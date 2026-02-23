हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नए और ब्राइट कलर ऑप्शन में आएंगे iPhone 18 Pro मॉडल्स, Cosmic Orange कलर हिट होने के बाद ऐप्पल का बड़ा फैसला

नए और ब्राइट कलर ऑप्शन में आएंगे iPhone 18 Pro मॉडल्स, Cosmic Orange कलर हिट होने के बाद ऐप्पल का बड़ा फैसला

Apple ने आईफोन 17 प्रो के कॉस्मिक ऑरेंज कलर ऑप्शन के हिट होने के बाद बड़ा फैसला किया है. अब कंपनी आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को भी नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च करेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 06:45 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

ऐप्पल ने पिछले साल सितंबर में लॉन्च हुए आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स मॉडल को कॉस्मिक ऑरेंज कलर में उतारा था. लोगों ने इस कलर ऑप्शन को खूब पंसद किया. इसकी कामयाबी के बाद ऐप्पल ने अपने आईफोन 18 प्रो मॉडल्स को भी नए ब्राइट कलर में लाने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के लिए ग्राहकों को नई कलर च्वॉइस मिलने जा रही है. 

किन नए कलर में आएंगे 18 प्रो मॉडल्स?

ऐप्पल को कवर करने वाले पत्रकार मार्क गुरमैन के मुताबिक, ऐप्पल आईफोन 18 प्रो मॉडल्स के लिए नए और मजेदार कलर ऑप्शन पर विचार कर रही है. अभी तक ऐप्पल ब्राउन, पर्पल और रेड कलर को टेस्ट कर चुकी है. इनमें से रेड को लगभग फाइनल कर लिया गया है. यह रेड अभी तक आईफोन पर दिखे रेड कलर से थोड़ा डार्क हो सकता है और इसे रेड वाइन की शेड मिल सकती है, जो देखने में कॉस्मिक ऑरेंज की तरह अलग ही नजर आएगा.

सैमसंग और ऐप्पल प्रोडक्ट्स में दिख रहा नया ट्रेंड

ऐप्पल की तरह सैमसंग भी अपने डिवाइसेस को कलरफुल बना रही है. इसी हफ्ते लॉन्च हो रही गैलेक्सी एस26 सीरीज की बात करें तो इसमें नॉर्मल व्हाइट से अधिक स्टनिंग व्हाइट कलर ऑप्शन मिलेगा. इसके साथ इसमें एक नया कोबाल्ट वॉयलेट ऑप्शन भी लॉन्च किया जाएगा. ऐप्पल अगले महीने अपना सबसे सस्ता लैपटॉप लॉन्च करेगी. इसे भी नए कलर ऑप्शन के साथ उतारा जाएगा. 

कब लॉन्च होंगे आईफोन 18 प्रो मॉडल्स?

ऐप्पल के आईफोन 18 प्रो मॉडल्स का इंतजार सितंबर में खत्म होगा. कंपनी इन मॉडल में 2 nm प्रोसेस पर बना नया प्रोसेसर, अंडर-डिस्प्ले फेसआईडी, वेरिएबल अपर्चर के साथ मेन कैमरा और प्रो मैक्स मॉडल में अपनी अब तक की सबसे बैटरी समेत कई बड़ी अपग्रेड दे सकती है. ऐसे भी कयास हैं कि अपकमिंग मॉडल में डायनामिक आईलैंड का साइज छोटा किया जाएगा.

Published at : 23 Feb 2026 06:45 AM (IST)
