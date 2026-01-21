सैमसंग बना रही है एडवांस्ड OLED डिस्प्ले, एक से बढ़कर एक फायदे, सबसे पहले इस आईफोन में मिलेगा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







स्मार्टफोन मार्केट में सैमसंग और ऐप्पल भले ही एक-दूसरे की कंपीटिटर हो, लेकिन दोनों के बीच कई पार्टनरशिप भी हैं. सैमसंग कई सालों से ऐप्पल को OLED डिस्प्ले पैनल सप्लाई कर रही है. अब एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सैमसंग अपना अब तक का सबसे एडवांस्ड OLED डिस्प्ले बना रही है, लेकिन वह खुद इसे यूज नहीं करेगी. इस पैनल को ऐप्पल के लिए बनाया जा रहा है, जो इसे आईफोन 18 प्रो और फोल्डेबल आईफोन में यूज कर सकती है.

नए डिस्प्ले में क्या खास होगा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सैमसंग आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स के लिए LTPO+ (लो-टेंपरेचर पॉलिक्रिस्टलिन सिलिकॉन ऑक्साइड प्लस) डिस्प्ले सप्लाई करेगी. ये डिस्प्ले ज्यादा पावर एफिशिएंट है और इन पैनल के नीचे इंफ्रारेड कैमरा भी प्लेस किया जा सकता है. इस डिस्प्ले का एक और फायदा यह होगा कि वेरिएबल रिफ्रेश रेट (1-120Hz) ऑफर करने के बाद भी ये कम बैटरी की खपत करेंगे. इसका मतलब है कि यूजर अपकमिंग आईफोन में शानदार डिस्प्ले के साथ-साथ लंबी बैटरी लाइफ भी मिलेगी.

डायनामिक आईलैंड को छोटा करने में भी मिलेगी मदद

नए डिस्प्ले पैनल की मदद से ऐप्पल को डायनामिक आईलैंड को भी छोटा करने का मौका मिलेगा. दरअसल, अभी फेसआईडी सेंसर डिस्प्ले आईलैंड में लगा होता है. अगर ऐप्पल अपकमिंग आईफोन में LTPO+ पैनल यूज करती है तो वह फेसआईडी सेंसर को डिस्प्ले के नीचे प्लेस कर पाएगी और उसे कटआउट की जरूरत नहीं रहेगी. इससे डायनामिक आईलैंड में स्पेस बचेगा और कंपनी इसका आकार छोटा कर पाएगी. बता दें कि ऐप्पल आईफोन 20 प्रो मैक्स में डायनामिक आईलैंड को एकदम खत्म कर फुल डिस्प्ले देना चाहती है.

इसी साल लॉन्च होंगे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स

ऐप्पल इस साल से अपना लॉन्च शेड्यूल बदल रही है. अब तक कंपनी सितंबर में अपने सारे नए आईफोन लॉन्च करती आई है, लेकिन इस साल सितंबर में आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के साथ फोल्डेबल आईफोन लॉन्च होगा. सीरीज का स्टैंडर्ड वेरिएंट आईफोन 18 और इसका किफायती वर्जन आईफोन 18e अगले साल फरवरी-मार्च में लॉन्च किया जाएगा.

