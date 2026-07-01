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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब आईफोन खरीदना भी हुआ महंगा, यहां हो चुकी है कीमत बढ़ने की शुरुआत

अब आईफोन खरीदना भी हुआ महंगा, यहां हो चुकी है कीमत बढ़ने की शुरुआत

iPhone Price Hike: ऐप्पल के बाकी प्रोडक्ट्स मंहगे होने के बाद अब आईफोन की तैयारी है. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईफोन 18 सीरीज लॉन्च होने से पहले 17 सीरीज के दाम बढ़ सकते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 01 Jul 2026 09:50 AM (IST)
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  • ऐप्पल आईपैड-मैकबुक के बाद जल्द आईफोन के दाम बढ़ाएगा।
  • बढ़ती लागत, डेटा सेंटर विस्तार के कारण मूल्य वृद्धि होगी।
  • जापान में रिटेलर्स ने आईफोन 17 के दाम 10% बढ़ाए।
  • कुछ बाजारों में छूट; 18 प्रो सीरीज सितंबर में आएगी।

iPhone Price Hike: ऐप्पल ने हाल ही में आईपैड और मैकबुक समेत अपने कई प्रोडक्ट्स महंगे किए हैं और अब आईफोन की बारी है. कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जल्द ही कंपनी कई मार्केट्स के लिए आईफोन के दाम बढ़ा सकती है. प्रोडक्शन लागत बढ़ने के कारण कंपनी आईफोन 18 प्रो मॉडल्स की लॉन्चिंग से पहले मौजूदा आईफोन 17 सीरीज की कीमतें भी बढ़ाएगी. जापान में तो आईफोन 17 सीरीज के दाम बढ़ चुके हैं. यहां कई रिटेलर्स ने आईफोन 10 प्रतिशत तक महंगे कर दिए हैं.

क्यों बढ़ने वाली है कीमत?
 
ऐप्पल ने अपने बाकी प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ाते हुए कहा था कि डेटा सेंटर के विस्तार के कारण मेमोरी और स्टोरेज चिप की मांग तेजी से बढ़ गई है. पहले कभी इतनी तेजी से किसी कंपोनेंट की कीमतों में इतना इजाफा नहीं देखा गया. अभी तक हम कीमतों में बढ़ोतरी से ग्राहकों को बचाते आए थे, लेकिन अब हम ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं, जहां कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने पड़ेंगे. इसके अलावा ऐप्पल सीईओ टिम कुक ने एक इंटरव्यू में संकेत दिए थे कि अब प्राइस हाइक को रोका नहीं जा सकता. इसके बाद से ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि ऐप्पल जल्द ही आईफोन के दाम भी बढ़ा सकती है.

ऐप्पल ने नहीं किया ऐलान, लेकिन रिटेलर्स ने बढ़ाए दाम

आईफोन के दामों में बढ़ोतरी को लेकर फिलहाल ऐप्पल की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कई रिटेलर्स ने दाम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं. जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर Yodobashi Camera ने 256GB वाले आईफोन 17 की कीमत लगभग 10 प्रतिशत बढ़ा दी है. पहले यह 1,29,899 जापानी येन में मिल रहा था और अब इसकी कीमत बढ़कर 1,42,780 येन हो गई है. इसके अलावा कई अन्य स्टोर भी आईफोन महंगे कर चुके हैं. वहीं ऐप्पल जापान की वेबसाइट पर अभी भी पुरानी कीमत ही नजर आ रही है.

कुछ मार्केट्स में अभी भी डिस्काउंट अवेलेबल 

जापान जैसी मार्केट में आईफोन 17 की कीमत बढ़ रही है तो यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसी मार्केट्स में इस पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है. स्पेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में आईफोन 17 सीरीज के कुछ वेरिएंट्स पर 6-7 प्रतिशत का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है. हालांकि, इसे लेकर माना जा रहा है कि सितंबर में लॉन्च होने वाली आईफोन 18 प्रो सीरीज से पहले रिटेलर अपना स्टॉक क्लियर कर रहे हैं. बता दें कि सितंबर में ऐप्पल आईफोन 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स के साथ-साथ फोल्डेबल आईफोन को भी लॉन्च करेगी.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 01 Jul 2026 09:50 AM (IST)
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