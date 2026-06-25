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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीएप्पल ने बढ़ाई MacBook और iPad की कीमतें, खरीदने से पहले देखे क्या है नया प्राइस

एप्पल ने बढ़ाई MacBook और iPad की कीमतें, खरीदने से पहले देखे क्या है नया प्राइस

एप्पल ने अपने कई MacBook और iPad मॉडल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. नई कीमत अलग होने के बाद ग्राहकों को अब कितना खर्च करना होगा आइये जानते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 25 Jun 2026 07:34 PM (IST)
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अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट खरीदने की की सोच रहें तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है. कंपनी ने अपने कई MacBook और iPad मॉडल्स के दाम में बढ़ोतरी कर दी है. कंपनी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के कारण मेमोरी और स्टोरेज की लागत काफी बढ़ गई. जिसकी वजह से एप्पल की ओर से फैसला लिया गया है.

कंपनी का कहना है कि अभी टेक इंडस्ट्री में चीज पहले जैसी नहीं है.AI का इस्तेमाल तेजी से किया जा रहा है.जिसके लिए ज्यादा मेमोरी और स्टोरेज की जरूरत होती है.इसी वजह से इन पार्ट्स की कीमत है काफी बढ़ गई है. इसलिए कुछ MacBook और iPad मॉडल्स के दाम बढ़ाने पड़े.

Apple ने कई लोकप्रिय मॉडल्स की नई कीमतें जारी की हैं. अपडेट के बाद अब कीमतें इस प्रकार हैं.नई कीमतें लागू होने के बाद एप्पल के कुछ प्रोडक्ट्स पहले की तुलना में ज्यादा महंगे हो गये हैं.

  • MacBook Neo (एंट्री मॉडल): 599 डॉलर- 699 डॉलर
  • MacBook Air 512GB: 1099 डॉलर- 1299 डॉलर
  • MacBook Pro 1TB: 1,699 डॉलर- 1999 डॉलर
  • iPad Air 128GB: 599 डॉलर- 749 डॉलर
  • iPad Pro Wi-Fi 256GB: 999 डॉलर- 1199 डॉलर

कीमतों में बदलाव के दौरान Apple का ऑनलाइन स्टोर कुछ समय के लिए बंद किया गया था. बाद में स्टोर को दोबारा चालू कर दिया गया है. साथही  प्राइस लिस्ट भी अपडेट कर दी गयीं है.

 स्टोरेज कंपनियों को मिल रहा फायदा

रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले कुछ समय में मेमोरी और स्टोरेज से जुड़े कंपोनेंट्स की कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है. इसका फायदा उन कंपनियों को मिला है जो इन पार्ट्स को बनाती हैं. बढ़ती मांग के चलते इन कंपनियों के कारोबार में भी तेजी देखने को मिली है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 25 Jun 2026 07:03 PM (IST)
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