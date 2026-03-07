अब चुपके से नहीं होगी जासूसी! पास में कोई पहन रहा है Smart Glasses तो तुरंत मिल जाएगा अलर्ट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Smart Glasses: स्मार्ट ग्लासेस आज की सबसे चर्चित वियरेबल डिवाइस में गिने जाते हैं. इनके जरिए चलते-फिरते वीडियो रिकॉर्ड करना, फोटो लेना, सामने मौजूद चीजों को समझना या आसपास के माहौल को स्कैन करना आसान हो गया है. इस्तेमाल करने वाले के लिए यह तकनीक आकर्षक और सुविधाजनक है.

लेकिन दूसरी तरफ, आम लोगों के लिए यही डिवाइस चिंता का कारण बन सकती है क्योंकि बिना जानकारी या अनुमति के रिकॉर्डिंग संभव है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एक नया ऐप विकसित किया गया है जो पास में मौजूद स्मार्ट ग्लासेस की पहचान कर यूज़र को सतर्क कर सकता है.

क्या है Nearby Glasses ऐप?

इस ऐप का नाम Nearby Glasses है. यह आसपास मौजूद ब्लूटूथ सिग्नल को लगातार स्कैन करता रहता है. कई स्मार्ट ग्लासेस और वियरेबल डिवाइस ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट होते हैं जिनमें Meta और Snap Inc. जैसी कंपनियों के उत्पाद शामिल हैं.

जैसे ही ऐप को किसी ऐसे डिवाइस का सिग्नल मिलता है, जो स्मार्ट ग्लासेस से जुड़ा हो सकता है, यह तुरंत यूज़र को अलर्ट भेज देता है. इससे व्यक्ति को अंदाजा हो जाता है कि आसपास कोई रिकॉर्डिंग सक्षम डिवाइस मौजूद है.

इस ऐप को बनाने की प्रेरणा

Nearby Glasses के निर्माता यव्स जीनरेनॉड (Yves Jeanrenaud) ने बताया कि उन्हें यह विचार वियरेबल निगरानी तकनीक से जुड़ी रिपोर्ट पढ़ने के बाद आया. खास तौर पर Ray-Ban Meta Smart Glasses के इस्तेमाल से जुड़े कुछ विवादों ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया.

उनका मानना है कि चेहरे की पहचान जैसी सुविधाओं को डिफॉल्ट रूप में जोड़ना निजता के लिहाज से गंभीर सवाल खड़े करता है. इसी वजह से उन्होंने ऐसा समाधान तैयार करने की कोशिश की जिससे आम लोग अपनी गोपनीयता को लेकर अधिक सतर्क रह सकें.

ऐप कैसे करता है काम?

यह ऐप आसपास प्रसारित हो रहे ब्लूटूथ सिग्नल्स को सुनता है. हर ब्लूटूथ डिवाइस का एक पब्लिक आइडेंटिफायर होता है. अगर Nearby Glasses को किसी ऐसे पहचान संकेत का पता चलता है जो स्मार्ट ग्लासेस से मेल खाता है तो यह तुरंत नोटिफिकेशन भेज देता है. इतना ही नहीं, यूज़र चाहें तो विशेष ब्लूटूथ पहचान संकेतों को खुद भी सूची में जोड़ सकते हैं ताकि निगरानी और अधिक सटीक हो सके.

क्यों जरूरी है ऐसी तकनीक?

स्मार्ट ग्लासेस जैसी डिवाइस तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं. हालांकि यह तकनीक सुविधाजनक है लेकिन इसके दुरुपयोग की संभावना भी मौजूद है. ऐसे में Nearby Glasses जैसे ऐप लोगों को जागरूक और सतर्क रखने में मदद कर सकते हैं. डिजिटल दौर में सुविधा और निजता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है और यही कोशिश यह नया ऐप करता नजर आता है.

