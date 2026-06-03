हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी8GB, 12GB या 16GB, नए फोन में कितनी रैम होनी चाहिए और क्या है इसकी जरूरत? यहां जानें सारी बातें

8GB, 12GB या 16GB, नए फोन में कितनी रैम होनी चाहिए और क्या है इसकी जरूरत? यहां जानें सारी बातें

How Much RAM is Required In Phone: एआई फीचर्स आने के बाद अब रैम की जरूरत भी बढ़ गई है. फुल एंड्रॉयड सर्विस के लिए अब कम से कम 6GB रैम की जरूरत है.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 03 Jun 2026 08:42 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • iPhone 18 Pro Max में 12GB रैम और Apple Intelligence के लिए 8GB की जरूरत है।

How Much RAM is Required In Phone: कुछ साल पहले तक फोन में 4GB रैम को काफी समझा जाता था. 6GB और 8GB का मतलब था कि फोन में कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और खासकर ऑन-डिवाइस एआई फीचर्स आने के बाद रैम की जरूरत भी बढ़ गई है. यही कारण है कि अब कंपनियां 12 और 16GB तक की रैम वाले मॉडल लॉन्च करने लगी हैं. आज हम जानेंगे कि फोन में रैम की जरूरत क्यों होती है और अगर आप अब नया फोन ले रहे हैं तो उसमें कम से कम कितनी रैम होनी चाहिए.

फोन में क्यों पड़ती है रैम की जरूरत?

RAM यानी रैंडम मेमोरी एक्सेस. यह फोन का टेंपरेरी वर्कस्पेस होता है. फोन में खुलीं ऐप्स, टैब्स और सारी प्रोसेस रैम पर ही रन करती हैं. ज्यादा रैम होने का मतलब है कि आप फोन में एक साथ ज्यादा ऐप्स और प्रोसेस ओपन कर सकते हैं. यानी ज्यादा रैम होने पर मल्टीटास्किंग आसान हो जाती है. रैम टेंपरेरी तौर पर उतना ही डेटा होल्ड करती है, जितना ऑपरेटिंग सिस्टम और फोन में ओपन ऐप को जरूरत है. फोन ऑफ होने पर रैम का डेटा इरेज हो जाता है.

फोन में कितनी रैम होनी चाहिए?

अगर आप नया फोन ले रहे हैं और इसे बेसिक टास्क के लिए यूज करना चाहते हैं तो कम से कम 8GB वाले ऑप्शन को चुनें. इससे ऐप्स रन करने, फोटो लेने और मल्टीटास्किंग में फोन अटकेगा नहीं. अब फुल एंड्रॉयड सर्विस के लिए भी रैम की रिक्वायरमेंट कम से कम 6GB हो गई है. इसलिए थोड़ा ज्यादा स्पेस ही ठीक रहता है, लेकिन अगर आप एआई फीचर्स यूज करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा रैम की जरूरत पड़ेगी. अगर आप एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि 12GB रैम भी आपके लिए कम पड़े. ऐसा इसलिए क्योंकि गूगल के जेमिनी इंटेलीजेंस के लिए कम से कम 12GB रैम और लेटेस्ट प्रोसेसर होना जरूरी है. जेमिनी इंटेलीजेंस के फीचर ऑन-डिवाइस प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, इसलिए ज्यादा रैम की जरूरत है. 

आईफोन का क्या हाल है?

ऐप्पल भी पिछले कुछ सालों से धीरे-धीरे रैम में इजाफा कर रही है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि iPhone 18 Pro Max को 12GB रैम के साथ लॉन्च किया जा सकता है. अगर ऐप्पल इंटेलीजेंस की बात करें तो इसे 8GB रैम की जरूरत पड़ती है.

ये भी पढ़ें- Scam से बचाएगा WhatsApp का नया फीचर, यूजर्स को मिलेगा वॉर्निंग अलर्ट

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
Read More
Published at : 03 Jun 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
Smartphone Tips And Tricks TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
8GB, 12GB या 16GB, नए फोन में कितनी रैम होनी चाहिए और क्या है इसकी जरूरत? यहां जानें सारी बातें
8GB, 12GB या 16GB, नए फोन में कितनी रैम होनी चाहिए और क्या है इसकी जरूरत? यहां जानें सारी बातें
टेक्नोलॉजी
किचन से बेडरूम तक बदल देंगे घर का माहौल! ये 5 स्मार्ट गैजेट्स बचाएंगे हजारों रुपये
किचन से बेडरूम तक बदल देंगे घर का माहौल! ये 5 स्मार्ट गैजेट्स बचाएंगे हजारों रुपये
टेक्नोलॉजी
भारत में इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा, 4 साल में लगभग दोगुना हुआ आंकड़ा
भारत में इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा, 4 साल में लगभग दोगुना हुआ आंकड़ा
टेक्नोलॉजी
Gmail Spam Issue: जरूरी इमेल भी स्पैम में भेज रहा Gmail, इसे ऐसे करें ठीक 
जरूरी इमेल भी स्पैम में भेज रहा Gmail, इसे ऐसे करें ठीक 
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: खोड़ा थाने में 150 अपराधियों ने हाथ उठाकर मांगी माफी, योगी पुलिस का खौफ!
UP Police Action: मथुरा पुलिस का 'ऑन-स्पॉट' इंसाफ! | Vrindavan
UP Election 2027 | Surya Murder Case | Janhit:खोड़ा में 'असद' के नाम पर शुरू हुई वोट बैंक की सियासत!
Bharat Ki Baat | CM Yogi Speech | Akhilesh: CM Yogi की हुंकार, अखिलेश का पलटवार!
Weather Update: मौसम का क्यों बिगड़ रहा मिजाज? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में टूट की अटकलों के बीच अभिषेक बनर्जी ने विधानसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, LoP पर साफ किया रुख
TMC में टूट की अटकलों के बीच अभिषेक बनर्जी की विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी, LoP पर साफ किया रुख
दिल्ली NCR
Delhi News: हौज खास में बदबूदार पानी से लोग बीमार, दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा मामला
हौज खास में बदबूदार पानी से लोग बीमार, दिल्ली जल बोर्ड के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचा मामला
इंडिया
डीके शिवकुमार की शपथ से पहले राहुल गांधी का बड़ा फैसला, सिद्धारमैया को दिल्ली में दी ये बड़ी जिम्मेदारी 
डीके शिवकुमार की शपथ से पहले राहुल गांधी का बड़ा फैसला, सिद्धारमैया को दिल्ली में दी ये बड़ी जिम्मेदारी 
स्पोर्ट्स
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 12-सदस्यीय टीम घोषित, 2 नए खिलाड़ी शामिल
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड की 12-सदस्यीय टीम घोषित, 2 नए खिलाड़ी शामिल
बॉलीवुड
बला की हसीन हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, कातिल अदाओं से फैंस को कर देती हैं घायल, देखें फोटोज
बला की हसीन हैं 'पेड्डी' एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर, कातिल अदाओं से फैंस को कर देती हैं घायल, देखें फोटोज
विश्व
रूसी तेल पर अमेरिका ने फिर की हरकत तो भारत को आया गुस्सा, दिया दो टूक जवाब- 'इंडिया तय करेगा...'
रूसी तेल पर अमेरिका ने फिर की हरकत तो भारत को आया गुस्सा, दिया दो टूक जवाब- 'इंडिया तय करेगा...'
जनरल नॉलेज
First King Of India: पूरे भारत पर सबसे पहले किस राजा ने किया था राज, उससे पहले कैसी थी देश की शासन व्यवस्था?
पूरे भारत पर सबसे पहले किस राजा ने किया था राज, उससे पहले कैसी थी देश की शासन व्यवस्था?
टेक्नोलॉजी
भारत में इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा, 4 साल में लगभग दोगुना हुआ आंकड़ा
भारत में इंटरनेट यूज करने वाली महिलाओं की संख्या में इजाफा, 4 साल में लगभग दोगुना हुआ आंकड़ा
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget