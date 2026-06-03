सबसे ज्यादा बिकने वाले iPhone 16 पर आ गया सबसे बड़ा ऑफर, यहां से उठाएं भारी डिस्काउंट का फायदा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom क्रोमा पर iPhone 16 पर 43,490 रुपये में भारी छूट मिल रही।

iPhone 16 में 6.1 इंच OLED डिस्प्ले, A18 चिप, 48MP कैमरा है।

इस ऑफर में बैंक कैशबैक, कूपन, एक्सचेंज वैल्यू शामिल हैं।

Google Pixel 10 पर भी 19,000 रुपये से ज्यादा की छूट है।

iPhone 16 Price Drops: ऐप्पल के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल iPhone 16 पर इस समय धाकड़ ऑफर मिल रहा है. इसका फायदा उठाकर iPhone 16 की खरीद पर भारी बचत की जा सकती है. दरअसल, इस समय क्रोमा पर एवरीथिंग ऐप्पल सेल चल रही है. 29 मई से शुरू होकर 14 जून तक चलने वाली इस सेल में iPhone 16 को सिर्फ 43,490 रुपये में खरीदा जा सकता है. बता दें कि iPhone 16 पिछले साल दुनियाभर में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन रहा था और यह कई दमदार फीचर्स के साथ आता है. आइए इसके फीचर्स और डील पर एक नजर डालते हैं.

iPhone 16 के स्पेसिफकेशंस

2024 में लॉन्च हुए आईफोन 16 में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले है, जो HDR कंटेट सपोर्ट और 2,000 निट्स की पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है. इस आईफोन में A18 प्रोसेसर लगा है, जो मल्टीटास्किंग और ऐप्पल इंटेलीजेंस को आसानी से हैंडल कर लेता है. हाई परफॉर्मेंस के साथ-साथ यह प्रोसेसर एफिशिएंट और अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए कंपेटिबल भी है. इसके रियर में 48MP+12MP का डुअल कैमरा सेटअप है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसके फ्रंट में 12MP का कैमरा है. बैटरी की बात करें तो फुल चार्जिंग पर यह आईफोन 22 घंटे का वीडियो प्लेबैक सपोर्ट करता है.

क्रोमा पर मिल रहा शानदार डिस्काउंट

iPhone 16 की कीमत 69,900 रुपये है, लेकिन क्रोमा स्टोर से आप इसे बेहद कम दाम पर खरीद सकते हैं. क्रोमा स्टोर पर बैंक कैशबैक, कूपन, एक्सचेंज वैल्यू और बोनस सब को मिलाकर यह आईफोन 43,490 रुपये में अवेलेबल है. इस कीमत पर यह आईफोन एक शानदार डील बन जाती है. इस तरह आप बिना ज्यादा पैसा खर्च किए प्रीमियम ऐप्पल एक्सपीरियंस ले पाएंगे. इस आईफोन को अगले कई सालों तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलती रहेगी. ऐसे में अगर आप इसे अभी खरीदते हैं तो अगले कई सालों तक लेटेस्ट फीचर्स और अपडेट का फायदा उठा पाएंगे.

Google के इस फोन पर भी भारी डिस्काउंट

iPhone 16 की तरह गूगल के फ्लैगशिप स्मार्टफोन Pixel 10 पर भी इस समय डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. Pixel 10 को पिछले साल अगस्त में 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा गया था. अभी यह अमेजन पर भारी छूट के बाद 61,990 रुपये में लिस्टेड है. इस पर 1800 रुपये से अधिक का कैशबैक भी मिल रहा है. इस तरह कुल मिलाकर इस फोन पर 19,000 रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है.

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