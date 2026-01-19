नया आईफोन खरीदने में छूटेंगे पसीने! महंगी कीमत पर लॉन्च होगी iPhone 18 सीरीज, ये हैं कारण

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप इस साल लॉन्च होने वाले आईफोन लेने का मन बना रहे हैं तो आपको जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस साल सितबंर में लॉन्च होने वाले आईफोन 18 सीरीज की 18 प्रो और 18 प्रो मैक्स की कीमत ज्यादा हो सकती है. मेमोरी चिप और दूसरे कंपोनेंट की बढ़ती कीमत के कारण 18 प्रो मॉडल्स मौजूदा 17 प्रो मॉडल्स की तुलना में महंगे होंगे. हालांकि, स्टैंडर्ड वेरिएंट के बेस वर्जन की शुरुआती कीमत में ज्यादा बदलाव की गुंजाइश नहीं है.

इस वजह से बढ़ेंगे दाम

साउथ कोरिया के एक लीकर ने सिटीग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका और जेपी मॉर्गन रिसर्च जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आउटलुक के आधार पर यह जानकारी दी है. इसके मुताबिक, सप्लाई चैन पर ऐप्पल के कंट्रोल और दूसरे कई फैक्टर्स के बावजूद आईफोन की कीमत बढ़ना तय है. पिछले कुछ समय से मेमोरी चिप्स की लागत आसमान छू रही है और इसके असर से ऐप्पल और सैमसंग समेत कोई भी कंपनी बच नहीं पा रही है. रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐप्पल बढ़ती लागत का असर ग्राहकों पर डालेगी और 18 प्रो मॉडल्स को बढ़ी हुई कीमतों के साथ लॉन्च करेगी. प्रो मॉडल्स के हर वेरिएंट की कीमत स्टोरेज के हिसाब से महंगी होगी.

क्या महंगी कीमत पर आईफोन खरीदेंगे लोग?

अगर ट्रेडिशन देखा जाए तो आईफोन ग्राहकों पर महंगी कीमत का ज्यादा असर होता नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि कीमत बढ़ने से आईफोन की मांग में थोड़ी कमी जरूर आ सकती है. इस साल सितंबर में ऐप्पल आईफोन 18 सीरीज के प्रो मॉडल्स और आईफोन फोल्ड लॉन्च करेगी. प्रो मॉडल्स की बात करें तो इनमें अपडेटेड चिपसेट, नया फ्रंट डिजाइन, वेरिएबल अपर्चर के साथ कैमरा सेटअप जैसे कई अपग्रेड्स दे सकती है. इसके अलावा ऐप्पल ने आईफोन में एआई फीचर्स देने के लिए गूगल से भी हाथ मिलाया है. ऐसे में ऐप्पल आईफोन 17 सीरीज के मुकाबले 18 प्रो मॉडल्स में कई नए फीचर्स देकर बढ़ी हुई कीमत को जस्टिफाई करने की कोशिश करेगी.

