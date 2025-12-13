Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

iPhone 18 Pro Vs iPhone 17 Pro: एप्पल का अगला फ्लैगशिप iPhone 18 Pro अब तक सामने आई शुरुआती जानकारी के आधार पर iPhone 17 Pro से काफी आगे नजर आ रहा है. डिजाइन और प्रोसेसर से लेकर कैमरा व कनेक्टिविटी तक, कई बड़े सुधार देखने को मिल सकते हैं. लीक रिपोर्ट्स संकेत दे रही हैं कि नई जनरेशन में रिफाइंड डिजाइन, दमदार A20 Pro चिप, बेहतर डायनेमिक आइलैंड, नया स्टैक्ड कैमरा सेंसर और फुल 5G सैटेलाइट इंटरनेट सपोर्ट शामिल होगा.

iPhone 18 Pro में क्या मिलेगा अपग्रेड

इस साल iPhone 17 Pro ने डिजाइन में बदलाव, तेज परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ सुधार के साथ अच्छा प्रभाव छोड़ा. कीमत बढ़ने के बावजूद इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली. लेकिन अगर सवाल यह है कि 17 Pro लिया जाए या 18 Pro का इंतज़ार किया जाए तो शुरुआती लीक साफ कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी ज्यादा फ्यूचर बेस्ड और दमदार होगी. AI परफॉर्मेंस, कैमरा टेक्नोलॉजी और कनेक्टिविटी में आने वाले अपग्रेड इसे और आकर्षक बना देते हैं.

2026 में डिजाइन होगा और भी प्रीमियम

iPhone 18 Pro में स्क्रीन साइज 6.3 और 6.9 इंच रहने की उम्मीद है लेकिन लुक में महत्वपूर्ण सुधार होने वाले हैं. मैगसेफ रिंग के आसपास सेमी-ट्रांसपेरेंट सिरेमिक शील्ड पैनल और पतला डायनेमिक आइलैंड दो बड़े डिजाइन बदलाव बताए जा रहे हैं. ये छोटे दिखने वाले सुधार फोन को और ज़्यादा स्लीक और प्रीमियम फील दे सकते हैं.

नया A20 Pro चिप

खबरों के मुताबिक, एप्पल A20 Pro को 3nm या संभवतः 2nm प्रोसेस पर तैयार कर रहा है. इससे प्रोसेसिंग स्पीड और AI क्षमता दोनों में बड़ा सुधार दिख सकता है. एक एडवांस Neural Engine ऑन-डिवाइस AI को और स्मार्ट बनाएगा जिससे दैनंदिन काम और भी तेज, स्मूद और सहज महसूस होंगे.

Dynamic Island में बड़ा बदलाव

डायनेमिक आइलैंड का भविष्य भी चर्चा में है. कुछ लीक का दावा है कि इसका आकार काफी कम किया जाएगा जबकि अन्य रिपोर्ट्स कहती हैं कि यह पूरी तरह गायब भी हो सकता है. अगर एप्पल Face ID को स्क्रीन के नीचे छिपाने में सफल हो जाता है तो फ्रंट में केवल एक छोटा कैमरा कटआउट रह जाएगा जो डिस्प्ले को और ज्यादा इमर्सिव बना देगा.

फुल 5G सैटेलाइट इंटरनेट

अब तक iPhone में सैटेलाइट फीचर सिर्फ इमरजेंसी तक सीमित था. लेकिन iPhone 18 Pro में फुल सैटेलाइट 5G इंटरनेट सपोर्ट मिलने की उम्मीद है. यह उन लोगों के लिए वरदान होगा जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं या अक्सर कमजोर नेटवर्क वाले स्थानों पर यात्रा करते हैं.

कैमरा होगा और भी पावरफुल

कैमरा अपग्रेड iPhone 18 Pro का सबसे बड़ा आकर्षण हो सकता है. खबरें हैं कि सैमसंग Apple को नया तीन-लेयर स्टैक्ड सेंसर उपलब्ध कराएगा जिससे कम रोशनी में शानदार फोटो, कम नॉइस और बेहतरीन डायनेमिक रेंज मिलेगी. इसके अलावा, वेरिएबल अपर्चर लेंस का विकल्प भी जोड़े जाने की चर्चा है जिससे यूजर्स प्रोफेशनल कैमरा जैसा कंट्रोल पा सकेंगे.

