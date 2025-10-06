BSNL VoWiFi: सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने अपने यूज़र्स के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है. अब कंपनी के ग्राहक बिना मोबाइल नेटवर्क के भी वॉयस कॉल (Voice Call) कर सकेंगे. BSNL ने अपनी नई VoWiFi (Voice over Wi-Fi) सेवा की शुरुआत की है जिससे यूज़र्स मोबाइल नेटवर्क के बजाय Wi-Fi कनेक्शन के ज़रिए कॉल कर पाएंगे. इस कदम से BSNL अब Jio, Airtel और Vodafone-Idea जैसी प्राइवेट कंपनियों की बराबरी में आ गया है जो पहले से यह सुविधा दे रही हैं.

BSNL का नेटवर्क विस्तार

BSNL ने हाल ही में देशभर में 1 लाख से अधिक मोबाइल टावर लगाकर अपनी 4G सेवा का विस्तार किया है. कंपनी आने वाले समय में करीब 97,500 और टावर लगाने की योजना बना रही है. इस बीच, VoWiFi सेवा की शुरुआत BSNL के 25 साल पूरे होने के मौके पर एक और बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

इस सेवा का सॉफ्ट लॉन्च 2 अक्टूबर को दूरसंचार विभाग (DoT) के सचिव नीरज मित्तल द्वारा किया गया. फिलहाल यह सेवा दक्षिण और पश्चिम सर्किल में शुरू की गई है लेकिन जल्द ही इसे देशभर में उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही, BSNL ने हाल ही में मुंबई में 4G और eSIM सेवा की भी शुरुआत की है जो पहले तमिलनाडु में लॉन्च की जा चुकी थी.

कैसे काम करेगी BSNL की VoWiFi सेवा?

यह सेवा उन इलाकों के लिए खासतौर पर फायदेमंद होगी जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर होता है. यूज़र्स अपने घर के Wi-Fi या ब्रॉडबैंड कनेक्शन के ज़रिए बिना किसी रुकावट के स्पष्ट और स्थिर कॉल कर सकेंगे. हालांकि, इसके लिए यूज़र के पास ऐसा स्मार्टफोन होना चाहिए जो VoWiFi सपोर्ट करता हो. आजकल ज़्यादातर नए एंड्रॉयड और आईफोन मॉडल्स में यह विकल्प सेटिंग्स में पहले से मौजूद रहता है.

सभी BSNL ग्राहकों के लिए फ्री सुविधा

BSNL ने पुष्टि की है कि यह नई VoWiFi सेवा पूरी तरह से मुफ्त होगी. कॉल करने के लिए यूज़र्स को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा. कंपनी ने अपने आधिकारिक X (पूर्व में Twitter) अकाउंट के माध्यम से जानकारी दी कि यह सेवा ग्राहकों को बेहतर कनेक्टिविटी और निर्बाध कॉलिंग अनुभव प्रदान करेगी वो भी बिना किसी अतिरिक्त खर्च के.

प्राइवेट कंपनियों को टक्कर देगा BSNL

BSNL का यह कदम अब उसे Jio, Airtel और Vi जैसे बड़े टेलीकॉम प्लेयर्स की सीधी प्रतिस्पर्धा में खड़ा करता है. पहले जहां ये निजी कंपनियां ही Wi-Fi कॉलिंग सुविधा देती थीं अब BSNL भी उसी कतार में शामिल हो गया है. यह पहल BSNL के लिए भारतीय टेलीकॉम मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने और नेटवर्क को आधुनिक रूप देने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है.

