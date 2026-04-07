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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगेमर्स के लिए खुशखबरी! BGMI पर WhatsApp से हो सकेगा यह काम

गेमर्स के लिए खुशखबरी! BGMI पर WhatsApp से हो सकेगा यह काम

BGMI WhatsApp Login: BGMI गेमर्स के लिए एक बड़ी खबर है. अब उन्हें लॉग-इन करने के लिए पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. BGMI में WhatsApp के जरिए लॉग-इन का ऑप्शन आ गया है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 07 Apr 2026 11:39 AM (IST)
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BGMI WhatsApp Login: गेमर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. अगर आप बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया (BGMI) गेमर हैं तो अब लॉग-इन करने का एक नया ऑप्शन आ गया है. अब गेमर्स WhatsApp के जरिए भी BGMI में लॉग-इन कर पाएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फीचर लाइव हो चुका है और गेमर्स को फेसबुक जैसे मौजूदा ऑप्शंस के साथ-साथ गेम को एक्सेस करने का एक और तरीका देता है. BGMI के ऑफिशियल सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए इसका ऐलान किया गया है. एंड्रॉयड के साथ-साथ आईफोन पर इस गेम को खेलने वाले गेमर्स नए फीचर्स का फायदा उठा पाएंगे. आइए BGMI WhatsApp Login के बारे में डिटेल्स जानते हैं.

BGMI WhatsApp Login कैसे काम करेगा?

BGMI में WhatsApp Login की प्रोसेस एकदम सिंपल और चैट-बेस्ड बनाई गई है. यानी अब आपको लॉग-इन करते समय क्रेडेंशियल्स डालने की जरूरत नहीं है. इसकी जगह ऑथेंटिकेशन के लिए गेमर्स को व्हाट्ऐप कन्वर्सेशन पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. यह तरीका उन गेमर्स के लिए काम का हो सकता है, जो मोबाइल के जरिए ऑथेंटिकेट करना या सोशल मीडिया लॉग-इन का कोई ऑल्टनेटिव चाहते हैं. यह फीचर लॉग-इन के साथ-साथ रिकवरी को भी आसान बनाता है. इसके लिए यूजर्स का व्हाट्सऐप अकाउंट उसके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए.

BGMI WhatsApp Login को कैसे यूज करें?

इस नए फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले BGMI ओपन करें और लॉग-इन स्क्रीन पर जाएं. यहां आपको Login with WhatsApp का ऑप्शन नजर आएगा. इस पर टैप करते ही आपको व्हाट्सऐप चैट विंडोज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. यहां पर प्री-फील्ड मैसेज दिखेगा. इस मैसेज को सेंड कर दें. ऐसा करते ही लॉग-इन प्रोसेस शुरू हो जाएगी. चैट में आपको एक लॉग-इन लिंक मिलेगा. इस पर टैप करने से आप वापस BGMI में आ जाएंगे और अपना अकाउंट एक्सेस कर पाएंगे. यह पूरी प्रोसेस व्हाट्सऐप पर कंप्लीट हो जाएगी और आपको इसमें पासवर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

BGMI में आई हैं ये अपडेट्स

बता दें कि BGMI लगातार अपडेट्स लाते हुए अपने फीचर्स को बढ़ा रही है. हाल में कंपनी 4.3 अपडेट लेकर आई थी, जिसमें नए गेमप्ले एलिमेंट्स जैसे थीम्ड मोड और मैप एन्हैंसमेंट को रोलआउट किया गया था. अब व्हाट्सऐप के जरिए लॉग-इन का ऑप्शन देना भी एक्ससेबिलिटी और यूजर एक्सपीरियंस को आसान बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है. बता दें कि यह गेम युवाओं के बीच काफी पॉपुलर है.

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Published at : 07 Apr 2026 11:39 AM (IST)
Tags :
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