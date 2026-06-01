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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीTech Hacks: Google Photos में सेव तस्वीरें कहां जाती हैं? Cloud Storage का पूरा खेल समझिए

Tech Hacks: Google Photos में सेव तस्वीरें कहां जाती हैं? Cloud Storage का पूरा खेल समझिए

Tech Hacks: आप अपनी यादों को संजोने के लिए गूगल फोटोज ऐप का तो इस्तेमाल तो करते ही होंगे. लेकिन अक्सर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर गूगल फोटोज में सेव हुईं फोटो जाती कहां है? जानिए इसका जवाब.

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 01 Jun 2026 09:08 AM (IST)
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Tech Hacks: जब भी आपके फोन में कुछ ऐसा मैसेज आता होगी कि स्टोरेज फुल हो गया है, कुछ तस्वीरें डिलीट कर दीजिए ये मैसेज देखकर एकबार के लिए लगता है कि अब फिर से कुछ अच्छी फोटोज को डिलीट करना पड़ेगा. ऐसे में हमारी अनमोल यादों को संजोने के लिए हम सब आंख बंद करके गूगल फोटोज पर भरोसा करते हैं. क्योंकि स्मार्टफोन की मेमोरी आय दिन फुल हो जाया करती है, वहीं, कभी फोन चोरी हो गया या खराब हो गया, तो गूगल फोटोज के जरिए ही हम इन फोटोज को वापस लाते हैं. 

यादों को संजोने की बेस्ट टेक्नोलॉजी 

यह सब संभव हो पाता है गूगल फोटोज में दिए गए बैकअप ऑप्शन की वजह से. क्योंकि बैकअप का बटन दबाते ही हमारी तस्वीरें फोन से गायब होकर इंटरनेट की दुनिया में कहीं सुरक्षित हो जाती हैं. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक क्लिक से गायब होने वाली ये तस्वीरें आखिर जाती कहां  हैं? क्या इंटरनेट के अंदर कोई अलमारी है जहां ये सेव होती हैं? या फिर इसके पीछे टेक्नोलॉजी का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नेटवर्क काम कर रहा है? आइए जानते हैं गूगल फोटोज और क्लाउड स्टोरेज का पूरा खेल जिससे आप अपनी अनमोल यादों को और भी बेहतर तरीके से संजो कर  रख सकें. 

यह भी पढ़ें: Tips for AC Buying: बाजार में बिक रहे कितने तरह के AC, कैसे समझें आपके लिए कौन-सा परफेक्ट?

कैसे काम करता है क्लाउड स्टोरेज?

1. क्लाउड स्टोरेज- क्लाउड का मतलब आसमान नहीं, बल्कि इंटरनेट पर मौजूद एक बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क (डेटा सेंटर) होता है. जब आप गूगल फोटोज का यूज करते हैं, तो आपकी तस्वीरें आपके फोन की इंटरनल मेमोरी से हटकर गूगल के इन बड़े सर्वर में सेव हो जाती हैं.

2. सिंकिंग और बैकअप- वहीं, जैसे ही आप अपने फोन में गूगल फोटोज ऐप खोलते हैं और बैकअप स्टार्ट करते हैं,तो आपकी तस्वीरें वाई-फाई या मोबाइल डेटा के जरिए गूगल के सर्वर पर अपलोड (सिंक) हो जाती हैं. इसके बाद, आप दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी डिवाइस (लैपटॉप, टैबलेट या दूसरे फोन) में अपना जीमेल अकाउंट लॉग इन करके अपनी तस्वीरें देख सकते हैं.

3. स्टोरेज लिमिट और प्लान- गूगल हर अकाउंट को फ्री में 15 जीबी का क्लाउड स्टोरेज देता है. इस 15 जीबी स्पेस में आपकी गूगल फोटोज की तस्वीरें, गूगल ड्राइव की फाइलें और जी-मेल एक साथ जुड़े होते हैं. अगर यह स्टोरेज भर जाता है, तो आप गूगल के गूगल वन प्लान्स के जरिए अतिरिक्त स्पेस खरीद सकते हैं.

4. फोटो स्टोर होने का स्थान- आपकी तस्वीरें भले ही दुनिया के किसी सर्वर पर हों, लेकिन आपके लिए वे गूगल फोटोज ऐप के अंदर एक सिस्टमैटिक गैलरी की तरह दिखाई देती हैं. साथ ही गूगल का आर्टिफिशियल  इंटेलिजेंस आपकी तस्वीरों को चेहरे, जगह और तारीख के हिसाब से खुद ही छांट कर सुरक्षित कर देता है.

फोटोज की सुरक्षा और प्राइवेसी मैटर

गूगल क्लाउड बहुत मजबूत एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है कि आपकी तस्वीरें पूरी तरह सुरक्षित और निजी हैं.आप चाहें तो गूगल फोटोज की वेबसाइट पर जाकर भी अपना पूरा एल्बम देख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: UPI Payment Tips: UPI पेमेंट करने पर कोई नहीं जान पाएगा आपका नंबर, यह टेक्निक करेगी आपकी मदद

About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
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Published at : 01 Jun 2026 09:08 AM (IST)
Tags :
Technology Google Photos Photo Backup Cloud Storage
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