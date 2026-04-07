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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीWhatsApp का कमाल! अब बिना शोर के होगी कॉल पर बात, इन यूजर्स को पहले मिलेगा ये फीचर

WhatsApp का कमाल! अब बिना शोर के होगी कॉल पर बात, इन यूजर्स को पहले मिलेगा ये फीचर

Whatsapp Noise Cancellation: यह नया फीचर कॉल के दौरान आसपास के अनचाहे शोर जैसे ट्रैफिक, हवा या भीड़ की आवाज को फिल्टर कर देता है. खास बात यह है कि यह पूरा प्रोसेस रियल-टाइम में होता है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 07 Apr 2026 12:43 PM (IST)
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Whatsapp Noise Cancellation: WhatsApp अपने यूजर्स के लिए एक नया और उपयोगी फीचर लेकर आ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप में अब नॉइज कैंसिलेशन (Noise Cancellation) फीचर जोड़ा जा रहा है जिससे वॉयस और वीडियो कॉल के दौरान बैकग्राउंड का शोर कम किया जा सकेगा. फिलहाल यह सुविधा Android बीटा यूजर्स के लिए जारी की जा रही है.

क्या है नॉइज कैंसिलेशन फीचर

यह नया फीचर कॉल के दौरान आसपास के अनचाहे शोर जैसे ट्रैफिक, हवा या भीड़ की आवाज को फिल्टर कर देता है. खास बात यह है कि यह पूरा प्रोसेस रियल-टाइम में होता है और सामने वाले व्यक्ति तक आपकी आवाज साफ और स्पष्ट पहुंचती है. इससे कॉल क्वालिटी में काफी सुधार देखने को मिल सकता है.

किन यूजर्स को मिल रहा है यह फीचर

रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर फिलहाल चुनिंदा Android बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया गया है. खासतौर पर जिनके पास WhatsApp का बीटा वर्जन 2.26.14.1 है उन्हें यह सुविधा मिल सकती है. आने वाले समय में इसे धीरे-धीरे सभी यूजर्स तक पहुंचाया जा सकता है.

कैसे काम करता है यह फीचर

कॉल के दौरान यह फीचर अपने आप एक्टिव हो जाता है यानी यूजर को इसे अलग से ऑन करने की जरूरत नहीं होती. कॉलिंग स्क्रीन पर इसका विकल्प दिया गया है जहां से चाहें तो इसे बंद भी किया जा सकता है.

हालांकि, बेहतर अनुभव के लिए जरूरी है कि कॉल में शामिल दोनों लोग इस फीचर का इस्तेमाल करें. अगर केवल एक यूजर इसे ऑन करता है तो उसकी आवाज तो साफ जाएगी लेकिन सामने से आने वाली आवाज में ज्यादा सुधार नहीं होगा.

किन लोगों के लिए है सबसे ज्यादा फायदेमंद

यह फीचर उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है जो अक्सर यात्रा करते हैं या शोर-शराबे वाले माहौल में कॉल करते हैं. अब सड़क, बाजार या भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी साफ बातचीत करना आसान हो जाएगा.

WhatsApp में आ रहे हैं और भी नए बदलाव

ये प्लेटफॉर्म लगातार नए फीचर्स पर काम कर रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऐप में बड़े फाइल्स को आसानी से ढूंढकर डिलीट करने का विकल्प दिया गया है. इसके अलावा iOS डिवाइस पर एक ही ऐप में दो अकाउंट इस्तेमाल करने की सुविधा भी जोड़ी जा रही है. इसके साथ ही Apple CarPlay के लिए एक अलग ऐप पर भी काम चल रहा है जो फिलहाल टेस्टिंग स्टेज में बताया जा रहा है.

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Published at : 07 Apr 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
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