोन 17 सीरीज की कीमतें भी बढ़ाएगी. जापान में तो आईफोन 17 सीरीज के दाम बढ़ चुके हैं. यहां कई रिटेलर्स ने आईफोन 10 प्रतिशत तक महंगे कर दिए हैं.

क्यों बढ़ने वाली है कीमत?



ऐप्पल ने अपने बाकी प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाते हुए कहा था कि डेटा सेंटर के विस्तार के कारण मेमोरी और स्टोरेज चिप की मांग तेजी से बढ़ गई है. पहले कभी इतनी तेजी से किसी कंपोनेंट की कीमतों में इतना इजाफा नहीं देखा गया. अभी तक हम कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहकों को बचाते आए थे, लेकिन अब हम ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पड़ेंगे. इसके अलावा ऐप्पल सीईओ टिम कुक ने एक इंटरव्यू में संकेत दिए थे कि अब प्राइस हाइक को रोका नहीं जा सकता. इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि ऐप्पल जल्द ही आईफोन के दाम भी बढ़ा सकती है.

ऐप्पल ने नहीं किया ऐलान, लेकिन रिटेलर्स ने बढ़ाए दाम

आईफोन के दामों में बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल ऐप्पल की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कई रिटेलर्स ने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं. जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर Yodobashi Camera ने 256GB वाले आईफोन 17 की कीमत लगभग 10 प्रतिशत बढ़ा दी है. पहले यह 1,29,899 जापानी येन में मिल रहा था और अब इसकी कीमत बढ़कर 1,42,780 येन हो गई है. इसके अलावा कई अन्य स्टोर भी आईफोन महंगे कर चुके हैं. वहीं ऐप्पल जापान की वेबसाइट पर अभी भी पुरानी कीमत ही नजर आ रही है.

कुछ मार्केट्स में अभी भी डिस्काउंट अवेलेबल

जापान जैसी मार्केट में आईफोन 17 की कीमत बढ़ रही है तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसी मार्केट्स में इस पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है. स्पेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में आईफोन 17 सीरीज के कुछ वेरिएंट्स पर 6-7 प्रतिशत का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. हालांकि, इसे लेकर माना जा रहा है कि सितंबर में लॉन्च होने वाली आईफोन 18 प्रो सीरीज से पहले रिटेलर अपना स्टॉक क्लियर कर रहे हैं. बता दें कि सितंबर में ऐप्पल आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स के साथ-साथ फोल्डेबल आईफोन को भी लॉन्च करेगी.

ये भी पढ़ें-

स्मार्टवॉच और दूसरे वीयरेबल डिवाइस का नहीं रहेगा झंझट, नई AI स्किन बनेगी आपकी पर्सनल डॉक्टर