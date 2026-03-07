हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीअब चुपके से नहीं होगी जासूसी! पास में कोई पहन रहा है Smart Glasses तो तुरंत मिल जाएगा अलर्ट

अब चुपके से नहीं होगी जासूसी! पास में कोई पहन रहा है Smart Glasses तो तुरंत मिल जाएगा अलर्ट

Smart Glasses: स्मार्ट ग्लासेस आज की सबसे चर्चित वियरेबल डिवाइस में गिने जाते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Mar 2026 09:27 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Smart Glasses: स्मार्ट ग्लासेस आज की सबसे चर्चित वियरेबल डिवाइस में गिने जाते हैं. इनके जरिए चलते-फिरते वीडियो रिकॉर्ड करना, फोटो लेना, सामने मौजूद चीजों को समझना या आसपास के माहौल को स्कैन करना आसान हो गया है. इस्तेमाल करने वाले के लिए यह तकनीक आकर्षक और सुविधाजनक है.

लेकिन दूसरी तरफ, आम लोगों के लिए यही डिवाइस चिंता का कारण बन सकती है क्योंकि बिना जानकारी या अनुमति के रिकॉर्डिंग संभव है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एक नया ऐप विकसित किया गया है जो पास में मौजूद स्मार्ट ग्लासेस की पहचान कर यूज़र को सतर्क कर सकता है.

क्या है Nearby Glasses ऐप?

इस ऐप का नाम Nearby Glasses है. यह आसपास मौजूद ब्लूटूथ सिग्नल को लगातार स्कैन करता रहता है. कई स्मार्ट ग्लासेस और वियरेबल डिवाइस ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होते हैं जिनमें Meta और Snap Inc. जैसी कंपनियों के उत्पाद शामिल हैं.

जैसे ही ऐप को किसी ऐसे डिवाइस का सिग्नल मिलता है, जो स्मार्ट ग्लासेस से जुड़ा हो सकता है, यह तुरंत यूज़र को अलर्ट भेज देता है. इससे व्यक्ति को अंदाजा हो जाता है कि आसपास कोई रिकॉर्डिंग सक्षम डिवाइस मौजूद है.

इस ऐप को बनाने की प्रेरणा

Nearby Glasses के निर्माता यव्स जीनरेनॉड (Yves Jeanrenaud) ने बताया कि उन्हें यह विचार वियरेबल निगरानी तकनीक से जुड़ी रिपोर्ट पढ़ने के बाद आया. खास तौर पर Ray-Ban Meta Smart Glasses के इस्तेमाल से जुड़े कुछ विवादों ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया.

उनका मानना है कि चेहरे की पहचान जैसी सुविधाओं को डिफॉल्ट रूप में जोड़ना निजता के लिहाज से गंभीर सवाल खड़े करता है. इसी वजह से उन्होंने ऐसा समाधान तैयार करने की कोशिश की जिससे आम लोग अपनी गोपनीयता को लेकर अधिक सतर्क रह सकें.

ऐप कैसे करता है काम?

यह ऐप आसपास प्रसारित हो रहे ब्लूटूथ सिग्नल्स को सुनता है. हर ब्लूटूथ डिवाइस का एक पब्लिक आइडेंटिफायर होता है. अगर Nearby Glasses को किसी ऐसे पहचान संकेत का पता चलता है जो स्मार्ट ग्लासेस से मेल खाता है तो यह तुरंत नोटिफिकेशन भेज देता है. इतना ही नहीं, यूज़र चाहें तो विशेष ब्लूटूथ पहचान संकेतों को खुद भी सूची में जोड़ सकते हैं ताकि निगरानी और अधिक सटीक हो सके.

क्यों जरूरी है ऐसी तकनीक?

स्मार्ट ग्लासेस जैसी डिवाइस तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. हालांकि यह तकनीक सुविधाजनक है लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावना भी मौजूद है. ऐसे में Nearby Glasses जैसे ऐप लोगों को जागरूक और सतर्क रखने में मदद कर सकते हैं. डिजिटल दौर में सुविधा और निजता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है और यही कोशिश यह नया ऐप करता नजर आता है.

यह भी पढ़ें:

माइक के आगे फोम कवर क्यों लगा होता है? जानिये इसके काम और फायदे

Published at : 07 Mar 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Smart Glasses TECH NEWS HINDI Nearby Glasses App
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
अब चुपके से नहीं होगी जासूसी! पास में कोई पहन रहा है Smart Glasses तो तुरंत मिल जाएगा अलर्ट
अब चुपके से नहीं होगी जासूसी! पास में कोई पहन रहा है Smart Glasses तो तुरंत मिल जाएगा अलर्ट
टेक्नोलॉजी
US-Israel Iran War: युद्ध के वीडियो से भर गई सोशल मीडिया फीड? ऐसे करें एआई जनरेटेड कंटेट की पहचान
US-Israel Iran War: युद्ध के वीडियो से भर गई सोशल मीडिया फीड? ऐसे करें एआई जनरेटेड कंटेट की पहचान
टेक्नोलॉजी
अगर आपके Smart TV में Bluetooth है तो ये 6 काम जरूर करें, वरना आधे फीचर बेकार जा रहे हैं
अगर आपके Smart TV में Bluetooth है तो ये 6 काम जरूर करें, वरना आधे फीचर बेकार जा रहे हैं
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 Pro Max और iPhone 18 Pro कितने में मिलेंगे? प्राइस और फीचर्स हो गए लीक, यहां जानें डिटेल्स
iPhone 18 Pro Max और iPhone 18 Pro कितने में मिलेंगे? प्राइस और फीचर्स हो गए लीक, यहां जानें डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Sansani: 'एपिक फ्यूरी' का जाल... अमेरिका कंगाल ? | Crime News | War
Chitra Tripathi: 'सरेंडर करे..', Donlad Trump ने ईरान को फिर दी धमकी | Breaking | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: Iran- US टकराव के बीच भारत में तेल की कीमतों पर दबाव! | Trump | PM Modi | Breaking
Iran Israel War: ईरान से जंग को लेकर Trump की चाल खुद पर ही पड़ गई भारी? | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: रूस से तेल खरीदेगा भारत! Trump ने क्यों लिया यू टर्न? | Iran Israel War |Mahadangal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Petrol Price: ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल की भारी कमी, आसमान छू रही कीमतें, जानें ताजा रेट
यूटिलिटी
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
सेकेंड हैंड स्कूटी लेने से पहले इन 4 चीजों को जरूर चेक करें, नहीं तो हो सकता है नुकसान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Lucknow News: 'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
'पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो...', नीतीश कुमार को लेकर BJP पर समाजवादी पार्टी ने कसा तंज
साउथ सिनेमा
Jana Nayagan Release: 'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
'जन नायगन' 9 मार्च को सेंसर रिव्यू के लिए तैयार, इस तारीख को थिएटर में आ सकती है फिल्म
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
इंडिया
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह शुक्र, शनि और वरुण
आसमान में 2 दिनों तक दिखेगा अद्भुत खगोलीय नजारा, ब्रह्मांड में एक सीध में दिखेंगे 3 ग्रह
यूटिलिटी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
मार्च में इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, सफर पर जाने से पहले चेक कर लें लिस्ट, नहीं तो होगी परेशानी
जनरल नॉलेज
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
क्या राज्यसभा सांसद की सैलरी के साथ नीतीश कुमार को सीएम की पेंशन भी मिलेगी? जानें नियम
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget