Artemis 2 Mission: NASA का Artemis 2 मिशन काफी सुर्खियां बटोर रहा है, जो कि एक मून एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिसमें लगभग 50 साल बाद फिर से चांद को एक्सप्लोर किया जा रहा है. आपको बताते चलें कि NASA का पहला मून मिशन अपोलो 11 था, जो 1969 में किया गया था. इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रच दिया था. लेकिन Artemis 2 मिशन का मुख्य लक्ष्य मून लैंडिंग नहीं, बल्कि अंतरिक्ष और चांद के आसपास के अनदेखे हिस्सों को समझना है, ताकि भविष्य के मिशनों में मदद मिल सके.

क्या है असल कहानी?

Artemis 2 मिशन शुरू हुए एक दिन भी नहीं हुआ था कि इसके कॉकपिट में सिल्वर iPhone के तैरने की तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगीं. यह NASA का ऐसा पहला मिशन है, जिसमें स्मार्टफोन्स को स्पेस में ले जाने की अनुमति दी गई है. वहां न इंटरनेट है और न ही कॉल या गेम खेलने की सुविधा, लेकिन फोटो और वीडियो जरूर लिए जा सकते हैं. इंसानों के साथ एक स्मार्टफोन का स्पेस में जाना अपने आप में एक दिलचस्प बात है.

एप्पल ने इस पर क्या कहा?

एप्पल ने बताया कि इस अप्रूवल प्रक्रिया में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी. कंपनी के अनुसार, यह पहला मौका है जब iPhone को NASA द्वारा ऑर्बिट में लंबे समय तक उपयोग के लिए पूरी तरह योग्य माना गया है.

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क्या है प्रक्रिया?

Mr. Niederwieser के अनुसार, इस प्रक्रिया के चार चरण होते हैं. पहला, हार्डवेयर को सेफ्टी पैनल के सामने पेश करना, दूसरा, उसके संभावित खतरों की पहचान करना, जैसे चलने वाले हिस्से या टूटने वाला ग्लास, तीसरा, इन खतरों से निपटने की योजना बनाना और चौथा, यह साबित करना कि यह योजना सही से काम कर सकती है. उन्होंने समझाया कि स्पेस में अगर कोई चीज टूटती है, तो वह जमीन पर गिरने के बजाय हवा में ही तैरते रहती है, जिससे खतरा बढ़ जाता है. इसलिए यह पूरी प्रक्रिया क्रू और स्पेसक्राफ्ट दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी होती है, क्योंकि माइक्रोग्रैविटी में चीजें धरती से बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं.

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भले ही NASA में यह पहली बार हो रहा है, लेकिन ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जैसे SpaceX, जो एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, अपने 2021 के Inspiration4 mission के दौरान, उसके कमांडर Jared Isaacman ने पृथ्वी की खूबसूरत तस्वीरें लेने के लिए iPhone का उपयोग किया था.

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