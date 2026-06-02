Apple iPhone 18 Pro Max में सबसे बड़ी अपग्रेड्स क्या मिलेंगी? ताजा लीक से सब पता चल गया

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 18 Pro Max में एडवांस्ड A20 चिप, 12GB रैम मिलेगी।

वेरिएबल अपर्चर कैमरा कम रोशनी में भी शानदार फोटो खींचेगा।

इसमें अब तक की सबसे बड़ी 5200mAh बैटरी मिल सकती है।

डायनामिक आईलैंड का साइज 35% तक छोटा किया जाएगा।

iPhone 18 Pro Max: ऐप्पल इन दिनों सितंबर में लॉन्च होने वाली अपनी नई लाइनअप की तैयारियों में जुटी हुई है. इस लाइनअप में आने वाले iPhone 18 Pro Max का सबको बेसब्री से इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि यह आईफोन हालिया समय की सबसे बड़ी अपग्रेड्स के साथ आएगा. इसमें अपडेटेट चिपसेट, वेरिएबल अपर्चर कैमरा और अब तक की सबसे बड़ी बैटरी समेत कई अपग्रेड्स मिलेंगे. आइए जानते हैं कि iPhone 18 Pro Max में क्या-क्या मिलने वाला है, जिसके लिए यूजर्स अभी से एक्साइटेड हैं.

नया चिपसेट और ज्यादा रैम

18 Pro Max में ऐप्पल की अब तक की सबसे एडवांस्ड A20 चिप मिलेगी. इसे वेफर-लेवल मल्टी चिप मॉड्यूल प्रोसेस से तैयार किया जाएगा. यह प्रोसेस रैम को उसी वेफर में इंटीग्रेट कर देती है, जिस पर CPU, GPU और न्यूरल इंजन लगा होता है. इसका फायदा यह होगा कि आईफोन की परफॉर्मेंस फास्ट होगी और पावर एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. ऐसे कयास हैं कि इस मॉडल में 12GB रैम मिल सकती है.

फोटोग्राफी के दीवानों के लिए मिलेंगे ये नए फीचर

कैमरा के मामले में आईफोन हमेशा आगे रहे हैं और इस बार ऐप्पल ने कैमरा को और धाकड़ बनाने की तैयारी कर ली है. iPhone 18 Pro Max के प्राइमरी कैमरा पर वेरिएबल अपर्चर मिल सकता है. इसकी मदद से यह कंट्रोल किया जा सकेगा कि फोटो लेते समय लेंस तक कितनी लाइट जा रही है. यह बेहतर ब्लर इफेक्ट और कम रोशनी में भी शानदार फोटो कैप्चर करने में मदद करेगा. ऐसे भी कयास हैं कि प्राइमरी कैमरा के लिए ऐप्पल इस बार बड़े लेंस को यूज कर सकती है. यह बताता है कि ऐप्पल फोटोग्राफी के लिए सिर्फ सॉफ्टवेयर पर ही नहीं, इस बार हार्डवेयर को भी ध्यान दे रही है.

iPhone 18 Pro Max में मिल सकती है ऐप्पल की सबसे बड़ी बैटरी

इस बात की पूरी संभावना है कि ऐप्पल 18 Pro Max में अपनी अब तक की सबसे बड़ी बैटरी देगी. रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ई-सिम वाले मॉडल में बैटरी कैपेसिटी 5200mAh तक रह सकती है. आज तक किसी भी फोन में इतनी बड़ी बैटरी नहीं मिली है. बैटरी का साइज बढ़ने के कारण 18 Pro Max की मोटाई में भी इजाफा हो सकता है. डिजाइन की अगर बात करें तो इसमें डायनामिक आईलैंड का साइज छोटा किया जाएगा. 17 Pro Max की तुलना में अपकमिंग मॉडल में डायनामिक आईलैंड का साइज 35 प्रतिशत तक छोटा किया जा सकता है.

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