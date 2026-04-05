चलती ट्रेन बनी ‘मूविंग बरात’! शादी के लिए बुक किया पूरा कोच, डांस-गाने से गूंजा रेलवे का डिब्बा

भारतीय शादियों की रौनक और रंगत दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अब इस परंपरा ने एक नया और अनोखा रूप ले लिया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों का ध्यान खींच लिया है, जिसमें एक पूरा रेलवे कोच शादी की खुशी में झूमता नजर आ रहा है. गाने, डांस, हंसी-मजाक और पारिवारिक प्यार से भरा ये नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता. खास बात ये है कि यह कोई शादी हॉल या बारात का जुलूस नहीं, बल्कि एक चलती ट्रेन है जो ‘मूविंग बारात’ में बदल चुकी है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग हैरान हैं.

शादी के लिए बुक कर लिया ट्रेन का पूरा डिब्बा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक भारतीय परिवार ने शादी के लिए पूरा का पूरा रेलवे कोच बुक कर लिया. जैसे ही यात्रा शुरू होती है, कोच का माहौल पूरी तरह बदल जाता है. शुरुआत में एक शख्स कोच के नेम प्लेट पर फूलों की माला बांधता है और एक पोस्टर लगाया जाता है, जिसमें मेहमानों का स्वागत किया गया है. इसके बाद तो पूरा कोच शादी के जश्न में डूब जाता है.

ट्रेन कोच को ही परिवार ने बनाया शादी हॉल!

वीडियो में बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी मस्ती में झूमते नजर आते हैं. कोई डांस कर रहा है, तो कोई गाने पर तालियां बजा रहा है. सबसे खास पल तब आता है जब होने वाली दुल्हन केक काटती नजर आती है और पूरा परिवार खुशी से उसे चीयर करता है. कोच के अंदर कंबल और बॉक्स भी रखे दिखते हैं, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये मायरा या भात की रस्म के लिए लाए गए होंगे.

टीटी का रिएक्शन भी हो गया वायरल

इस बीच एक दिलचस्प दृश्य तब देखने को मिलता है जब टिकट कलेक्टर भीड़ के बीच से अपना काम करने की कोशिश करता नजर आता है. हालांकि माहौल इतना खुशनुमा होता है कि वह भी मुस्कुराते हुए इस जश्न का हिस्सा बन जाता है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा जिसे लेकर यूजर्स मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

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यूजर्स ने दी अलग अलग प्रतिक्रियाएं

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. कई यूजर्स ने इस अनोखे अंदाज की जमकर तारीफ की. एक यूजर ने लिखा कि पूरे परिवार के साथ ट्रेन में शादी के लिए यात्रा करना बेहद मजेदार अनुभव होगा. वहीं एक अन्य यूजर ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि पहले भी लोग शादी के लिए पूरे कोच बुक करते थे और यह परंपरा परिवार को जोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है. कुछ लोगों ने सार्वजनिक जगहों पर शोर मचाने को लेकर नाराजगी भी जताई है.

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