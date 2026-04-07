हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीArtemis 2 mission: क्या स्पेस में काम कर सकता है iPhone 17 Pro Max, जानें नासा के Artemis II में कैसे पहुंचा यह फोन?

Artemis 2 mission: क्या स्पेस में काम कर सकता है iPhone 17 Pro Max, जानें नासा के Artemis II में कैसे पहुंचा यह फोन?

Artemis 2 mission: NASA के Artemis 2 मिशन में Apple iPhone का उपयोग इन दिनों काफी चर्चा में है, जिसने लोगों की जिज्ञासा और बढ़ा दी है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Gaurav Raj | Updated at : 07 Apr 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources

Artemis 2 Mission: NASA का Artemis 2 मिशन काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जो कि एक मून एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिसमें लगभग 50 साल बाद फिर से चांद को एक्सप्लोर किया जा रहा है. आपको बताते चलें कि NASA का पहला मून मिशन अपोलो 11 था, जो 1969 में किया गया था. इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था. लेकिन Artemis 2 मिशन का मुख्य लक्ष्य मून लैंडिंग नहीं, बल्कि अंतरिक्ष और चांद के आसपास के अनदेखे हिस्सों को समझना है, ताकि भविष्य के मिशनों में मदद मिल सके.

क्या है असल कहानी?

Artemis 2 मिशन शुरू हुए एक दिन भी नहीं हुआ था कि इसके कॉकपिट में सिल्वर iPhone के तैरने की तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगीं. यह NASA का ऐसा पहला मिशन है, जिसमें स्मार्टफोन्स को स्पेस में ले जाने की अनुमति दी गई है. वहां न इंटरनेट है और न ही कॉल या गेम खेलने की सुविधा, लेकिन फोटो और वीडियो जरूर लिए जा सकते हैं. इंसानों के साथ एक स्मार्टफोन का स्पेस में जाना अपने आप में एक दिलचस्प बात है.

एप्पल ने इस पर क्या कहा?

एप्पल ने बताया कि इस अप्रूवल प्रक्रिया में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी. कंपनी के अनुसार, यह पहला मौका है जब iPhone को NASA द्वारा ऑर्बिट में लंबे समय तक उपयोग के लिए पूरी तरह योग्य माना गया है.

यह भी पढ़ें - Thailand tattoo: सोशल मीडिया पर ट्रेंड क्यों करने लगे 'थाईलैंड टैटू', वायरल वीडियो देखकर आपका भी घूम जाएगा दिमाग

क्या है प्रक्रिया?

Mr. Niederwieser के अनुसार, इस प्रक्रिया के चार चरण होते हैं. पहला, हार्डवेयर को सेफ्टी पैनल के सामने पेश करना, दूसरा, उसके संभावित खतरों की पहचान करना, जैसे चलने वाले हिस्से या टूटने वाला ग्लास, तीसरा, इन खतरों से निपटने की योजना बनाना और चौथा, यह साबित करना कि यह योजना सही से काम कर सकती है. उन्होंने समझाया कि स्पेस में अगर कोई चीज टूटती है, तो वह जमीन पर गिरने के बजाय हवा में ही तैरते रहती है, जिससे खतरा बढ़ जाता है. इसलिए यह पूरी प्रक्रिया क्रू और स्पेसक्राफ्ट दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी होती है, क्योंकि माइक्रोग्रैविटी में चीजें धरती से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं.

रिलेटेड इंस्टैंसेज

भले ही NASA में यह पहली बार हो रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जैसे SpaceX, जो एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, अपने 2021 के Inspiration4 mission के दौरान, उसके कमांडर Jared Isaacman ने पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीरें लेने के लिए iPhone का उपयोग किया था.

यह भी पढ़ें - Video: चलती ट्रेन बनी ‘मूविंग बरात’! शादी के लिए बुक किया पूरा कोच, डांस-गाने से गूंजा रेलवे का डिब्बा

Published at : 07 Apr 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
NASA Space Travel Artemis 2 Mission IPhone In Space
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Artemis 2 mission: क्या स्पेस में काम कर सकता है iPhone 17 Pro Max, जानें नासा के Artemis II में कैसे पहुंचा यह फोन?
क्या स्पेस में काम कर सकता है iPhone 17 Pro Max, जानें नासा के Artemis II में कैसे पहुंचा यह फोन?
टेक्नोलॉजी
ये है सबसे सस्ता आईफोन, फीचर्स के मामले में महंगे मॉडल्स के भी छुड़ा देता है पसीने
ये है सबसे सस्ता आईफोन, फीचर्स के मामले में महंगे मॉडल्स के भी छुड़ा देता है पसीने
टेक्नोलॉजी
WhatsApp का कमाल! अब बिना शोर के होगी कॉल पर बात, इन यूजर्स को पहले मिलेगा ये फीचर
WhatsApp का कमाल! अब बिना शोर के होगी कॉल पर बात, इन यूजर्स को पहले मिलेगा ये फीचर
टेक्नोलॉजी
ब्लूटूथ कनेक्शन हो रहा है बार-बार डिस्कनेक्ट? आपके घर की ये चीजें हो सकती हैं जिम्मेदार
ब्लूटूथ कनेक्शन हो रहा है बार-बार डिस्कनेक्ट? आपके घर की ये चीजें हो सकती हैं जिम्मेदार
Advertisement

वीडियोज

Iran Vs US-Israel War: ईरान की 'Missile City'! क्यों भेदने में US का Advance Satellite भी फेल ?
Iran Vs US-Israel War: ईरान की सेना IRGC अपने ही देश के खिलाफ बगावत करेगी? Reza Pahlavi का दांव!
Trump Final Ultimatum to Iran: ट्रंप का 'धमकी मीटर'..Iran को बार-बार चेता रहे! | Iran Israel War
Iran US-Israel War: Shadow War तो बस झांकी थी,अब 'Epic Fury' ! क्या दहल जाएगा मिडिल ईस्ट?
Iran US-Israel War: ईरान की नाक के नीचे से पायलट को निकाल ले गया इजरायल! | Pilot Rescue
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: ईरान समेत सऊदी अरब और ओमान की किस्मत चमकी! तेल संकट के बीच अरबों डॉलर की कमाई, भारत का फायदा या नुकसान?
ईरान समेत सऊदी अरब और ओमान की किस्मत चमकी! तेल संकट के बीच अरबों डॉलर की कमाई, भारत का...
छत्तीसगढ़
भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट के बाद भीषण आग, कई मजदूरों के झुलसने की खबर
भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट के बाद भीषण आग, कई मजदूरों के झुलसने की खबर
इंडिया
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
अब इस राज्य की बदल गई राजधानी, भारत सरकार ने जारी कर दिया नोटिफिकेशन
आईपीएल 2026
IPL 2026 Point Table में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
IPL 2026 Point Table में बड़ा बदलाव, पहले स्थान पर पंजाब किंग्स, जानिए अन्य का हाल
ऐस्ट्रो
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान आप भी रह जाएंगे हैरान!
Raveena Tandon: रवीना टंडन के गले में दिखा माता रानी का 'दिव्य हार' ज्योतिष संकेत जान आप भी रह जाएंगे हैरान!
विश्व
जंग के बीच 3 दिन अमेरिका में होंगे भारत के विदेश सचिव, जानें क्या है इंडिया का इस दौरे के पीछे का प्लान?
जंग के बीच 3 दिन अमेरिका में होंगे भारत के विदेश सचिव, जानें क्या है इंडिया का इस दौरे के पीछे का प्लान?
हेल्थ
Small Cell Lung Cancer: लंग कैंसर के मरीजों के लिए नई उम्मीद, AI टूल पहले ही भांप लेगा इलाज का असर
लंग कैंसर के मरीजों के लिए नई उम्मीद, AI टूल पहले ही भांप लेगा इलाज का असर
टेक्नोलॉजी
गेमर्स के लिए खुशखबरी! BGMI पर WhatsApp से हो सकेगा यह काम
गेमर्स के लिए खुशखबरी! BGMI पर WhatsApp से हो सकेगा यह काम
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
Ranbir Kapoor की रामायण दो भागों में होगी रिलीज, तो क्या ये बनेगी भारत की सबसे बड़ी महाकाव्य फिल्म?
ENT LIVE
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
Abhishek Bachchan का Sorry फंडा: Aishwarya Rai Bachchan संग झगड़ा खत्म, नींद पक्की
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
Ramayana पर नया विवाद: Sunil Lahri ने Ranbir Kapoor पर जताई नाराजगी, उठे सवाल
ENT LIVE
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
Abhishek Bachchan ने बताया: शादी में Aishwarya Rai Bachchan के साथ उनका EGO और पीछे की Truth
ENT LIVE
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Maa Ka Sum Review: Mona Singh की वेब Series फीकी, दर्शकों को नहीं बांध पाई
Embed widget