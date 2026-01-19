YouTube पर बिना झंझट के चलेंगे वीडियो, ये आसान काम कर लिए तो नहीं दिखेगी एक भी एड

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







अगर आप YouTube पर वीडियो देखना चाह रहे हैं तो इस बात की संभावना अधिक है कि आपको एड पहले नजर आएगी. अगर आपने प्रीमियम प्लान नहीं लिया है तो वीडियो पूरा होने तक कई बार एड देखनी पड़ेगी. यूट्यूब यूजर्स के लिए फ्री है और उसे कंटेट-क्रिएशन इकॉनमी के लिए एड दिखानी पड़ती है. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वीडियो के बीच में कई बार एड आ जाती है, जिससे पूरा मजा ही खराब हो जाता है. हालांकि, कुछ तरीकों से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.

कुछ सेंकड का करें इंतजार

यूट्यूब पर अधिकतर एड 15 सेकंड या इससे कम की होती है और इन्हें 5 सेकंड के बाद स्किप किया जा सकता है. 5 सेकंड तक एड देखना बोरिंग भी नहीं होता और एक क्लिक से ही इन्हें स्किप किया जा सकता है. इसलिए वीडियो के बीच 5-10 सेकंड की एड देखना बोरिंग नहीं लगता.

एड को करें रिपोर्ट



अगर यूट्यूब बार-बार आपको एक ही एड दिखा रहा है या आप किसी एड से पूरी तरह बोर हो गए हैं तो आपके पास इसे रिपोर्ट करने का ऑप्शन होता है. आप रिपोर्ट दिस एड पर क्लिक कर एड को रिपोर्ट कर सकते हैं. ध्यान रहे कि इससे आपको वह एड दोबारा नहीं दिखेगा, लेकिन उसी एडवरटाइजर से दूसरी एड दिख सकती है, लेकिन बोरिंग एड से आपका पीछा छूट जाएगा.

ब्राउजर चेंज करें

आप गूगल क्रोम की जगह ओपेरो और कॉमेट जैसे ब्राउजर यूज कर सकते हैं, जिनमें एड रोकने के लिए बिल्ट-इन फीचर होता है, जो यूट्यूब एड को भी ब्लॉक कर सकता है. इसके अलावा आप फायरफॉक्स पर एक्सटेंशन यूज कर यूट्यूब एड को ब्लॉक कर सकते हैं. बता दें कि पहले क्रोम पर एक्सटेंशन के जरिए यूट्यूब एड को ब्लॉक किया सकता था, लेकिन अब यूट्यूब एड ब्लॉकर यूज करने की परमिशन नहीं देती.

यूट्यूब प्रीमियम के लिए करें भुगतान

अगर आप बिना कोई जुगाड़ किए यूट्यूब पर एड-फ्री वीडियो देखना चाहते हैं तो प्रीमियम प्लान ले सकते हैं. इसमें आप हर महीने कुछ पैसे देकर बिल्कुल लीगर और एथिकल तरीके से एड-फ्री वीडियो देख पाएंगे. इसके अलावा इसमें बैकग्राउंड वीडियो प्ले और वीडियो डाउनलोडिंग जैसे कई अन्य फीचर्स भी मिलते हैं.

