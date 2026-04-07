ईरान समेत सऊदी अरब और ओमान की किस्मत चमकी! तेल संकट के बीच अरबों डॉलर की कमाई, भारत का...

मार्च 2026 में होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनियाभर में तेल की किल्लत हो गई, लेकिन मिडिल ईस्ट के 3 देशों ने इस कॉन्फ्लिक्ट से मोटी कमाई की. मिडिल ईस्ट में सिर्फ इन तीन देशों की किस्मत चमकी, जबकि बाकि इस्लामिक कंट्रीज को नुकसान ही उठाना पड़ा. ईरान तो जंग में होने के बावजूद जेब भरता जा रहा है. आखिर ये सब हो कैसे रहा है और तेल के खेल का गणित क्या है? आइए समझते हैं एक्सप्लेनर में...

सवाल 1: होर्मुज स्ट्रेट की बंदी की पूरी कहानी क्या है और इससे किसे फायदा हुआ?

जवाब: 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के ईरान पर हमले के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है. यह स्ट्रेट दुनिया के करीब 20% तेल और लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) का रास्ता है. ईरान ने बाद में कहा कि जो जहाज अमेरिका या इजरायल से जुड़े नहीं हैं, उन्हें गुजरने की इजाजत है. कुछ टैंकर निकल भी सके, लेकिन बाजार में भारी उथल-पुथल मच गई. मार्च में ब्रेंट क्रूड यानी कच्चे तेल की की कीमतों में 60% का रिकॉर्ड उछाल आया.

हालांकि, होर्मुज बंद होने से मिडिल ईस्ट के देशों को जमकर फायदा हुआ. रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भूगोल ने इन देशों की किस्मत तय की. ईरान, ओमान और सऊदी अरब को खूब फायदा हुआ क्योंकि उनके पास वैकल्पिक रास्ते हैं. वहीं इराक, कुवैत और कतर के तेल होर्मुज में फंस गए क्योंकि उनके पास कोई बायपास नहीं है. UAE ने भी पाइपलाइन से कुछ बचाव किया, लेकिन उसकी इनकम थोड़ी घटी. कुल मिलाकर, ज्यादातर देशों के क्रूड एक्सपोर्ट मार्च 2026 में 2025 के मुकाबले काफी कम हो गए.

सवाल 2: ईरान, ओमान और सऊदी अरब ने कैसे मुनाफा कमाया?

जवाब: अमेरिका के हमले ने ईरान को नुकसान के साथ फायदा भी पहुंचाया है. फिर वो ग्लोबल इमेज में हो या पैसों की कमाई में.

ईरान: अनुमानित तेल निर्यात आय मार्च में 37% बढ़कर 5.7 बिलियन डॉलर हो गई, जो 2025 में 4.2 बिलियन डॉलर थी. एक्सपोर्ट वॉल्यूम लगभग 57.4 मिलियन बैरल रहा, जो 2025 के 58.5 मिलियन से बराबर ही है. यान तेल की कीमतों की भारी बढ़ोतरी ने पूरा खेल पलट दिया.

अनुमानित तेल निर्यात आय मार्च में 37% बढ़कर 5.7 बिलियन डॉलर हो गई, जो 2025 में 4.2 बिलियन डॉलर थी. एक्सपोर्ट वॉल्यूम लगभग 57.4 मिलियन बैरल रहा, जो 2025 के 58.5 मिलियन से बराबर ही है. यान तेल की कीमतों की भारी बढ़ोतरी ने पूरा खेल पलट दिया. ओमान: तेल से इनकम 26% बढ़कर 2.9 बिलियन डॉलर हो गई, जो 2025 में 2.3 बिलियन डॉलर थी. एक्सपोर्ट 29.1 मिलियन बैरल हो गया, जो पिछले साल 32 मिलियन बैरल था.

तेल से इनकम 26% बढ़कर 2.9 बिलियन डॉलर हो गई, जो 2025 में 2.3 बिलियन डॉलर थी. एक्सपोर्ट 29.1 मिलियन बैरल हो गया, जो पिछले साल 32 मिलियन बैरल था. सऊदी अरब: आय 4.3% बढ़कर 13.5 बिलियन डॉलर हो गई, जो 2025 में 13 बिलियन डॉलर थी. एक्सपोर्ट 136 मिलियन बैरल हुआ, जो पिछले साल 181.8 मिलियन बैरल था.

कुल मिलाकर ये तीनों देश होर्मुज संकट में भी भूगोल की वजह से बच गए. ईरान तो होर्मुज पर कंट्रोल रखता है, बाकी दो के पास बायपास रूट हैं.

ईरान अकेला देश है, जो होर्मुज पर कंट्रोल रखता है

सवाल 3: इराक को सबसे ज्यादा नुकसान क्यों हुआ?

जवाब: इराक की तेल निर्यात आय करीब 76% गिरकर सिर्फ 1.7 बिलियन डॉलर रह गई, जो 2025 में 7.3 बिलियन डॉलर थी. एक्सपोर्ट भयानक रूप से घटकर 17.4 मिलियन बैरल रह गया, जो पिछले साल 101.7 मिलियन बैरल था. इस नुकसान की सबसे बड़ी वजह रूट ब्लॉकेज है क्योंकि इराक के पास होर्मुज से बचने का कोई रास्ता नहीं है. उसकी स्टेट मार्केटिंग कंपनी SOMO ने 2 अप्रैल 2026 को बताया कि अप्रैल में रेवेन्यू करीब 2 बिलियन डॉलर के आसपास रहेगा. एक इराकी क्रूड से भरा टैंकर बाद में निकला क्योंकि ईरान ने कहा था कि इराक को छूट मिलेगी, लेकिन कुल नुकसान बहुत बड़ा रहा.

सवाल 4: कुवैत, कतर और UAE को कितना नुकसान हुआ?

जवाब: इन देशों के नुकसान की दास्तां ही अनोखी है क्योंकि आसमान और जमीन से ईरान मिसाइलें दाग रहा है, तो इनकम में भी मार पड़ रही है.

कुवैत: तेल से इनकम करीब 73% गिरकर 0.9 बिलियन डॉलर रह गई, जो 2025 में 3.3 बिलियन डॉलर थी. एक्सपोर्ट 8.7 मिलियन बैरल तक गिर गया, जो पिछले साल 45.5 मिलियन बैरल था.

तेल से इनकम करीब 73% गिरकर 0.9 बिलियन डॉलर रह गई, जो 2025 में 3.3 बिलियन डॉलर थी. एक्सपोर्ट 8.7 मिलियन बैरल तक गिर गया, जो पिछले साल 45.5 मिलियन बैरल था. कतर: आय 1.2 बिलियन डॉलर घटी. एक्सपोर्ट 5.6 मिलियन बैरल हो गया, जो 2025 में 23.8 मिलियन बैरल था.

आय 1.2 बिलियन डॉलर घटी. एक्सपोर्ट 5.6 मिलियन बैरल हो गया, जो 2025 में 23.8 मिलियन बैरल था. UAE: आय 2.6% घट गई. इस बार 6.6 बिलियन डॉलर रही, जो 2025 में 6.8 बिलियन डॉलर थी. एक्सपोर्ट 66 मिलियन बैरल हो गया, जो 2025 में 94.5 मिलियन बैरल था. UAE को हबशान-फुजैरा पाइपलाइन (1.5-1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन) ने कुछ हद तक बचाया, जो होर्मुज को बायपास करती है. फिर भी कीमत बढ़ने के बावजूद वॉल्यूम कम होने से नुकसान हुआ.

सवाल 5: तो फिर सऊदी अरब को सबसे ज्यादा फायदा कैसे मिला और भारत का हाल क्या?

जवाब: सऊदी अरब ने 1980 के दशक में ईरान-इराक युद्ध के समय 1,200 किलोमीटर लंबी ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन बनाई थी, जो होर्मुज को बायपास कर रेड सी के यंबू पोर्ट तक तेल पहुंचाती है. यह 7 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्षमता पर चल रही है. सऊदी ने मार्च 2026 में 4.39 मिलियन बैरल प्रतिदिन क्रूड एक्सपोर्ट किया, जो 26% कम था, लेकिन ऊंची कीमतों ने कुल वैल्यू में 558 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी कर दी.

इसके अलावा, स्टेट ऑयल कंपनी अरामको से ज्यादा रॉयल्टी और टैक्स मिला, जो सरकार की आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित हुआ. सऊदी ने फरवरी में ही एक्सपोर्ट बढ़ाकर अप्रैल 2023 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया था.

वहीं, भारत रोजाना करीब 5.6 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल प्रोसेस करता है. पहले 40% आयात होर्मुज स्ट्रेट से होकर आता था. मार्च 2026 में स्ट्रेट बंद होने के बाद कुल क्रूड आयात 15-23% कम हो गया. गल्फ से आने वाले तेल में 60% तक की गिरावट आई, लेकिन अच्छी खबर ये है कि भारत ने पहले से ही डाइवर्सिफिकेशन शुरू कर दिया था. अब 70% क्रूड होर्मुज से बाहर के रूट से आ रहा है, जो पहले 55% था. रूस से आयात 90% बढ़ गया. कुल मिलाकर भारत 41 से ज्यादा देशों से तेल खरीद रहा है.

सवाल 6: तो क्या आने वाले दिनों में तेल का खेल बदल जाएगा?

जवाब: एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मंगलवार तक डील करने की चेतावनी दी है, वरना 'नर्क' बनाने की धमकी पर अमल करने को कहा है. इसके बावजूद ईरान ने अभी तक होर्मुज खोलने से इनकार किया है. इस कॉन्फ्लिक्ट से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी भारी असर पड़ रहा है. ऊंची तेल कीमतें मुद्रास्फीति बढ़ा रही हैं, लेकिन गल्फ देशों के लिए भविष्य पूरी तरह उनके भूगोल और पाइपलाइनों पर निर्भर करेगा.