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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीसबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone 16 पर आ गया सबसे बड़ा ऑफर, यहां से उठाएं भारी डिस्काउंट का फायदा

सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone 16 पर आ गया सबसे बड़ा ऑफर, यहां से उठाएं भारी डिस्काउंट का फायदा

iPhone 16 Price Drops: पिछले साल सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone 16 पर भारी बचत का मौका आ गया है. क्रोमा की एवरीथिंग ऐप्पल सेल में यह फोन 44,000 रुपये से कम में खरीदा जा सकता है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 09:52 AM (IST)
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  • क्रोमा पर iPhone 16 पर 43,490 रुपये में भारी छूट मिल रही।
  • iPhone 16 में 6.1 इंच OLED डिस्प्ले, A18 चिप, 48MP कैमरा है।
  • इस ऑफर में बैंक कैशबैक, कूपन, एक्सचेंज वैल्यू शामिल हैं।
  • Google Pixel 10 पर भी 19,000 रुपये से ज्यादा की छूट है।

iPhone 16 Price Drops: ऐप्पल के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल iPhone 16 पर इस समय धाकड़ ऑफर मिल रहा है. इसका फायदा उठाकर iPhone 16 की खरीद पर भारी बचत की जा सकती है. दरअसल, इस समय क्रोमा पर एवरीथिंग ऐप्पल सेल चल रही है. 29 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलने वाली इस सेल में iPhone 16 को सिर्फ 43,490 रुपये में खरीदा जा सकता है. बता दें कि iPhone 16 पिछले साल दुनियाभर में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन रहा था और यह कई दमदार फीचर्स के साथ आता है. आइए इसके फीचर्स और डील पर एक नजर डालते हैं.

iPhone 16 के स्पेसिफकेशंस

2024 में लॉन्च हुए आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इस आईफोन में A18 प्रोसेसर लगा है, जो मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है. इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है.

क्रोमा पर मिल रहा शानदार डिस्काउंट

iPhone 16 की कीमत 69,900 रुपये है, लेकिन क्रोमा स्टोर से आप इसे बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं. क्रोमा स्टोर पर बैंक कैशबैक, कूपन, एक्सचेंज वैल्यू और बोनस सब को मिलाकर यह आईफोन 43,490 रुपये में अवेलेबल है. इस कीमत पर यह आईफोन एक शानदार डील बन जाती है. इस तरह आप बिना ज्यादा पैसा खर्च किए प्रीमियम ऐप्पल एक्सपीरियंस ले पाएंगे. इस आईफोन को अगले कई सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलती रहेगी. ऐसे में अगर आप इसे अभी खरीदते हैं तो अगले कई सालों तक लेटेस्ट फीचर्स और अपडेट का फायदा उठा पाएंगे.

Google के इस फोन पर भी भारी डिस्काउंट

iPhone 16 की तरह गूगल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन Pixel 10 पर भी इस समय डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. Pixel 10 को पिछले साल अगस्त में 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया था. अभी यह अमेजन पर भारी छूट के बाद 61,990 रुपये में लिस्टेड है. इस पर 1800 रुपये से अधिक का कैशबैक भी मिल रहा है. इस तरह कुल मिलाकर इस फोन पर 19,000 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 03 Jun 2026 09:52 AM (IST)
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