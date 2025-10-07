iPhone 17 Camera: Apple ने पिछले महीने अपनी iPhone 17 सीरीज़ लॉन्च की थी जिसमें कई शानदार फीचर्स और अपग्रेड देखने को मिले. लेकिन जो फीचर सबसे ज़्यादा चर्चा में है वह है Dual Capture Video Recording. इस फीचर की मदद से यूज़र अब एक साथ आगे (Front) और पीछे (Rear) दोनों कैमरों से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. पहले यह सुविधा iOS 13 वाले पुराने iPhones में भी थी लेकिन केवल थर्ड-पार्टी ऐप्स के ज़रिए. अब iPhone 17 में यह फीचर सीधे कैमरा ऐप में ही दिया गया है जिससे इसका इस्तेमाल बेहद आसान हो गया है.

क्या है iPhone 17 का डुअल कैप्चर वीडियो फीचर?

Dual Capture फीचर के ज़रिए आप दोनों कैमरों से एक साथ वीडियो शूट कर सकते हैं जिसका मतलब है कि आप खुद का रिएक्शन और सामने का सीन एक ही वीडियो में कैप्चर कर सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर व्लॉगर्स, ट्रैवल क्रिएटर्स और कंटेंट मेकर्स के लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है क्योंकि अब उन्हें अलग-अलग वीडियो शूट करने की ज़रूरत नहीं.

ऐसे करें iPhone 17 में Dual Capture वीडियो ऑन

अगर आपके पास नया iPhone 17 है तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से आप यह फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं.

सबसे पहले अपने iPhone 17 का Camera App खोलें.

ऊपर के टैब में जाकर Video Mode चुनें.

अब स्क्रीन के टॉप-राइट कॉर्नर पर बने Quick Settings Menu को खोलें.

यहां आपको चार रिकॉर्डिंग विकल्प दिखेंगे उनमें से Dual Capture को चुनें.

अब बस लाल Record बटन दबाएं और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करें.

आप चाहें तो Camera Capture बटन से भी रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं.

रिकॉर्डिंग फ्रेम रेट और क्वालिटी

Apple ने बताया है कि Dual Capture मोड में वीडियो 30 FPS (Frames Per Second) पर रिकॉर्ड होता है. फिलहाल यह मोड 60 या 120 FPS पर सपोर्ट नहीं करता, ताकि फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी पर असर न पड़े. यह डुअल रिकॉर्डिंग फीचर अभी iPhone 17 सीरीज़ के लिए एक्सक्लूसिव है. Apple ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इसे पुराने iPhone मॉडलों में भी अपडेट के ज़रिए लाया जाएगा या नहीं.

यह भी पढ़ें:

BSNL यूजर्स की मौज! अब बिना नेटवर्क के भी कर सकेंगे कॉल, शुरू हो गई ये नई सर्विस, जानिए पूरी जानकारी