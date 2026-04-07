अमेरिका ईरान जंग और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी आज अमेरिका दौरे पर रवाना होंगे. दुनिया में जारी उथल-पुथल के बीच भारतीय अधिकारी का अमेरिकी दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है. जानकारी के मुताबिक वॉशिंगटन डीसी में विक्रम मिसरी Foreign office consultations (विदेश कार्यालय परामर्श) की मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं.

अमेरिका दौरा क्यों है खास

जानकारी के मुताबिक विदेश सचिव 8 से 10 अप्रैल 2026 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी का दौरा करेंगे. यह दौरा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में हुए बदलावों को लेकर समीक्षा करने और प्रमुख क्षेत्रों में चल रहे सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा. अमेरिकी दौरे के दौरान विदेश सचिव अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापार, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अलावा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे.



एस जयशंकर के अमेरिकी दौरे में क्या हुआ

इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय दौरे पर 2-4 फरवरी तक अमेरिका में थे. इस दौरान उन्होंने अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रुबियो समेत तमाम अधिकारियों से मुलाकात की थी और इस दौरे को प्रोडक्टिव बताया था. उस दौरान उन्हें बताया था कि ऐतिहासिक भारत-अमेरिका व्यापार समझौता डिटेलिंग के आखिरी स्टेज में है जो बहुत जल्द पूरी होगा. तब उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में रणनीतिक मुद्दों, रक्षा और ऊर्जा पर बातचीत की उम्मीद है.

विक्रम मिसरी इससे पहले 27-29 मई को वॉशिंगटन डीसी के दौरे पर गए थे. वहां उन्होंने अमेरिकी सरकार के बड़े अफसरों से मीटिंग की थी. उस दौरान एजेंडे में शामिल था भारत और अमेरिका के रिश्तों को 21वीं सदी में और भी मजबूत बनाना. इस दौरान COMPACT यानि सेना, बिजनेस और टेक्नोलॉजी में दोनों देशों के परस्पर सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई थी. इस दौरान विदेश सचिव ने अमेरिका के उप वित्त सचिव माइकल फॉकलेंडर से भी मुलाकात की थी.

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