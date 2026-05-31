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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीऐप्पल का छूटेगा पसीना! मेटा ने भी कर ली AI Pendant लाने की तैयारी

ऐप्पल का छूटेगा पसीना! मेटा ने भी कर ली AI Pendant लाने की तैयारी

Meta AI Pendant: मेटा वीयरेबल मार्केट में आक्रमक तरीके से आगे बढ़ रही है. स्मार्टग्लासेस सेगमेंट में बादशाहत कायम करने के बाद अब कंपनी एआई पेंडेंट लाने वाली है. अगले साल इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 31 May 2026 11:47 AM (IST)
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  • मेटा अगले साल AI पेंडेंट लॉन्च कर सकता है, टेस्टिंग शुरू होगी
  • लिमिटलेस स्टार्टअप के अधिग्रहण से AI हार्डवेयर पर कंपनी का जोर
  • मेटा AI के पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर रही है
  • Apple भी AI पेंडेंट बना रही है, फीचर अलग होंगे

Meta AI Pendant: फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की पैरेंट कंपनी मेटा नया धमाका करने जा रही है. पिछले कुछ समय से वीयरेबल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही मेटा अब एक नया प्रोडक्ट लाने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि कंपनी अगले साल एआई पेंडेंट लॉन्च कर सकती है. दरअसल, कंपनी तेजी से बढ़ ही वीयरेबल मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रही है और उसी रणनीति के तहत इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा. बता दें कि ऐप्पल भी एक ऐसे ही गैजेट पर काम कर रही है, जिसे अब मेटा से टक्कर मिलना तय है.

अगले साल शुरू हो जाएगी टेस्टिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेटा अगले साल इस पेंडेंट की टेस्टिंग शुरू करने की योजना बना रही है. यह पेंडेंट कंपनी के वीयरेबल इकोसिस्टम का पार्ट होगा. मेटा पहले से ही स्मार्टग्लासेस सेगमेंट में सबसे ऊपर बैठी है और उसने डिस्प्ले वाले स्मार्ट चश्मे लॉन्च कर बाकी कंपनियों को पछाड़ दिया है. गौरतलब है कि मेटा ने पिछले साल एआई वीयरेबल बनाने वाले स्टार्टअप लिमिटलेस को एक्वायर किया था. यह स्टार्टअप पेंडेंट स्टाइल के डिवाइस बनाने के लिए जाना जाता था, जो रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्राइबिंग और बातचीत को एआई की मदद से ऑर्गेनाइज कर सकते थे. इस स्टार्टअप को एक्वायर करने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि मेटा एआई हार्डवेयर की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है. 

एआई प्लान से कमाई की उम्मीद में मेटा

मेटा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पेड सब्सक्रिप्शन के साथ Meta One का ऐलान किया था. इसमें दो प्लान शामिल है. पहले प्लान का नाम Meta One Plus है, जिसकी कीमत 7.99 डॉलर (लगभग 775 रुपये) रखी गई है. यह उन लोगों के लिए है, जो इमेज और वीडियो जनरेशन और लंबे रीजनिंग टास्क के लिए मेटा एआई यूज करते हैं. दूसरा प्लान Meta One Premium है, जिसकी कीमत लगभग 2,000 रुपये प्रति महीना है. इसमें फीचर्स सेम रहेगे, लेकिन यूसेज लिमिट बढ़ जाएगी.

ऐप्पल भी बना रही है एआई पेंडेट

मेटा की तरह ऐप्पल भी एक पेंडेंट पर भी काम कर रही है, जिसे हार की तरह पहना या कपड़ों पर क्लिप किया जा सकेगा. एयरटैग के आकार के इस डिवाइस में कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर्स आदि मिल सकते हैं, जिससे यूजर के लिए इससे बातचीत करना आसान हो जाएगा. इस एआई पेंडेंट को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो स्मार्ट चश्मे या एयरपॉड्स यूज नहीं करना चाहते.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 31 May 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Meta TECH NEWS Wearable Gadget
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