ये है सबसे सस्ता आईफोन, फीचर्स के मामले में महंगे मॉडल्स के भी छुड़ा देता है पसीने

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iPhone 17e: अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन बजट की भी टेंशन है तो चिंता की कोई बात नहीं है. ऐप्पल ने पिछले महीने एक किफायती आईफोन लॉन्च किया था. यह कीमत के मामले में सबसे सस्ता आईफोन है, लेकिन फीचर्स की बात करें तो यह लेटेस्ट मॉडल को भी टक्कर देता है. इस आईफोन के जरिए ऐप्पल ने अपने ग्राहकों को कम कीमत में शानदार फीचर्स देने की कोशिश की है. पिछले महीने लॉन्च हुआ iPhone 17e फिलहाल ऐप्पल का सबसे सस्ता आईफोन है. आइए जानते हैं कि इसके लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इसमें क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं.

iPhone 17e के स्पेसिफिकेशंस पर डालें नजर

ऐप्पल के इस किफायती आईफोन में 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले लगा है, जो 1200 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस के साथ आता है. यानी यह डिस्प्ले आईफोन 16 को टक्कर देने वाला है. स्क्रैचेज से बचाने और ग्लेयर को कम करने के लिए इस पर Ceramic Shield 2 लगी हुई है. प्रोसेसर की बात करें तो ऐप्पल ने इसमें आईफोन 17 वाला A19 चिपसेट दिया है, जो एडवांस्ड 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है. यह पुराने मॉडल की तुलना में फास्टर परफॉर्मेंस देता है. ऑन-डिवाइस एआई प्रोसेसिंग के लिए इसमें 16-कोर का न्यूरल इंजन दिया गया है.

iPhone 17e: कैमरा और बैटरी भी धाकड़

किफायती कीमत के कारण ग्राहकों को इसमें कैमरा सेटअप के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है. यह फोन रियर में 48MP के सिंगल कैमरा के साथ अवेलेबल है. यह कैमरा सेटअप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ आता है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इसमें 4,005 की बैटरी लगी है, जिसके बारे में ऐप्पल का दावा है कि यह 26 घंटे का वीडियो प्लेबैक देती है. नए चिपसेट और C1X मॉडम के कारण बैटरी एफिशिएंसी बेहतर हुई है. यह फोन फास्ट चार्जिंग, MagSafe और Qi2 वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

सैटेलाइट कनेक्टिविटी

iPhone 17e सैटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर्स से भी लैस है. यानी यूजर बिना मोबाइल नेटवर्क के भी सैटेलाइट के जरिए मैसेज, Emergency SOS, रोडसाइड असिस्टेंट और लोकेशन शेयरिंग जैसे फीचर को एक्सेस कर पाएगा. इसमें क्रैश डिटेक्शन का फीचर भी जोड़ा गया है.

iPhone 17e की कितनी है कीमत?

भारत में इस आईफोन को 64,900 रुपये में लॉन्च किया गया है. इसमें 256GB स्टैंडर्ड स्टोरेज मिलती है. इसके मुकाबले iPhone 17 की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये है, जबकि दोनों में ही सेम प्रोसेसर का यूज किया गया है. अगर आप कैमरा के मामले में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं तो iPhone 17e आपके लिए एक अच्छी च्वॉइस हो सकती है.

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