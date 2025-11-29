iPhone Fold की डिटेल्स हो गईं लीक! लॉन्च डेट, कीमत, कैमरा और डिजाइन का भी हो गया खुलासा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







iPhone Fold: Apple का पहला फोल्डेबल iPhone कई सालों से चर्चा में था लेकिन ताजा लीक ने पहली बार इसकी तस्वीर साफ कर दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक iPhone Fold को 2026 में iPhone 18 Pro सीरीज़ के साथ लॉन्च किया जा सकता है. जहां Android कंपनियाँ हर साल नए फोल्डेबल दिखाती हैं, वहीं Apple का फोकस एक “मच्योर और परफेक्ट” फोल्डेबल बनाने पर है जिसे वह किसी प्रयोग के बजाय एक मजबूत प्रोडक्ट लाइन मान रहा है.

24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा

JP Morgan की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार iPhone Fold के अंदर वाले डिस्प्ले पर 24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा दिया जा सकता है. यह मौजूदा Android फोल्डेबल्स के मुकाबले बड़ा अपग्रेड होगा जहां अधिकतर डिवाइस आज भी 4MP या 8MP कैमरा ही देते हैं. अगर यह लीक सही साबित होती है, तो Apple ने अंडर-डिस्प्ले कैमरों की वह तकनीकी दिक्कतें हल कर ली हैं जैसे कम लाइट पास होना, इमेज की स्पष्टता घट जाना. यानी यह पहला असली हाई-क्वालिटी अंडर-डिस्प्ले कैमरा वाला फोल्डेबल बन सकता है.

अब तक का सबसे बड़ा iPhone बैटरी

विश्लेषक Ming-Chi Kuo का कहना है कि Apple हाई-डेंसिटी बैटरी सेल इस्तेमाल करेगा. कोरियाई लीक इसे 5,400 mAh से 5,800 mAh के बीच बता रहे हैं जबकि चीनी लीकर्स का दावा है कि यह 5000 mAh से ज्यादा होगी. अगर ऐसा होता है तो यह iPhone की इतिहास की सबसे बड़ी बैटरी होगी – बिल्कुल उन बड़े फोल्डेबल्स जैसी जिनमें 7.8-इंच की स्क्रीन मिलती है.

स्क्रीन साइज और Touch ID की वापसी?

रिपोर्ट्स बताती हैं कि iPhone Fold में 7.8-इंच का बड़ा फोल्डेबल मेन डिस्प्ले और 5.5-इंच का कवर डिस्प्ले मिल सकता है. सबसे दिलचस्प लीक Apple Touch ID की वापसी कर सकता है शायद पतला कवर डिस्प्ले डिजाइन सपोर्ट करने के लिए.

चार कैमरों का सेटअप

लीक के अनुसार iPhone Fold में कुल 4 कैमरा मॉड्यूल मिल सकते हैं:

बाहरी स्क्रीन पर होल-पंच सेल्फी कैमरा

अंदर 24MP अंडर-डिस्प्ले कैमरा

पीछे डुअल 48MP कैमरा सिस्टम

कीमत भी करेगी हैरान

MacRumors के अनुसार अमेरिकी कीमत $2,000 से $2,500 (लगभग 1,70,000–2,10,000 रुपये) के बीच हो सकती है. यह इसे इतिहास का सबसे महंगा iPhone बना देगा. Apple साफ तौर पर शुरुआत में अल्ट्रा-प्रेमियम फोल्डेबल मार्केट को टारगेट कर रहा है आम यूजर्स को नहीं.

2026 में लॉन्च की सबसे ज्यादा उम्मीद

इतनी जल्दी इतने बड़े लीक सामने आना यह दिखाता है कि Apple का पहला फोल्डेबल लेकर मार्केट में उत्साह चरम पर है. अगर Apple स्मूद और मजबूत फोल्डिंग मैकेनिज़्म, एडवांस अंडर-डिस्प्ले कैमरा, बड़ी बैटरी और प्रीमियम डिज़ाइन के साथ आता है तो सितंबर 2026 इसका संभावित लॉन्च महीना माना जा रहा है. हालांकि, Apple की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.

यह भी पढ़ें:

GPS Spoofing कैसे बन गया वैश्विक खतरा? जानिए दुनिया भर के देश कैसे कर रहे हैं इसका मुकाबला