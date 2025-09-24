Flipkart की बिग बिलियन डेज सेल में आईफोन 16 प्रो मैक्स पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है. अगर आप यह आईफोन खरीदना चाहते हैं तो आपके पास लगभग 50 हजार रुपये की बचत करने का मौका है. पिछले साल लॉन्च हुआ यह फोन कई शानदार फीचर्स से लैस है और इस डील का फायदा उठाकर आप इसे अपना बना सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस फोन के खास फीचर्स क्या हैं और इसे कितनी कम कीमत पर खरीदा जा सकता है.

आईफोन 16 प्रो मैक्स के फीचर

आईफोन 16 सीरीज के फ्लैगशिप डिवाइस आईफोन 16 प्रो मैक्स में फीचर्स की कोई कमी नहीं है. ऐप्पल ने इसमें 6.9 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया है, जो प्रोमोशन टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है. यह A18 Pro चिपसेट से लैस है, जो मल्टीटास्किंग और हैवी टास्क को आसानी से हैंडल कर लेता है. इसमें AI फीचर के लिए 16 कोर का न्यूरल इंजन दिया गया है. ऐप्पल इंटेलिजेंस के साथ आने वाले इस आईफोन में 8GB रैम मिलती है. कैमरा के मामले में ऐप्पल कभी निराश नहीं करती. 16 प्रो मैक्स के रियर में 48MP का प्राइमरी लेंस, 48MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 12MP का टेलीफोटो सेंसर वाला ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 12MP का लेंस है.

जबरदस्त डील

आईफोन 16 प्रो मैक्स का 256GB मॉडल पिछले साल 1,39,900 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च हुआ था. फ्लिपकार्ट की सेल में अब यह आईफोन 89,999 रुपये में लिस्टेड है. यानी यह असली कीमत से 49,901 रुपये कम दामों पर लिस्टेड है. इसके अलावा इस पर बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर के तहत 57,000 रुपये तक और बचाए जा सकते हैं. इस तरह यह फोन बेहतरीन डील के साथ मौजूद है. हालांकि, आपको बता दें कि स्टॉक और डिमांड के आधार पर यह ऑफर बदल भी सकता है.

