ब्लूटूथ कनेक्शन हो रहा है बार-बार डिस्कनेक्ट? आपके घर की ये चीजें हो सकती हैं जिम्मेदार

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Bluetooth Connection: पिछले कुछ सालों से स्मार्टफोन के साथ-साथ ब्लूटूथ भी हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रही है. फाइल शेयरिंग से लेकर डिवाइस कनेक्ट करने तक कई काम यह आसानी से हैंडल कर लेता है. इसके कारण तारों के झंझट से भी पीछा छूट गया है. हालांकि, कई बार घर में ब्लूटूथ यूज करते समय कनेक्शन बार-बार ड्रॉप हो जाता है. कई बार कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है तो कई बार सिग्नल स्ट्रेंग्थ कम हो जाती है. इसके पीछे ब्लूटूथ में कोई खराबी न होकर आपके घर में रखा सामान जिम्मेदार हो सकता है. आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो Bluetooth Connection में इंटरफेयर कर सकती हैं.

Bluetooth Connection में इंटरफेयर कर सकती हैं ये चीजें

Wi-Fi Routers- ब्लूटूथ कनेक्शन में गड़बड़ का सबसे बड़ा कारण आपके घर में लगा वाईफाई राउटर हो सकता है. कई पुराने राउटर 2.4 GHz रेंज में ऑपरेट करते हैं, जो ब्लूटूथ की फ्रीक्वैंसी को ओवरलैप कर लेते हैं. जब किसी राउटर से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट होते हैं तो ब्लूटूथ कनेक्शन के डिस्कनेक्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं.

Microwave Oven- आपके किचन में रखा oven भी ब्लूटूथ कनेक्शन में बाधा बन सकता है. गौर करने पर आपने पाया होगा कि जब आप माइक्रोवेव के पास ब्लूटूथ डिवाइस रखते हैं तो कनेक्टिविटी में इश्यू आता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रोवेव भी 2.4 GHz रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ते हैं. हालांकि, माइक्रोवेव में रेडिएशन बाहर न आने के लिए इंतजाम किया होता है, लेकिन फिर भी कुछ वेव्ज बाहर आ जाती हैं, जिससे ब्लूटूथ के साथ-साथ वाईफाई कनेक्शन पर भी असर पड़ता है. छोटे किचन में रखे माइक्रोवेव के साथ यह दिक्कत ज्यादा आती है.

Smart Home Devices- अगर आप अपने घर में वॉइस असिस्टेंट, सिक्योरिटी कैमरा, स्मार्ट लाइट और स्मार्ट प्लग जैसे डिवाइस यूज करते हैं तो भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर असर पड़ना तय है. दरअसल, ये सभी डिवाइस भी ब्लूटूथ की 2.4 GHz रेंज पर ऑपरेट करते हैं. ऐसे में कई बार स्मार्ट डिवाइस के चलते सिग्नल क्लैश करने लगते हैं, जिससे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर असर पड़ता है.

एक्वेरियम या वाटर टैंक- कम ही लोग इस बात को जानते हैं कि ब्लूटूथ सिग्नल पानी में से नहीं गुजर सकते. इस कारण अगर आपके घर में ब्लूटूथ डिवाइस के पास बड़ा एक्वेरियम या वाटर टैंक है तो आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी में कुछ न कुछ दिक्कत रहेगी. कई बार हवा में नमी बढ़ने के कारण भी ब्लूटूथ कनेक्शन की स्ट्रेंग्थ कमजोर हो जाती है. ऐसा पानी के कारण होता है.

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