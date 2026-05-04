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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Tips: पुराना AC खरीदने से पहले जरूर देख लें ये चीजें, नहीं तो पूरी गर्मी पछताना पड़ेगा

Tech Tips: पुराना AC खरीदने से पहले जरूर देख लें ये चीजें, नहीं तो पूरी गर्मी पछताना पड़ेगा

Second Hand AC Buying Tips: पुराना एसी खरीदना बजट फ्रेंडली और स्मार्ट तरीका है, लेकिन अगर कुछ चीजों पर ध्यान न दिया जाए तो यह पूरे एक्सपीरियंस को खराब कर सकती हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 04 May 2026 07:45 AM (IST)
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  • फिजिकल डैमेज, शोर और एनर्जी रेटिंग अवश्य देखें।

Second Hand AC Buying Tips: गर्मी में राहत पाने के लिए कई लोग पुराना AC भी खरीदते हैं. इससे उन्हें नई एसी के लिए ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता और गर्मी से राहत भी मिल जाती है. यह बजट फ्रेंडली होने के साथ-साथ स्मार्ट तरीका भी है, लेकिन पुराने एसी को खरीदने से पहले कई चीजों का ध्यान रखना जरूरी है. अगर आप पुराना एसी खरीदना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी न करें और कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान दें. इससे आपको एक सही एसी चुनने में मदद मिलेगी. वहीं अगर आप इस मामले में लापरवाही कर देंगे तो पूरी गर्मी पछताना पड़ सकता है.

पुराना एसी खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान?

मॉडल और यूज पर दें ध्यान- पुराना एसी खरीदने से पहले यह जरूर पता कर लें कि यह कितना पुराना है और इसे यूज कैसे किया गया है. अगर आपके पास ऑप्शन हैं तो 3-4 साल से पुराने मॉडल को न चुनें. इसके अलावा ऐसे मॉडल को चुनें, जिसे बाकियों से कम यूज किया गया है.

कूलिंग कर लें चेक- अगर आप ऑनलाइन किसी से पुराना एसी ले रहे हैं तो सामने वाले की बातों पर आंखें मूंदकर भरोसा न करें. पेमेंट देने से पहले एसी की कूलिंग परफॉर्मेंस जरूर देखें. कुछ देर तक एसी को ऑन रखें और उसकी कूलिंग और एयर फ्लो को नोट करें. अगर 10 मिनट के बाद भी कमरा ठंडा नहीं हो रहा है तो ऐसे मॉडल के लिए पैसा खर्च न करें. 

सर्विसिंग हिस्ट्री का करें पता- पुराने एसी की परफॉर्मेंस उसकी सर्विसिंग पर डिपेंड करते ही. अगर किसी एसी को अच्छे से मैंटेन किया गया है तो इसकी कूलिंग समेत सारी चीजें सही होंगी. इसलिए एसी खरीदने से पहले सर्विसिंग हिस्ट्री जरूरी जानें और यह भी पता कर लें कि किन पार्ट्स को बदला गया है.

फिजिकल डैमेज पर भी रखें नजर- एसी खरीदने से पहले इनडोर और आउटडोर यूनिट को अच्छे से चेक कर लें. इस तरीके से आप एसी के फिजिकल डैमेज के अलावा जंग, पाइपों पर जमे ऑयल और डेंट्स आदि का पता कर पाएंगे. ये भले ही बहुत छोटी-छोटी चीजें हों, लेकिन एसी यूज करने के पूरे एक्सपीरियंस को खराब कर सकती हैं. यह भी जरूर कर लें कि एसी चलते समय कितना शोर कर रहा है.

एनर्जी रेटिंग बचाएगी पैसे- नए के मुकाबले पुराने एसी ज्यादा बिजली पीते हैं. इसलिए एनर्जी रेटिंग जरूर देखें. अगर आपको थोड़े पैसे ज्यादा देकर 5 स्टार रेटिंग वाला एसी मिल रहा है तो इसे खरीदना फायदेमंद होगा. यह लॉन्ग रन में आपके पैसे बचा सकता है.

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Published at : 04 May 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
Air Conditioner AC Tips TECH NEWS
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