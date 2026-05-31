ऐप्पल का छूटेगा पसीना! मेटा ने भी कर ली AI Pendant लाने की तैयारी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मेटा अगले साल AI पेंडेंट लॉन्च कर सकता है, टेस्टिंग शुरू होगी

लिमिटलेस स्टार्टअप के अधिग्रहण से AI हार्डवेयर पर कंपनी का जोर

मेटा AI के पेड सब्सक्रिप्शन प्लान पेश कर रही है

Apple भी AI पेंडेंट बना रही है, फीचर अलग होंगे

Meta AI Pendant: फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स की पैरेंट कंपनी मेटा नया धमाका करने जा रही है. पिछले कुछ समय से वीयरेबल टेक्नोलॉजी पर काम कर रही मेटा अब एक नया प्रोडक्ट लाने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि कंपनी अगले साल एआई पेंडेंट लॉन्च कर सकती है. दरअसल, कंपनी तेजी से बढ़ ही वीयरेबल मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत करना चाह रही है और उसी रणनीति के तहत इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाएगा. बता दें कि ऐप्पल भी एक ऐसे ही गैजेट पर काम कर रही है, जिसे अब मेटा से टक्कर मिलना तय है.

अगले साल शुरू हो जाएगी टेस्टिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेटा अगले साल इस पेंडेंट की टेस्टिंग शुरू करने की योजना बना रही है. यह पेंडेंट कंपनी के वीयरेबल इकोसिस्टम का पार्ट होगा. मेटा पहले से ही स्मार्टग्लासेस सेगमेंट में सबसे ऊपर बैठी है और उसने डिस्प्ले वाले स्मार्ट चश्मे लॉन्च कर बाकी कंपनियों को पछाड़ दिया है. गौरतलब है कि मेटा ने पिछले साल एआई वीयरेबल बनाने वाले स्टार्टअप लिमिटलेस को एक्वायर किया था. यह स्टार्टअप पेंडेंट स्टाइल के डिवाइस बनाने के लिए जाना जाता था, जो रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्राइबिंग और बातचीत को एआई की मदद से ऑर्गेनाइज कर सकते थे. इस स्टार्टअप को एक्वायर करने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि मेटा एआई हार्डवेयर की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है.

एआई प्लान से कमाई की उम्मीद में मेटा

मेटा ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पेड सब्सक्रिप्शन के साथ Meta One का ऐलान किया था. इसमें दो प्लान शामिल है. पहले प्लान का नाम Meta One Plus है, जिसकी कीमत 7.99 डॉलर (लगभग 775 रुपये) रखी गई है. यह उन लोगों के लिए है, जो इमेज और वीडियो जनरेशन और लंबे रीजनिंग टास्क के लिए मेटा एआई यूज करते हैं. दूसरा प्लान Meta One Premium है, जिसकी कीमत लगभग 2,000 रुपये प्रति महीना है. इसमें फीचर्स सेम रहेगे, लेकिन यूसेज लिमिट बढ़ जाएगी.

ऐप्पल भी बना रही है एआई पेंडेट

मेटा की तरह ऐप्पल भी एक पेंडेंट पर भी काम कर रही है, जिसे हार की तरह पहना या कपड़ों पर क्लिप किया जा सकेगा. एयरटैग के आकार के इस डिवाइस में कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर्स आदि मिल सकते हैं, जिससे यूजर के लिए इससे बातचीत करना आसान हो जाएगा. इस एआई पेंडेंट को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो स्मार्ट चश्मे या एयरपॉड्स यूज नहीं करना चाहते.

ये भी पढ़ें-

iPhone 15 हो गया एकदम सस्ता, चार्जर भी मिल रहा फ्री, पहले नहीं आई ऐसी धमाकेदार सेल