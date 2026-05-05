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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSankashti Chaturthi 2026: आज एकंदत संकष्टी चतुर्थी पर आपके शहर में चांद निकलने का समय जान लें

Sankashti Chaturthi 2026: आज एकंदत संकष्टी चतुर्थी पर आपके शहर में चांद निकलने का समय जान लें

Ekdanta Sankashti Chaturthi 2026: ज्येष्ठ माह की संकष्टी चतुर्थी पर आज चंद्रमा आपके शहर में कब निकलेगा, पंचांग अनुसार चंद्रोदय का समय और गणेश जी की पूजा विधि यहां जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 05 May 2026 02:04 PM (IST)
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Ekdanta Sankashti Chaturthi 2026: आज ज्येष्ठ माह की एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत है.गणेश पुराण में इस चतुर्थी को लेकर कहा गया है कि - “संकटेषु च सर्वेषु स्मरन् यः गणनायकम्। तस्य नश्यन्ति विघ्नानि सूर्येणेव तमो यथा॥” अर्थात - जो व्यक्ति सभी संकटों के समय गणनायक गणेश जी का स्मरण करता है, उसके सभी विघ्न उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार समाप्त हो जाता है.

संकष्टी चतुर्थी व्रत करने वालों को चंद्रमा के निकलने का इंतजार रहता है. पंचांग अनुसार जान लें ज्येष्ठ माह की एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर आपके शहर में चंद्रमा कब निकलेगा.

शहर अनुसार एकदंत संकष्टी चतुर्थी चंद्रोदय समय

  • दिल्ली (New Delhi)- 10:35 PM
  • जयपुर (Jaipur)-10:36 PM
  • अहमदाबाद (Ahmedabad)- 10.38 PM
  • पटना (Bihar)- 09.53 PM
  • मुंबई (Mumbai)- 10:26 PM
  • बेंगलुरु (Bengaluru)- 10:16 PM
  • भोपाल (Bhopal)-10:19 PM
  • रायपुर (Raipur)- 09:56 PM
  • हैदराबाद (Hyderabad)-09:59 PM
  • चेन्नई (Chennai)-09:41 PM
  • कोलकाता (Kolkata)- 09:31 PM

एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर पूजा कैसे करें

इस दिन गणेशजी की पूज के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है. सूर्यास्त के बाद स्नान कर साफ कपड़े पहनें. अब विधिपूर्वक गणेश जी का पूजन के लिए एक कलश में जल भरकर रखें. धूप-दीप अर्पित करें. नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के लड्डु, गन्ना, अमरूद सहित अन्य मौसमी फल, गुड़, तिल तथा घी अर्पित करें। इसके पश्चात गणेशजी की कथा सुनें. फिर चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दें. इसके बाद ही व्रत पारण करें. इस चतुर्थी पर गणपति पूजन से जीवन के सारे कष्टों का निवारण हो जाता है. घर में सुख-संपन्नता बनी रहती है.

गणेश जी के विशेष मंत्र

  • सर्वसिद्धि और विघ्न नाश मंत्र - “ॐ गं गणपतये नमः”
  • जीवन के कष्ट और परेशानियों को दूर करने के लिए जपा जाता है - “गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्॥”

चांद को ऐसे दें अर्घ्य

  • संकष्टी चतुर्थी पर चांद की पूजा के लिए  थाली में जल से भरा लोटा, रोली, अक्षत, दीपक, फूल और मिठाई रखें
  • चंद्रमा के दर्शन करते समय मन को शांत रखें और श्रद्धा भाव से अर्घ्य दें.
  • लोटे में जल लेकर चंद्रमा को धीरे-धीरे अर्घ्य दें. जल देते समय उसे चंद्रमा की ओर गिरने दें.
  • “दधिशंखतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम्। नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्॥” इस मंत्र का जाप करें.
  • इसके बाद ही व्रत खोलें और प्रसाद ग्रहण करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 05 May 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
Sankashti Chaturthi 2026 Ekdanta Sankashti Chaturthi 2026

Frequently Asked Questions

संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाता है?

थाली में जल, रोली, फूल आदि रखकर, चंद्रमा के दर्शन करते हुए 'दधिशंखतुषाराभं...' मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित किया जाता है।

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