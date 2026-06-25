एप्पल ने बढ़ाई MacBook और iPad की कीमतें, खरीदने से पहले देखे क्या है नया प्राइस

अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने की की सोच रहें तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है. कंपनी ने अपने कई MacBook और iPad मॉडल्स के दाम में बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के कारण मेमोरी और स्टोरेज की लागत काफी बढ़ गई. जिसकी वजह से एप्पल की ओर से फैसला लिया गया है.

कंपनी का कहना है कि अभी टेक इंडस्ट्री में चीज पहले जैसी नहीं है.AI का इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है.जिसके लिए ज्यादा मेमोरी और स्टोरेज की जरूरत होती है.इसी वजह से इन पार्ट्स की कीमत है काफी बढ़ गई है. इसलिए कुछ MacBook और iPad मॉडल्स के दाम बढ़ाने पड़े.

Apple ने कई लोकप्रिय मॉडल्स की नई कीमतें जारी की हैं. अपडेट के बाद अब कीमतें इस प्रकार हैं.नई कीमतें लागू होने के बाद एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स पहले की तुलना में ज्यादा महंगे हो गये हैं.

MacBook Neo (एंट्री मॉडल): 599 डॉलर- 699 डॉलर

MacBook Air 512GB: 1099 डॉलर- 1299 डॉलर

MacBook Pro 1TB: 1,699 डॉलर- 1999 डॉलर

iPad Air 128GB: 599 डॉलर- 749 डॉलर

iPad Pro Wi-Fi 256GB: 999 डॉलर- 1199 डॉलर

कीमतों में बदलाव के दौरान Apple का ऑनलाइन स्टोर कुछ समय के लिए बंद किया गया था. बाद में स्टोर को दोबारा चालू कर दिया गया है. साथही प्राइस लिस्ट भी अपडेट कर दी गयीं है.

स्टोरेज कंपनियों को मिल रहा फायदा

रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ समय में मेमोरी और स्टोरेज से जुड़े कंपोनेंट्स की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है. इसका फायदा उन कंपनियों को मिला है जो इन पार्ट्स को बनाती हैं. बढ़ती मांग के चलते इन कंपनियों के कारोबार में भी तेजी देखने को मिली है.